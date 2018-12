VIDEO Cea mai frumoasă fotografie a iernii. Poveştile nemuritoare ale copilăriei, prinse într-o singură imagine

Fotografia a fost un succes instantaneu încă de la publicarea din data de 12.02.2012. A strâns atunci peste 20.000 like-uri într-o singură zi şi continuă să fie virală în preajma Sărbătorilor de iarnă.

Imaginea a fost surprinsă de Marian Mocanu, un fotograf profesionist din Bucureşti, care este de atunci un Moş Crăciun virtual prin bucuria pe care o aduce privitorilor.

„În 2012 a vuit net-ul cu această fotografie. Am avut atunci, în 12 februarie 2012, peste 20.000 like-uri într-o singură zi“, rememorează autorul care cutreieră ţara în căutarea celor mai frumoase locuri şi momente.

Ziua unei minuni fotografice

În acea zi de 12.02.2012, Marian Mocanu se afla la munte cu un amic, tot fotograf. Voiau să facă o sesiune foto cu peisaje hibernale montane, mai ales că ninsese copios şi nămeţii de zăpadă erau foarte mari. Cei doi au ajuns în satul Peştera din judeţul Braşov, unde au văzut o familie de ciobani cu oile. Le-a plăcut ideea de a fotografia o tradiţie rurală a românilor, astfel că au rămas în zonă 3 zile.

„La un moment dat, colegul meu filma în dreapta mea staulul de oi - erau şi ciobanii pe acolo. Eu, cu aparatul în mână, căutam cadre de fotografiat, când i-am văzut pe cei doi prunci venind către noi dinspre casă. M-am aşezat în genunchi şi am început să fotografiez copiii care alergau împreună cu câinii pe deal. Erau îmbrăcaţi destul de sumar, afară fiind frig destul de tare. Noi eram înfofoliţi, cu mănuşi, cu cagulă de vânt... Ei, cu gâtul şi mâinile goale... “, povesteşte Marian Mocanu.

A tras mai multe cadre, dar a simţit din prima că unul anume este cel mai bun. A stat apoi la poveşti cu ei, ajungând să-i cunoască mai bine. În 2014, Marian a organizat o acţiune umanitară pentru copiii din Peştera. A strâns o dubă întreagă cu jucării, mâncare, haine, aparatură etc, pe care le-a dus la Peştera. „Zucchero, producătorul de la <Visuri la cheie> cu care am lucrat o perioadă, ne-a ajutat cu o dubă şi cu doi oameni să transportăm totul până aproape de casa lor. De la şosea pâna la casa lor am pus totul într-o căruţă, am îmbrăcat un coleg în Moş Crăciun şi le-am făcut o surpriză plăcută“, relatează Marian Mocanu.

Fotografia nemuritoare cu cei doi copii de ţărani umblând fericiţi prin zăpadă a rămas ca fiind reprezentarea cea mai apropiată de poezia „Iarna pe uliţă“ a lui George Coşbuc sau de snoavele spuse de Ion Creangă în „Amintiri din copilărie“. Simpla ei privire aduce înapoi atmosfera unei copilării idilice care ştim c-a existat.

Pe aceeaşi temă:

FOTO Iarna pe muntele ascuns. Peisaje hibernale de o frumuseţe rară în nordul Dobrogei

VIDEO Tricolorul flutură pe Ţuţuiatu, cel mai înalt vârf din cei mai vechi munţi ai României. Unde mai poate fi văzut în Munţii Măcinului