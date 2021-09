Român dezamăgit de justiţia olandeză. „Dacă era unul de-al lor în locul meu, era groasă rău. Oare trebuia să mor?“

În urmă cu un an şi jumătate, constănţeanul Daniel Ţîmpu (32 de ani) a fost la un pas de moarte. Totul s-a întâmplat în localitatea Spijkinesse – Olanda, unde muncea la o firmă în domeniul naval.

În seara de 15 februarie 2020, Daniel se întorcea dintr-un club, alături de prietena sa, în locuinţa unde erau cazaţi mai mulţi români care lucrau pentru aceeaşi companie olandeză. Ajuns acasă, pe scările ce duceau la etaj a fost lovit de un alt român cu care avea un conflict mai vechi. A căzut pe scări şi s-a izbit cu capul de un calorifer.

„Am fost la un pas de moarte. O lovitură care mi-a zdrobit craniul, apoi 17 zile de comă, o grămadă de intervenţii chirurgicale şi sechele cu care am rămas pe viaţă. Iar agresorul meu se află în libertate”, spune Daniel.

Infirm pe viaţă

„N, n-a fost un accident. Totul a pornit de la un conflict stupid, iscat de un coleg de serviciu, român şi el, care-mi purta sâmbetele. La acea vreme locuiam în aceeaşi casă. Între noi exista o stare de tensiune continuă, din motive pe care niciodată nu le-am înţeles, iar în seara aceea totul a degenerat. Mă aflam pe scări când am primit, pe nepregătite, o lovitură puternică în zona pieptului. Am fost pur şi simplu aruncat cu putere şi m-am izbit cu capul de caloriferul de la parter”, asta îşi aminteşte Daniel.

A fost dus de urgenţă la spitalul Erasmus MC unde i s-a îndepărtat 40% din suprafaţa craniană, medicii acordându-i şanse minime de supravieţuire. Abia pe 3 martie s-a trezit din comă şi a fost nevoit să înveţe să fie din nou om (recuperarea memoriei, terapie pentru a învăţa să meargă şi altele).

După câteva luni, a învăţat să fie din nou om - arhiva personală D.Ţ.

„Mama, venită de urgenţă din România, mă ţinea de mână, însă memoria mea îmi juca feste. Nu îmi aminteam nimic, nici măcar chipul mamei nu-mi era familiar. Treptat, cu ajutorul întregii familii, am reuşit să-mi recuperez memoria. Medicii au decis apoi să merg la un centru de recuperare, deoarece nici să merg nu mai ştiam”, povesteşte Daniel.

Pe 16 mai 2020 a fost externat şi a ajuns acasă, în România. A urmat un lung şir de intervenţii medicale, atât în Olanda, cât şi în România, deoarece după montarea plăcii craniene au apărut complicaţiile: acumula sânge în cutia craniană, din cauză că organismul respingea acel corp străin. În urma aceluiaşi incident i-a fost afectată şi vederea, iar acum poate folosi doar un singur ochi.

Şi-a căutat dreptatea

Rămas infirm pe viaţă, Daniel Ţîmpu şi-a căutat dreptatea aşa cum a ştiut el şi cu ce posibilităţi materiale a avut. Iniţial, cel care l-a lovit în acea seară a fost reţinut de poliţia olandeză. Deşi prietena sa (cetăţean britanic) a dat declaraţii despre ce s-a petrecut, individul a fost eliberat după câteva zile.

Abia în luna mai 2020 a dat şi el o declaraţie poliţiştilor. De pe patul de spital, Daniel le-a povestit ce s-a întâmplat. „Au zis că procuratura se va ocupa de acest caz şi că îmi vor da un răspuns.”





Şi răspunsul a venit în februarie 2021: din cauza lipsei de probe suficiente, agresorul nu poate fi acuzat de tentativă de omor. Între timp, atât agresorul, cât şi victima, nu mai locuiesc în Olanda. Primul s-a întors în România, în Feteşti, iar Daniel, după ce situaţia sa de sănătate s-a stabilizat, a plecat din România în Scoţia, unde a reuşit să-şi găsească un loc de muncă.

A rămas cu traume pe viaţă - arhiva personală D.Ţ.

„Oare trebuia să mor pentru a-mi găsi dreptatea în mormânt? Cum este posibil după aceste evenimente ca ancheta politiei să fie insuficientă? Am contestat în luna martie 2021, iar de atunci şi până în ziua de astăzi nu am mai primit niciun răspuns. Dacă se întâmpla acest incident între un român şi un olandez era foarte grav. Dacă era un olandez în locul meu, era groasă rău”, spune Daniel.

Într-adevăr, bărbatul a apelat la ajutorul unui avocat din România şi a cerut procuraturii din Rotterdam explicaţii cu privire la ancheta poliţiştilor din seara incidentului, punându-le în vedere şi posibilitatea, ca o cale excepţională, de a transfera ancheta penală unui parchet din România.

Iniţial, procurorii olandezi au transmis că orice corespondenţă cu ei trebuie făcută în limba oficială, nu în limba engleză, aşa cum înaintase Daniel solicitarea. După ce documentele au fost retransmise în limba oficială, procuratura din Rotterdam nu a mai dat niciun răspuns.

Daniel Ţîmpu aşteptă şi acum un semn din partea justiţiei olandeze. „De un an şi jumătate, viaţa mea s-a schimbat radical. Sunt alt om, am pierdut şirul tratamentelor, al operaţiilor şi al medicilor. Am trăit cu teama că nu voi mai apuca să-mi strâng în braţe fetiţa care mă aştepta acasă. Am trăit un adevărat coşmar şi îmi doresc doar ca acest individ să plătească pentru toata suferinţa pe care mi-a provocat-o”, spune dezamăgit bărbatul.

