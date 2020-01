VIDEO Înotătoare bătută după ce a prins o cruce aruncată în mare de ÎPS Teodosie. „Mi-a smuls-o din mână şi m-a lovit cu pumnii“

În imaginile puse la dispoziţie de Arhiepiscopia Tomisului, se vede cum un înotător îi smulge crucea de lemn din mână tinerei care a prins-o iniţial, în timpul ceremoniei care a avut loc în preajma Cazinoului din Constanţa în cursul zilei de luni, 6 ianuarie, cu ocazia Bobotezei. Scandalul a continuat şi după ce au ajuns la mal, fata apelând la ajutorul jandarmilor.

„Eu am ajuns la cruce, am pus mâna pe ea, el a venit, mi-a luat-o din mână. Cei care erau cu ÎPS în barcă au văzut foarte clar că eu am luat crucea. Am ridicat-o, iar el a venit şi mi-a smuls crucea. I-am spus să mi-o dea înapoi şi a început să mă lovească cu pumnii şi picioarele, apoi a plecat de lângă mine”, spune tânara.

Tânăra susţine că i-a cerut crucea agresorului şi când au ajuns la mal, însă acesta a împins-o pe scările ce fac legătura între mal şi faleza Cazinoului din Constanţa.

În fiecare an, ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, aruncă trei cruci de lem în valuri. Tradiţia spune că cei care le recuperează vor avea noroc tot anul.

