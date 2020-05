Reţeta succesului unui decorator român din Lituania. Obiecte-unicat colorate şi excentrice, de negăsit în magazine FOTO

Alexandru Creţu (33 ani) este un tânăr artist constănţean care trăieşte în Kaunas, al doilea cel mai mare oraş din Lituania.

În România, publicul l-a putut urmări la Pro TV, în emisiunea „Supravieţuitorul“, dar iubitorii Dobrogei îl ştiau ca fondator şi ghid al comunităţii Dobrogea Outdoor, alături de care pasionaţii de natură mergeau în expediţii în zone mai puţin accesibile turiştilor.

Alexandru a ajuns în Lituania cu un proiect de voluntariat. După încheierea concursului televizat, şi-a dorit să iasă din lumina reflectoarelor pentru o vreme.

„Am hotărât să dispar din peisaj un pic, pentru că n-am fost niciodată interesat de publicitatea mondenă. Sunt un om simplu şi modest, îmi place libertatea de exprimare şi sunt un «vamaiot», la fel ca mulţi alţi artişti care trăiesc fără bariere.

Am venit în Lituania în 2016, pentru un proiect de voluntariat şi, timp de un an, am derulat multe activităţi pentru cercetaşii marini din centrul Skautu Slenis. Am construit pentru copii opt iahturi tip Optimist pentru activităţi nautice, am coordonat evenimente şi am ţinut ateliere de tehnici de supravieţuire în natură“, povesteşte Alexandru Creţu.

„ A fost primul meu moment de mândrie“

După perioada de voluntariat, românul a ales să rămână în Lituania, la Kaunas, unde şi-a deschis un mic atelier pentru piese-unicat: realizează mobilier cu tematică, decoraţiuni şi lucrări de artă. S-a antrenat pentru asta acasă, la Constanţa, timp de 15 ani, făcând tatuaje, graffiti, pictură, aerografie, decoraţiuni şi mobilier din materiale reciclabile. Avea deja în palmares câştigarea unui concurs do it yourself – „Idei de 10“, organizat de o companie internaţională de bricolaj. Lucrarea sa, o canapea-cufăr cu dulăpior şi cu suport alcătuit din doze de spray, a fost expusă pe panouri publicitare în toată România.

„A fost primul meu moment de mândrie. Şi aşa am fost convins că mi-am descoperit o nouă pasiune: aceea de a fi decorator. Am început să-mi creez un stil anume, destul de colorat şi un pic excentric, cu mici inspiraţii din graffiti – ceva nou, ce nu prea exista în România. Am învăţat multe tehnici de lucru şi întotdeauna am fost nevoit să lucrez cu un număr limitat de materiale pe care le-am avut la dispoziţie. Imaginaţia m-a ajutat foarte mult“, spune Alexandru Creţu.

Un atelier unic

În atelierul său din Kaunas, pe care l-a numit simplu „Maker custom works“, artistul român lucrează obiecte pe care lumea doar şi le închipuie, dar nu le găseşte nicăieri în magazine. Lucrările sale sunt semnate, chiar de la începutul carierei, cu pseudonimul abstract „Gedoz Gedog“.

„Vin cu soluţii să transform o idee într-un lucru real. Este o provocare pe care o accept fără să stau prea mult pe gânduri, pentru că ştiu că de fiecare dată învăţ câte ceva nou. Nu urmăresc prea mult ce este la modă, pentru că de fiecare dată fac ceva diferit. Majoritatea proiectelor sunt idei ale clienţilor, care au nevoie să le transforme în realitate. Există şi proiecte în care am liber la conceperea lucrării şi atunci mă inspir din profilul clientului sau destinaţia lucrării“, mărturiseşte el.

Cutie de trabucuri creată de Alexandru Creţu Sursa arhiva personală

Face piese atât pentru interior, cât şi pentru exterior: mobilier, corpuri de iluminat cu tematică, decoraţiuni din materiale reciclabile, graffiti sau pictură decorativă. Lucrează foarte mult cu lemnul, pe care îl tratează cu metode naturale de schimbare a culorii sau texturii – ars la flacără pentru închiderea culorii şi a destresa fibrele lemnului, iar ceaiul, cafeaua sau oţetul le utilizează pentru învechirea culorii. Inspiraţia depinde de tipul lucrării, materialele şi profilul clienţilor. Roşul şi turcoazul sunt culorile pe care le foloseşte cu precădere, pentru că sunt culori puternice şi au un impact vizual mare, fac un contrast reuşit cu multe materiale.

Ţara meşteşugului în lemn

Alexandru defineşte Lituania ca pe o ţară a meşteşugului în lemn, unde se păstrează tradiţii şi motive naturale. Într-un stat baltic, un spirit balcanic a găsit o nişă: „Există un public deschis, cu imaginaţie bogată, care îmi apreciază lucrările tocmai pentru că sunt unicate. În unele proiecte aproape că nu am concurenţă. Oamenii sunt surprinşi de faptul că nu am în atelier un produs anume, pe care îl tot repet, şi că vin de fiecare dată cu o idee care inspiră imediat creativitatea lor“.

Pandemia întoarce lumea spre natură

În anul 2020, profund afectat de pandemie, izolare şi distanţare socială, artistul Alexandru Creţu consideră că lumea îşi va schimba nu doar stilul de viaţă, cât şi preferinţele în materie de decoruri. „Lumea va aprecia mai mult mediul înconjurător, materialele simple cu forme şi culori naturale. Lemnul, plantele uscate, pietrele şi texturile, care la atingere ne fac să ne simţim ca în natură, vor fi tot mai apreciate. Cu toţii avem în casă cel puţin o piesă de decor naturală neprelucrată, pe care o apreciem şi ne aminteşte de viaţa simplă“, spune artistul român.

„Daţi obiectelor o a doua şansă!“

Ca un pont, el ne sfătuieşte să nu aruncăm nicio piesă de decor ce poate fi transformată. „Gândiţi-vă la timpul dedicat al celui ce a conceput-o şi inspiraţia ei, în cazul în care a fost făcută de un artist. Pentru toate celelalte lucruri care ne decorează casa există o a doua şansă. Fii chiar tu un mic decorator reciclând materialele şi dă-le o nouă formă, fie că sunt nişte rafturi, o lampă, o măsuţă de cafea sau o piesă de artă. Fii creativ cu ce ai la dispoziţie!“, îndeamnă Alexandru Creţu, artistul cu lucrări unicat din Kaunas.

Studioul Maker Work Custom al lui Alexandru Creţu - din Lituania Sursa arhiva personală

