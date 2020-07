USR PLUS, atac la Ludovic Orban: „PNL prezintă sondaje măsluite. La fel a făcut în 2016, de a ajuns Bucureştiul pe mâinile lui Firea“

Speranţa că Dreapta se va uni la Constanţa în competiţia electorală a fost spulberată de premierul Ludovic Orban, zilele trecute, când s-a aflat într-o vizită în judeţ.

„Partidul Naţional Liberal este cu certitudine un partid de centru-dreapta, dreapta. Până la proba contrarie, nu ştiu de un alt partid care să aibă o astfel de identitate clar conturată şi conturată într-o perioadă de activitate de peste 140 de ani. (...)

Nu l-am ales întâmplător pe senatorul Vergil Chiţac, l-am ales că este un om care se bucură de încredere, care are o carieră în spate, un om cu coloană vertebrală, un adversar clar al PSD şi al modului în care şi-a bătut joc PSD de judeţul Constanţa şi municipiul Constanţa. Parametrii din toate cercetările sociologice pe care le-am făcut ne-au arătat că Vergil Chiţac are prima şansă să câştige primăria.

Ce să facem? Să alegem pe cineva care are 12-14% (Stelian Ion, USR - n.red.), când avem un candidat care are scoruri între 30-35%, cu şansa de a câştiga primăria. Ne alegem omul în care avem încredere”, a precizat premierul.

Ludovic Orban a mai precizat că adversarul politic al PNL este PSD şi modul în care social-democraţii fac politică.

„Lipsa de viziune, neatragerea investiţilor, lipsa de respect faţă de cetăţean, păcăleala, nu mai poate să continue. Ne batem să dăm Constanţei o nouă şansă, să intre într-un proiect amplu de dezvoltare care să îmbunătăţească viaţa oamenilor”, a subliniat el.

Alianța USR PLUS se declară „decisă să smulgă Constanța din ghearele mafiei PSD chiar și în lipsa unei alianțe cu PNL“.

Noii politicieni se arată dezamăgiţi că PNL nu doreşte să strângă rândurile pentru izgonirea PSD de la Constanţa. Ei aduc ca argument faptul că sondajele indică o şansă mai mare de creştere în procentajul de vot pentru candidatul Stelian Ion.

„Alegerile locale din 27 septembrie au o miză uriașă: după zeci de ani de „pesedism“, putem câștiga alegerile și ne putem salva localitățile de această molimă numită PSD. La Constanța, după 20 de ani în care PSD a făcut legea, Alianța USR PLUS a decis să trimită PSD acasă pentru următorii cel puțin 20 de ani.

Prezent la Constanța într-o scurtă vizită de campanie, premierul Ludovic Orban a dovedit că PNL nu a învățat cât ar fi fost nevoie din lecția alegerilor locale din 2016. La fel ca atunci, PNL prezintă sondaje măsluite în speranța de a-și păcăli candidatul, partidul și alegătorii. Domnul Orban a făcut publice niște informații eronate care îl prezintă pe candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Constanța cu un procentaj fals de 30-35%, iar pe candidatul USR PLUS, Stelian Ion, cu doar 12-14%.

Alianța USR PLUS amintește că, în 2016, PNL a procedat exact la fel în București: l-a prezentat pe Cătălin Predoiu la 23-26% pentru a crea impresia unui candidat puternic. Care a fost realitatea și ce a urmat știm cu toții: candidatul PNL a obținut doar 11%, Primăria a ajuns în mâinile Gabrielei Firea, iar alegerile parlamentare au aruncat România în brațele lui Dragnea.

O alianță de dreapta PNL-USR-PLUS în Constanța reprezentată de Stelian Ion ar obține un scor de 33%, scor egal cu cel pe care l-ar obține varianta reprezentată de Vergil Chițac, cu diferența esențială că există un potențial de creștere mai mare în favoarea candidatului USR PLUS. Ca atare, soluția rațională pentru înlăturarea PSD la Constanța ar fi susținerea unui tandem, a candidaturii unice a USR PLUS la Primăria Constanța și a candidaturii PNL la președinția Consiliului Județean Constanța.

Încăpățânarea și aroganța celor care se supraestimează ne pot costa la Constanța la fel de mult cum ne- au costat în 2016. Un candidat puternic nu are nevoie de tertipuri și sondaje măsluite, nici de proptele și laude exagerate din partea premierului. Înțelegem strategia de a-și supraestima candidatul, dar Constanța ar trebui tratată cu mai mult respect. Dacă în 2016 PNL Constanța și candidatul Vergil Chițac nu se sabotau reciproc, dacă alegeau să facă o alianță, PSD nu ar fi câștigat atunci nici municipiul, nici județul.

Alianța USR PLUS consideră că impunerea de la București a aceleiași variante pierzătoare din 2016, a variantei pe care însăși conducerea PNL o prezenta odinioară lipsită de spirit de echipă, arată clar câtă importanță acordă PNL Constanței.

Pe ideea „decât să susținem un USR-ist la Constanța, mai bine să mai dăm o șansă PSD“ nu se poate construi un parteneriat serios. Alianța USR PLUS este determinată să smulgă Constanța din ghearele mafiei PSD chiar și în lipsa unei alianțe cu PNL. Alianța USR PLUS are o echipă tânără, puternică, credibilă și un plan pentru a scăpa de PSD pentru cel puțin 20 de ani la Constanța“, transmite USR-PLUS într-un comunicat de presă.

Pe aceeaşi temă:

Cum a spulberat Ludovic Orban speranţa Dreptei într-o alianţă câştigătoare la Primăria Constanţa. „Candidatul PNL are prima şansă, este adversar clar PSD“

Premierul Ludovic Orban: „Deocamdată nu am intenţia de a amâna alegerile locale”