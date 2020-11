Primarul Constanţei a transmis un mesaj în dimineaţa zilei în care se decide carantinarea oraşului VIDEO

De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judeţului Constanţa au fost confirmate 11.921 de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Până în prezent, 204 persoane au decedat din rândul celor pozitivate.

În acest moment, sunt 550 de persoane internate, dintre care 531 din judeţul Constanţa şi 19 din alte judeţe. Facem menţiunea că persoanele din alte judeţe, dar internate în Constanţa, sunt raportate în situaţiile din judeţele de provenienţă.

De asemenea, la nivelul judeţului sunt 2.960 de persoane aflate în carantină la domiciliu. În această categorie sunt incluse persoane care s-au întors recent din zone cu risc epidemiologic ridicat, respectiv persoane care sunt considerate contacţi direcţi ai celor confirmaţi cu virusul SARS-CoV-2.

Totodată, un număr total de 3.884 de persoane sunt izolate la domiciliu. Acestea reprezintă numărul de persoane confirmate cu noul coronavirus, dar care au fost externate.

Conform datelor furnizate de DSP Constanţa, la nivelul judeţului au fost confirmate, de la începutul anului şcolar, 156 de cadre didactice, 290 de elevi, 87 de studenţi şi 40 de angajaţi din unităţile de învăţământ (personal auxiliar).

În urma centralizării datelor din toate spitalele şi clinicile din judeţul Constanţa, de la începutul pandemiei şi până în acest moment au fost confirmate 637 de cazuri de infectare în rândul personalului: medici (155), asistenţi medicali (273) şi personal auxiliar (209).

La nivelul judeţului Constanţa, paturile pentru tratarea bolnavilor COVID-19 sunt distribuite astfel: Spitalul Clinic de Boli Infecţioase (120 – 133 ocupate, capacitate suplimentată), Spitalul de Pneumoftiziologie (100 – 76 ocupate), Spitalul Municipal Medgidia (150 – 141 ocupate), Spitalul Municipal Mangalia (111 – 101 ocupate), Spitalul Militar – Sistem Modular (56 – 59 ocupate, capacitate suplimentată) şi Secţia Exterioară Agigea (55 – 40 ocupate).

În urma coroborării datelor din DSP Constanţa, unităţile medicale publice şi cele private, în ultimele 24 de ore, în judeţul Constanţa au fost realizate 1.218 teste RT-PCR.

„Forţele cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice continuă să acţioneze, în contextul prevenirii şi combaterii răspândirii COVID-19 pe teritoriul României“, dă asigurări Prefectura Constanţa.

În ultimele 24 de ore, au fost aplicate, de către poliţiştii din cadrul IPJ Constanţa, jandarmii din cadrul I.J.J. Constanţa, respectiv G.J.M. „Tomis” Constanţa şi poliţiştii locali, un număr total de 367 de sancţiuni contravenţionale, pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în Legea 55/2020, în valoare de 148.500 de lei. De asemenea, în ultimele 24 de ore, forţele abilitate de control au verificat 142 de societăţi comerciale şi PFA.

În cursul zilei de marţi, 17 noiembrie a.c., peste 500 de forţe de ordine (I.P.J. Constanţa, I.J.J. Constanţa, G.J.M. „Tomis” Constanţa, Poliţia Locală Constanţa şi Garda de Coastă) au desfăşurat misiuni specifice în judeţul Constanţa. În cadrul acestora, au fost verificate 1.377 de persoane, cu privire la respectarea măsurilor recomandate.

„Facem precizarea că datele sunt actualizate în mod constant, iar informaţiile cu privire la situaţia COVID-19 la nivelul judeţului Constanţa sunt în continuă dinamică“, a precizat Prefectura Constanţa joi, 18 noiembrie.

ISU Constanţa a făcut publică în cele din urmă, la insistenţele presei, unităţile sanitare din judeţul Constanţa care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu.

Iată lista spitalelor:

1. S.C. ISIS MEDICAL CENTER S.R.L. - SPITAL ISIS CONSTANŢA (nu are autorizaţie deoarece nu a depus solicitare pentru emiterea acestui document; in prezent este necesara elaborarea unui nou proiect actualizat la cerinţele reglementărilor tehnice în vigoare)

2. S.C. MEDSTAR 2000 S.R.L. - SPITAL MEDSTAR CONSTANŢA (pentru constructia spitalului a fost avizat proiectul de executie, in prezent constructia este in stadiul de investitie in termenul autorizatiei de construire)

3. SPITALUL ORĂŞENESC CERNAVODĂ (nu are autorizaţie deoarece nu a depus solicitare pentru emiterea acestui document;in prezent este necesar elaborarea unui nou proiect actualizat la cerinţele reglementarilor tehnice in vigoare)

4. S.C. DIAGNOST S.R.L. - SPITAL HEKA CONSTANŢA (pentru constructia spitalului a fost avizat proiectul de executie, in prezentse afla in analiza documentatia pentru emiterea autorizatiei de securitate la incendiu)

5. SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI CONSTANŢA - 2 cladiri (pentru constructiile spitalului a fost avizat proiectul de executie, in prezent constructia este in stadiul de investitie in termenul autorizatiei de construire. Avand in vedere caracterul unitatii sanitare lucrarile se executa pe compartimente de incendiu distincte, fiecare nivel fiind considerat un compartiment de incendiu)

6. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANŢA - 2 cladiri (pentru constructile spitalului a fost avizat proiectul de executie, in prezent constructia este in stadiul de investitie penru realizarea lucrarilor cu rol de securitate la incendiu)

7. SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA (pentru constructia spitalului a fost depusa solicitare pentru emiterea autorizatiei de securitate la incendiu, dar la verificarea in teren au fost constatate neconformitati raportate la reglementarile tehnice fiind emis un raspuns de neconformitate)

8. S.C. MOGADORMED S.R.L. - SPITAL OFTALMOLOGIC MRINI CONSTANŢA (pentru constructia spitalului a fost depusa solicitare pentru emiterea autorizatiei de securitate la incendiu, dar la verificarea in teren au fost constatate neconformitati raportate la reglementarile tehnice fiind emis un raspuns de neconformitate).

Prin autorizaţie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean, kprin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - la construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări; autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei esenţiale - securitate lao incendiu.

Prin aviz de securitate la incendiu - actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări;

Categoriile de construcţii care se supun avizarii/autorizării privind securitatea la incendiu se regăsesc în HGR. nr. 571/2016.