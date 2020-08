Scrisoare deschisă pentru susţinerea protestelor declanşate de alegerile din Belarus: „Românii au trăit asta cu exact doi ani înainte“

Scrisoarea deschisă este adresată preşedintelui Klaus Iohannis, premierului Ludovic Orban şi ministerului de Externe Bogdan Aurescu a fost publicată luni, 24 august, pe site-ul makeapoint.ro.

Apelul cere solidaritate la nivel oficial pentru protestatarii din Belarus. Aceştia au ieşit în stradă după alegerile din 9 august, reclamând că scrutinul a fost fraudat şi a dus la câştigarea unui al 6-lea mandat pentru preşedintele Aleksandr Lukaşenko.

„Cerem o poziţie fermă în susţinerea societăţii civile şi a drepturilor omului în Belarus din partea Statului Român

24 august 2020

Stimate Domnule Preşedinte Klaus Iohannis,

Stimate Domnule Prim-ministru Ludovic Orban,

Stimate Domnule Ministru al Afacerilor Externe Bogdan Aurescu,

Românii au trăit o revoluţie sângeroasă şi nu sunt străini nici de represiuni recente ale protestelor paşnice, cum ar fi cele din 10 august 2018, cu exact doi ani înainte de evenimentele din Belarus. Mai mult decât atât, aceleaşi metode de tortură descrise de cetăţenii încarceraţi în Belarus (cum ar fi, de exemplu, cei forţaţi să treacă încolonaţi printre membrii forţelor de ordine care, din dreapta şi din stânga, îi lovesc cu bastoane de cauciuc) au fost descrise şi de cetăţeni români arestaţi în timpul Revoluţiei din 1989. Aşadar, România nu trebuie să stea deoparte când poporul bielorus are nevoie de solidaritate internaţională.

Tocmai de aceea ne aşteptăm ca Preşedintele şi Guvernul nostru să aibă o poziţie fermă în sprijinul drepturilor fundamentale ale bieloruşilor, precum alegeri libere şi corecte, încetarea torturii şi a tratamentelor degradante, dreptul la întrunire şi proces echitabil, în contextul în care, după alegerile prezidenţiale din 9 august 2020, teroarea a fost dezlănţuită de către regimul ilegitim condus de Alexandr Lukaşenko în Belarus împotriva propriilor cetăţeni paşnici.

Reprezentanţi ai mai multor ONG-uri, membri şi reprezentanţi ai societăţii civile, artişti şi oameni de cultură, răspundem apelului adresat comunităţii artistice internaţionale de către Svetlana Sugako şi Nadia Brodskaia, directoare ale teatrului BFT (Belarus Free Theatre), arestate în 9 august 2020 şi încarcerate în condiţii inumane, şi al căror teatru, deşi aplaudat şi premiat în lumea liberă, este scos în afara legii în ţara lor. Apelul artistelor poate fi găsit aici, iar o relatare detaliată a tratamentului inuman la care au fost supuse artistele se găseşte în The New Yorker.

Teatrul Naţional Yanka Kupala, Corul Filarmonicii Naţionale, Opera Naţională, Galeria Naţională de Artă şi mulţi artişti din Belarus s-au alăturat protestelor sau au intrat în grevă, iar repercusiunile nu au încetat să apară. De exemplu, Paval Latuşko, fost Ministru al Culturii şi actual membru al Consiliului de Coordonare din Belarus, a fost demis din funcţia de director al Teatrului Yanka Kupala.

Prin această scrisoare deschisă vă solicităm să interveniţi urgent, onest şi ferm prin toate canalele şi mijloacele de care dispuneţi în sprijinul cetăţenilor din Belarus, care în aceste zile demonstrează paşnic, în număr foarte mare, în întreaga ţară. Am urmărit declaraţia de presă din 19 august a Domnului Preşedinte Klaus Iohannis şi ne bucurăm să ştim că acesta s-a aliniat poziţiei oficiale a Uniunii Europene care a solicitat „încetarea imediată a violenţelor şi eliberarea persoanelor reţinute ilegal”, arătând că „este necesară investigarea transparentă a tuturor abuzurilor, iar cei vinovaţi să fie traşi la răspundere”.

Din nefericire, în contextul derulării rapide a evenimentelor în Belarus, această poziţie nu mai este suficientă întrucât, după câteva zile de acalmie, în care forţele de ordine fidele lui Alexandr Lukaşenko nu au mai bătut şi arestat, iar o parte dintre cetăţenii deţinuţi ilegal au fost eliberaţi, sunt semne foarte clare că se dezlănţuie din nou teroarea pe străzile din Belarus, lucru de altfel anunţat în mod public de însuşi dictatorul din Belarus în discursul lui ameninţător din 19 august.

Scene de bătaie şi reţineri care au fost postate din nou prin reţeaua Telegram, pe canale precum Nexta Live, Radio Svaboda sau Free Belarus News, sunt greu de privit. Represiunea e pur şi simplu barbară, sălbatică. Protestatari paşnici, jurnalişti sau simplii trecători sunt ridicaţi, bătuţi în plină stradă si băgaţi în autobuze care îi transportă în diverse centre de detenţie, unde sunt iar bătuţi, torturaţi. În celule pentru câţiva inşi sunt înghesuiţi zeci de arestaţi, fără mâncare, apă sau asistenţă medicală. După eliberarea unora dintre prizonieri, rapoartele şi mărturiile medicilor care semnalează zeci de violuri la care au fost supuşi în arest atât femei, cât şi bărbaţi din Belarus, nu lasă urme de îndoială.

Reprezentanţi ai protestatarilor dispar de la domiciliu şi nimeni nu mai ştie nimic despre ei. Dmitri Kudelevici, de exemplu, membru al comitetului de grevă al întreprinderii de îngrăşăminte Belaruskali, din Salihorsk, sau Evgheni Bohvalov, organizator al grevei de la Întreprinderea de Automobile Minsk, au fost arestaţi în ultimele zile. Unii dintre cei reţinuţi au fost eliberaţi între timp, apoi arestaţi din nou.

Dar bestialitatea regimului Lukaşenko nu s-a oprit la tortură. Numărătoarea celor care îşi pierd viaţa este departe de a se fi oprit. Moartea lui Ghenadi Şutov, din Brest, tocmai a fost anunţată într-o declaraţie seacă a autorităţilor: „Raportăm cu regret că, pe 19 august, cetăţeanul Republicii Belarus Ghenadi Şutov a murit.”

Despre Aleksandr Taraikovski, de 34 de ani, care şi-a pierdut viaţa, împuşcat pe 10 august, autorităţile susţin mincinos că avea material explozibil în mână, dar imaginile publicate de Associated Press arată clar că el protesta paşnic, cu mâinile goale, şi a fost împuşcat de la o distanţă mică.

Există dovezi suficiente, adunate de grupuri de opoziţie şi observatori independenţi, care arată că este exclusă varianta ca Alexandr Lukaşenko să fi câştigat alegerile. De asemenea, există destule dovezi că preşedintele ales al poporului bielorus este Svetlana Tihanovskaia. Protestele a sute de mii de cetăţeni bieloruşi din toate categoriile sociale, în întreaga ţară, care îşi riscă locul de muncă, integritatea fizică şi viaţa, vin să întărească acest rezultat. Dovezile sunt dintre cele mai diverse, de la exit-poll-uri independente şi secţii de vot de pe tot cuprinsul ţării, care au publicat cu curaj rezultate reale ale alegerilor, până la cele peste un milion de voturi înregistrate online. Asta în contextul în care chiar şi mărturii oneste şi curajoase despre simpla prezenţă într-o comisie electorală din Belarus pun viaţa cetăţenilor în pericol: Konstantin Şişmako, de 29 de ani, care a refuzat să semneze protocolul mincinos la secţia din care făcea parte, a fost găsit mort într-o pădure, pe 19 august.

Facem un apel, prin această scrisoare deschisă, să luaţi atitudine prin acţiuni urgente şi ferme:

• deschiderea unor canale oficiale de comunicare cu Svetlana Tihanovskaia şi Consiliul de Coordonare din Belarus;

• transmiterea clară a poziţiei de nerecunoaştere ca preşedinte ales a lui Alexander Lukaşenko;

• stabilirea unui termen pentru transferul de putere, prin dialog, de la fostul preşedinte şi actualul uzurpator al puterii în Republica Belarus, Alexander Lukaşenko, la opoziţie, iar dacă acest transfer de putere nu este posibil, recunoaşterea Svetlanei Tihanovskaia ca preşedinte interimar până vor avea loc alegerile libere;

• dacă Alexander Lukaşenko va refuza dialogul şi va continua să răspundă prin forţă, vă rugăm să luaţi în calcul retragerea acreditării Ambasadorului Republicii Belarus în România, în semn de protest pentru evenimentele sângeroase de pe tot cuprinsul Republicii Belarus şi, dacă regimul Lukaşenko continuă represiunea împotriva propriilor cetăţeni şi nu este deschis la dialog cu societatea din Belarus, încetarea relaţiilor diplomatice.

Urmând exemplul altor state est-europene, România trebuie să fie gata să îşi deschidă graniţele pentru cetăţeni bieloruşi dacă situaţia umanitară o cere şi să acorde vize, în regim de urgenţă, pentru cetăţenii bieloruşi persecutaţi de actualul regim.

În lipsa unei poziţii ferme din partea României, ne facem părtaşi la tragedia poporului bielorus. Atât noi, cât şi Guvernul nostru, trebuie să apărăm valorile europene prin declaraţii publice, oneste, care nu trebuie autocenzurate de frica unui dictator.

În speranţa că mesajul nostru nu va rămâne fără ecou,

Semnează:

Ada Gales, actriţă Teatrul Naţional Bucureşti

Ada Solomon, producător de film

Adi Tudose, fotograf

Adina Pintilie, regizoare de film, producătoare evenimente culturale – Asociaţia Culturală Manekino

Adrian Cioflâncă, istoric (CNSAS, CSIER)

Adrian Lăcătuş, Director Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania din Braşov

Adrian Niculescu, SNSPA, vice-presedinte al IICCMER

Adrian Popescu, scriitor

Alex Călin, actor Teatrul Excelsior

Alex Goldiş, critic şi istoric literar

Axel Moustache, actor Teatrul Naţional Bucureşti

Alexandra Tănăsescu, jurnalist, Culturaladuba

Alexandru Matei, scriitor

Alexandru Potocean, actor Teatrul Naţional Bucureşti

Alexandru Solomon, regizor de film

Alina Purcaru, critic literar

Ana Blandiana, scriitoare

Ana Covalciuc, actriţă

Ana Ioana Macaria, actriţă Teatrul Bulandra

Anamaria Antoci, producător de film

Anca Damian, producător şi regizor de film, scenarist, manager cultural (Asociaţia Română a Femeilor în Cinema)

Anca Măniuţiu, Prof. dr., Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, Facultatea de Teatru şi Film

Anca Oroveanu, istoric de artă

Andrei Tănăsescu, curator, membru al comitetelor de selecţie – Venice Days şi Vilnius Film Festival

Andreea Nae, producător delegat, Departamentul de Comunicare al Teatrului Naţional Bucureşti

Andrei Cornea, eseist şi istoric de artă

Andrei Creţulescu, regizor de film şi scenarist

Andrei Finţi, actor Teatrul Naţional Bucureşti

Andrei Oişteanu, cercetător, Academia Română

Andrei Pleşu, scriitor, fost Ministru de Externe

Andrei Ujică, regizor de film

Andrei Ursu, membru în CA al Fundaţiei Gheorghe Ursu, cercetător afiliat la CNSAS

Angela Furtună, scriitoare

Armand Calotă, actor Teatrul Naţional Bucureşti

Armand Goşu, istoric

Bogdan Ghiu, scriitor, membru al CD PEN România

Brânduşa Mircea, actriţă Teatrul Naţional Bucureşti

Brînduşa Armanca, jurnalist

Brînduşa Palade, profesor asociat, SNSPA

Caius Dobrescu, scriitor

Camelia Doru, preşedinte Fundaţia ICAR

Carmen Bendovski, manager cultural

Carmen Lidia Vidu, regizor de teatru

Carmen Muşat, critic literar şi manager cultural, manager ”Observatorul Cultural”

Cassian Maria Spiridon, scriitor

Călin Mihăilescu, scriitor

Călin Vlăsie, scriitor

Cătălin Cioabă, Universitatea Bucureşti

Cătălin Moise, regizor de film

Cecilia Ştefănescu, scriitoare

Cezar Paul-Bădescu, scriitor

Ciprian Ciocan, director executiv, Fundaţia Comunitară Sibiu

Ciprian Nicula, actor Teatrul Naţional Bucureşti

Claudiu Bleonţ, actor Teatrul Naţional Bucureşti

Codruţa Creţulescu, producător de film

Constantin Dogioiu, actor Teatrul Bulandra

Corin Braga, scriitor şi critic literar

Corina Bernic, scriitoare şi traducătoare

Cornel Brad, fotograf (Oameni.Putere.România)

Cosmin Costinaş, director Para Site Art Centre, Hong Kong

Cosmin Perţa, scriitor

Cosmina Olariu, actriţă Teatrul Naţional Bucureşti

Crina Semciuc, actriţă Teatrul Naţional Bucureşti

Cristian Mungiu, regizor de film

Cristina Guseth, Freedom House România

Cristina Lilienfeld, coregraf, director artistic al Asociaţiei Pentru Teatru şi Carte PETEC

Dan Crudu, actor

Dan Grigore, muzician

Dan Perjovschi, artist

Dan Stanciu, scriitor

Daniela Luca, poetă şi eseistă

Denisa Comănescu, editoare şi poetă

Diana Dumbravă, actriţă Teatrul Naţional Bucureşti

Doina Jela, scriitoare, Membru Fondator AZIR/AEJ

Dorina Oarga, manager cultural

Dragoş Ciulinaru, sociolog Make a Point

Eduard Adam, actor Teatrul Naţional Bucureşti

Elena Liliana Popescu, scriitoare şi matematician

Emil Moise, Preşedinte Asociaţia Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă

Evelina Morar, Evoluţie În Instituţie

Florentina Tilea, actriţă Teatrul Naţional Bucureşti

Florin Călbăjos, actor Teatrul Naţional Bucureşti

Florin Iaru, scriitor

Florin Iepan, regizor de film

Gabriel Andreescu, director, Noua Revistă de Drepturile Omului

Gabriela Adameşteanu, scriitoare

Gabriela Hamzescu, departamentul comunicare Teatrul Naţional Bucureşti

Gabriela Mirescu-Gruber, politolog

Gelu Vlaşin, poet şi eseist

George Mihalache, arhitect

Gheorghe Ardeleanu, scriitor

Gianina Cărbunariu, regizor de restructured

Iaromira Popovici, jurnalistă

Ioan Andrei Ionescu, actor Teatrul Naţional Bucureşti

Ioana Cistelecan, scriitoare

Ioan Matiuţ, poet

Ioana Ieronim, scriitoare

Ioana Nicolae, scriitoare

Ioana Păun, regizoare de teatru

Irina Cojar, actriţă Teatrul Naţional Bucureşti

Irina-Margareta Nistor, critic de film

Irina Movilă, actriţă Teatrul Naţional Bucureşti

Irina Pienaru, arhitectă şi cercetător, TU Berlin

István Teglás, actor Teatrul Naţional Bucureşti

Iulian Boldea, scriitor

Lari Giorgescu, actor Teatrul Naţional Bucureşti

Laurenţiu Brătan, critic de film şi manager cultural – Make a Point

Lia Faur, scriitoare

Lidia Vianu, critic literar şi traducătoare

Ligia Soare, traducătoare

Liviu Andreescu, Universitatea din Bucureşti

Liviu Antonesei, scriitor

Liviu Lucaci, actor Teatrul Naţional Bucureşti, rector al UNATC

Liviu Tofan, jurnalist

Lucian Micu, Asociaţia Develop Sibiu

Lucian Nastasa-Kovács, istoric, Cluj

Luiza Pârvu, regizor de film, lector universitar

Luiza Şora, scriitoare

Luiza Zamora, istoric de artă, Asociaţia 37

Magda Cârneci, membru al Comitetului Director al PEN România şi al GDS

Maria Roth, profesor, Universitatea Babeş-Bolyai

Marian Coman, prozator şi jurnalist

Marian Rădună, Asociaţia Geeks for Democracy

Marina Palii, actriţă

Marius Manole, actor Teatrul Naţional Bucureşti

Marius Boeriu, Preşedinte, Asociaţia 15 noiembrie 1987 Braşov

Mădălin Hodor, istoric

Mădălina Roşca, regizor de film, manager cultural – Make a Point

Medeea Marinescu, actriţă Teatrul Naţional Bucureşti

Melinda Boros, producător de film

Michael Shafir, politolog

Mihaela Michailov, dramaturg

Mihaela Sârbu, actriţă, profesor UNATC

Mihai Calotă, actor Teatrul Naţional Bucureşti

Mihai Călin, actor Teatrul Naţional Bucureşti

Mihai Dinu Gheorghiu, sociolog, profesor universitar emerit (UAIC, Iaşi)

Mihai Măniuţiu, regizor de teatru, manager Teatrul Naţional Cluj-Napoca

Mihai Şora, filozof şi eseist

Mihai Demetriade, consilier superior Direcţia Cercetare, CNSAS

Mihai Mitrică, producător, manager cultural

Mircea Dan Duţă, poet, traducător, membru PEN Ro şi PEN Cz

Mona Petre, artist vizual, fondatoare Ierburi Uitate şi Grădina Istorică

Monica Davidescu, actriţă Teatrul Naţional Bucureşti

Monika Tompos, Asociaţia Develop Sibiu

Mircea Cărtărescu, scriitor

Mircea Kivu, sociolog

Mona Nicoară, regizor de film

Natalia Călin, actriţă Teatru Naţional Bucureşti

Nelia German, arhitectă

Nicolae Coande, scriitor

Ofelia Prodan, poetă

Ovidiu Cuncea, actor Teatrul Naţional Bucureşti

Paul Arne Wagner, regizor de film şi fotograf – Make a Point

Péter Demény, scriitor şi traducător

Péter Eckstein-Kovács, avocat, fost parlamentar

Petre M. Iancu, jurnalist, Deutsche Welle

Radu Filipescu, inginer, fost preşedinte al Grupului pentru Dialog Social, fost deţinut politic

Radu F. Alexandru, dramaturg

Radu Jude, regizor de film

Radu Paraschivescu, scriitor

Radu Pavel Gheo, scriitor şi traducător

Radu Polizu, FlyingMonk Films

Radu Ulmeanu, scriitor

Radu Sergiu Ruba, scriitor

Radu Vancu, preşedinte PEN România

Raluca Grosescu, cercetător

Raluca Petra, actriţă Teatrul Naţional Bucureşti

Răzvan Orăşanu, preşedinte Asociaţia Ţine de Noi

Răzvan Popa, actor Teatrul Naţional Bucureşti

Richard Bovnoczki, actor Teatrul Naţional Bucureşti

Riri Sylvia Manor, poetă

Romaniţa Iordache, cercetătoare de drepturile omului, copreşedintă ACCEPT

Romulus Bucur, poet şi eseist

Ruxandra Cesereanu, scriitoare

Ruxandra Gubernat, regizor de film documentar şi cercetător, Demodocs

Sabin Orcan, jurnalist

Sebastian Reichmann, scriitor

Silvia Călin, coregrafă

Simona Sora, scriitoare

Simona Sterca, arhitect

Smaranda Baciu, scriitoare

Smaranda Enache, copreşedintă Liga Pro Europa

Smaranda Găbudeanu, artist, preşedinte al Asociaţiei Pentru Teatru şi Carte PETEC

Sorin Ioniţă, Expert Forum

Sorin Şerb, comentator Radio Europa Liberă

Sorina Tomuleţiu, artist vizual

Suzana Dan, artist

Ştefan Niculescu-Maier, inginer, jurnalist, fost deţinut politic

Tania Popa, actriţă Teatrul Naţional Bucureşti

Toma Peiu, cineast, doctorand la University of Colorado Boulder

Tudor Chirilă, actor Teatrul de Comedie

Vasile Igna, scriitor

Victor Bârsan, jurnalist

Victoria Milescu, poetă şi critic literar

Virgil Mihaiu, scriitor

Virgil Ştefan Niţulescu, Manager Muzeul Naţional al Ţăranului Român

Vitalie Bichir, actor Teatrul Naţional Bucureşti

Vlad Ilicevici, producător şi regizor de film, manager cultural

Vlad Massaci, regizor de tester

Vladimir Tismăneanu, profesor University of Maryland

Organizaţii semnatare:

Expert Forum

Fundaţia Gheorghe Ursu

Fundaţia ICAR

Grupul pentru Dialog Social

Make a Point

PEN România

#RomaniaStandsWithBelarus

