Românul ajuns şef de promoţie la cursul pentru manevrarea rachetelor Patriot. A absolvit cu 99,6 puncte din 100 posibile

În cursuri de specializare care durează cinci luni, ofiţeri şi maiştri militari din ţări aliate sunt instruiţi în baze din Statele Unite ale Americii pentru a deveni specialişti în acţionarea, funcţionarea sau mentenanţa acestui sistem ultraperformant. De regulă, românii domină aceste cursuri, ei ieşind şefi de promoţie atât la categoria „ofiţeri“, cât şi la „maiştri militari“.

Unul dintre aceştia este Bogdan Creţu (32 ani), primul specialist Patriot care va activa în cel mai complex poligon din ţară, cel de la Capu Midia (Constanţa), singurul în care se pot desfăşura aplicaţii terestre, aeriene şi navale. Aici va fi amplasată una dintre cele 7 baterii Patriot achiziţionate de România cu circa 4 miliarde de dolari.

Patriot este destinat anihilării unui atac aerian de rachete balistice, rachete de croazieră şi aeronave de luptă care ar ataca spaţiul NATO. Cum graniţa NATO se termină la Marea Neagră, poligonul de la Capu Midia are neapărată nevoie de astfel de specialişti. În vara lui 2019, de aici au fost lansate în premieră rachete Patriot, ca o repetiţie generală a exerciţiilor militare.

Bogdan Creţu este tehnician, maistru militar clasa a III-a la Formaţiunea de procesare-trageri în cadrul Centrului Naţional de Instruire pentru Apărare Antiariană „General de brigadă Ion Bungescu“ de la Capu Midia. El a stat în 2019 aproape jumătate de an în baza militară Fort Still din oraşul Lawton, Oklahoma, unde a învăţat cum să asigure mentenanţa sistemului Patriot. El a fost şef de promoţie al cursului absolvit „Allied Patriot Operator & System Mechanic 01-19“.

Cursurile se ţineau de la ora 18 la ora 2 dimineaţa, iar noţiunile erau însuşite doar în timpul orelor de curs, fără teme suplimentare. Cine voia să aprofundeze putea studia individual. Dar niciodată o întrebare nu rămâne fără răspuns, fie că îl găseau singuri, fie că erau îndrumaţi cum să îl găsească. La partea practică, militarii au lucrat în două etape, întâi pe simulator, apoi pe sistemul efectiv.



„Cursul s-a desfăşurat foarte diferit de cum suntem noi obişnuiţi. Am trecut direct la învăţarea manualului electronic, despre cum să folosim acest sistem. Întrebările care se năşteau pe parcurs erau lămurite cu ajutorul instructorilor. Am învăţat cabina de comandă a sistemului, am învăţat lansatorul şi setările radar. Ne introduceau tot felul de defecte, iar noi trebuia să le detectăm, să le căutăm în manuale, să le rezolvăm“, spune românul.

Cursanţii lucrau la proiecte în echipe de câte 2-3, iar rezultatul era prezentat, în limba engleză în faţa ofiţerilor superiori care predau cursul sau chiar a conducerii şcolii. Pentru constănţean n-a fost o problemă. La proba eliminatorie de limba engleză a obţinut punctajul cel mai mare dintre aspiranţi – 94 puncte dintre cele 100 posibile. Mai departe s-au calificat primii 8 clasaţi. Bogdan Creţu n-a avut emoţii – la toate cursurile de carieră a ieşit mereu pe primul loc.

Fiecare materie învăţată era urmată de un examen, care consta în teste-grilă. Bogdan Creţu, militarul de la Capu Midia, a finalizat cursul obţinând 99,6 puncte din 100 posibile - ceea ce înseamnă că în cele 14 examene a greşit o singură întrebare.

Tânărul militar a mai avut un motiv pentru care a vrut să fie cel mai bun de la curs. La trei săptămâni de la sosirea în SUA i s-a născut cel de-al doilea copil, un băieţel mult-dorit, pe lângă fetiţa care acum are 3 ani. Nu şi-a ţinut fiul în braţe până n-a revenit în ţară, cu diploma de premiant (foto jos, arhivă personală).

În referinţele din dosarul său, instructorii americani au scris: „Maistrul militar clasa a III-a Bogdan Creţu a fost întotdeauna un profesionist şi a fost mereu interesat să acumuleze informaţiile necesare atât pentru activităţile din clasă, cât şi pentru cele din afara clasei. Înţelegerea tehnică a maistrului militar Creţu despre sistemul Patriot nu poate fi comparată cu a niciunui student. El se află în topul celor 1% dintre studenţii cei mai buni cărora le-am predat în cei 7 ani de carieră de instruire“.

Sistemul de apărare antiaeriană Patriot va fi montat în puncte-cheie de pe teritoriul României. În afară de Capu Midia, o baterie va fi amplasată în poligonul din comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu, acesta fiind destinat apărării Capitalei. Analiştii militari consideră că alte baterii vor fi puse strategic pe graniţa de est, ca apărare contra Rusiei.

