Protestatarii care au huiduit membri PSD la Constanţa, amendaţi de Jandarmerie. „Au tăbărât pe noi când a plecat Dăncilă. Erau o grămadă“

Protestatarii fac parte din grupul Rezistenţa Constanţa, cel care iese în stradă, paşnic, de la finele lui ianuarie 2017, manifestând zilnic în faţa Prefecturii la adresa partidului de la guvernare.

Şapte demonstranţi care au fost prezenţi la Centrul Cultural Jean Constantin, la şedinţa PSD Constanţa din 30 august, au fost legitimaţi de jandarmi şi li s-a comunicat că trebuie să părăsească zona, altfel vor fi amendaţi. Oamenii au refuzat şi s-au trezit acasă cu amendă de 700 lei fiecare.

„Eu am avut o pancartă cu: <Veţi ajunge după gratii / Mama voastră de pramatii!> şi pe verso <Noi suntem puhoiul / Voi sunteţi puroiul!>. N-am avut nicio problemă până la plecarea Vioricăi Dăncilă, când brusc am fost înconjuraţi de jandarmi şi legitimaţi în vederea amendării. Noi am fost 8-10 inşi, ei... în jur de 30-40 de jandarmi şi poliţişti, plus o grămadă de dubioşi în civil. Da, au tăbărât pe noi imediat după ce a plecat maşina în care erau ea, Fifor şi încă cineva pe care nu l-am văzut. Evident, <neconflictuala> nu a vrut să se murdărească pe mâini“, relatează Laurenţiu Ion, unul dintre protestatari.

„Susnumitul a scandat şi afişat expresii jignitoare respectiv <proasta, analfabeta, hoţii> la adresa unor demnitari şi a participanţilor la o întrunire organizată la Centrul Cultural Jean Constantin etc“, scrie jandarmul care a semnat procesul-verbal.

Cei amendaţi aşteaptă ca toţi să primească înştiinţarea acasă, apoi vor contesta sancţiunea.

Pe aceeaşi temă:

Protestatari pe Cod Portocaliu: „Vremea nu ne sperie, ci starea în care a ajuns România. Suntem în stradă zi de zi“

Protest şi în zilele de Crăciun. Una dintre manifestante şi-a serbat ziua de naştere în faţa Prefecturii. A împlinit 71 ani

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: