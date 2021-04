Se redeschide „Ţara Piticilor”. Copiii vor avea acces doar cu mască de protecţie

Parcurile de distracţie de tip „Ţara Piticilor” şi complexul de sporturi extreme Gravity Park, administrate de RAEDPP Constanţa, şi-au redeschis porţile începând de joi, 29 aprilie.

Decizia a fost luată având în vedere trendul descendent al incidenţei cumulate la 14 zile sub 3/1.000 de locuitori pentru municipiul Constanţa.



„Pentru ca cei mai tineri membri ai comunităţii noastre să îşi petreacă timpul în cele patru spaţii în deplină siguranţă, echipamentele de joacă şi materialele sportive vor fi dezinfectate zilnic. Totodată, se menţine obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani”, transmite RAEDPP.



Vizitatorii sunt rugaţi să folosească dezinfectantul pentru mâini la intrarea şi la ieşirea din obiective şi să rămână în afara parcurilor de distracţie dacă prezintă simptome ale vreunei boli infecţioase respiratorii (ex: febră, tuse, respiraţie greoaie/dificultăţi în respiraţie, frisoane, dureri musculare, pierdere de gust sau miros etc.).

„Pentru a se proteja, îi rugăm pe toţi vizitatorii parcului să respecte cu stricteţe regulile de igienă personală şi de distanţare socială recomandate de autorităţi”, se mai arată într-un comunicat al Regiei.

