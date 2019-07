VIDEO Manele la NEVERSEA. Un faimos DJ şi-a încheiat programul cu un cântec al lui Minune. Reacţia publicului uimeşte

Un faimos DJ străin, prezent pe scena NEVERSEA, a introdus în recitalul său o secvenţă care a luat publicul prin surprindere, în seara a treia a festivalului (desfăşurat în perioada 4-7 iulie, pe plaja din Constanţa).

Artistul Salvatore Ganacci a anunţat de la platane că mai pune un cântec, la finalul evoluţiei sale şi că vrea să revină festivalul de la Marea Neagră. Apoi a spus că urmează unul dintre artiştii săi preferaţi. Din boxele uriaşe instalate pe plaja din Constanţa a început să răsune o manea, interpretată de Adrian Minune, „Aşa sunt zilele mele“.

Publicul a reacţionat prin urale. Spectatorii au început să cânte frenetic, dovedind că ştiu versurile manelei lui Minune.

Muzica balcanică nu-i este străină artistului din Suedia, Salvatore Ganacci. Acesta trâieşte în Stockholm, dar este bosniac de origine, numele său fiind Emir Kobilić.

În mediul virtual circulau glume cu muzica de la NEVERSEA, circulând chiar o petiţie online pentru introducerea manelelor în program.

VIDEO

„O secundă a durat sa iasă manelistu' din toţi clubberii duşi acolo ptr Instastories“ - Vlad

„Ce chestie, n-a ştiut nimeni versurile... “ - Sebastian

„Toată lumea a ascultat "ironic", pariez. Am vazut ca mulţi plecau scârbiti“ - Remus

„Sincer, nu a avut niciun haz! Nu stiu ce a vrut el sa faca cu asta, dar a fost degeaba. Muzica aia nu s-a potrivit cu nimic din atmosfera. S-a potrivit doar cu faptul ca aproape toti stiau versurile (deci in esenţă, n-ai ce sa-i faci). Iar scena zici ca a îngheţat asteptand sa reinvie cu muzica pentru care a fost proiectată. Daca voia sa faca ceva cu piesă românească, putea sa aleaga pe gen. Plus ca nu a mixat pe ea, din cate se aude. A pus-o si atât. Not like!“ - Alina

„Asta a fost ceva de genul: ce Neversea şi Untold va trebuie vouă, naţie de manelişti“ - Ica

„Gestul acesta nu spune nimic despre acest om si nici nu este un luat la misto din partea lui. Genul acesta de artisti studiaza publicul in fata caruia va performa. Nu este nici sfidare nici lipsa de respect din partea lui, este purul adevar, asa suntem vazuti, perceputi si asta ne este eticheta lipita. De ce? Pentru ca romanii de calitate sunt putini printre cei plecati in afara.... marea majoritate sunt pleava societatii. Si in plus cum sa ne simtim jigniti? Ia ascultati putin reactia publicului.... Nu a gresit omul....din contra....le-a oferit exact ce isi doreau....asta face din el un bun artist“ - Gabriela

Un alt DJ, KSHMR, a oferit publicului o surpriză, punând o secvenţă din „Noi suntem români“ a lui Nicolae Furdui Iancu.

Pe aceeaşi temă:

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: