Un constănţean aşteaptă de trei luni un răspuns din partea primăriei

Alexandru a depus în data de 9 februarie 2021 la Primăria Constanţa o solicitare pentru un certificat de informare.

Conform site-ului Primăriei Constanţa, locul unde poţi vedea în ce stadiu este cererea ta, solicitarea constănţeanului a fost transmisă de Registratură la Secretariatul Tehnic - Compartimentul Secretariat Tehnic. Şi de atunci, tot acolo este „în lucru”.

„Am depus la urbanism o solicitare pentru un certificat de informare (rezolvare în 30 de zile). Sunt 58 de zile de când a expirat termenul şi nu am niciun răspuns”, explică Alex.

Termenul de 30 de zile pentru rezolvarea solicitării a fost trecut chiar de cei din primărie pe dovada înregistrării acesteia.

„„La urbanism este un volum mare de documente in lucru. Din pacate sunt altele si mai vechi, situatii complicate mostenite. Iti pot da un contra-exemplu. O documentatie intrata in primarie pe 28 august 2020 si autorizatie de construire emisa pe 4 septembrie 2020. Adica administratia trecuta rezolva unde avea interes, iar pe altii ii lasa sa astepte. Acum sunt analizate toate dosarele in ordinea primirii. Si sunt analizate temeinic”, susţin reprezentanţii Primăriei municipiului Constanţa.

Pe site-ul primăriei se arată că termenul pentru soluţionarea cererii a expirat de 58 de zile.

Solicitarea a fost înregistrată în data de 9 februarie 2021

