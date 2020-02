Un microbuz în care erau copii cu dizabilităţi, implicat într-un accident rutier. Trei victime au ajuns la spital

Un microbuz în care se aflau copii cu dizabilităţi s-a ciocnit de un autoturism pe Bulevardul Aurel Vlaicu, zona Triton.

În urma impactului, au fost rănite trei persoane: un pacient de 21 de ani are fractură membru inferior, un copil de 12 ani are contuzie la membrul inferior şi o a treia victimă, adult, are traumatism membru superior.

Toţi trei sunt conştienţi şi au fost transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa.