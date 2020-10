Primarul ales al Constanţei, Vergil Chiţac, depune joi jurământul. Primele măsuri pe care le va lua

Prin Ordin al Prefectului Judeţului Constanţa, joi, 29 octombrie, va fi convocată o şedinţă de constituire a Consiliului Localc al municipiului Constanţa. În aceeaşi zi, se va constitui şi Consiliul Judeţean.

Ambele evenimente vor avea loc în sala „Remus Opreanu” a Prefecturii. În cadrul celor două şedinţe vor depune jurământul primarul ales al municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, respectiv preşedintele ales al Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.

Într-un interviu acordat ziarului Adevărul, Vergil Chiţac a vorbit despre priorităţile sale ca primar al Constanţei. „Eu mi-am împărţit cei patru ani de mandat în două etape. Prima etapă se întinde pe trei-şase luni şi nu mai suportă amânare.

În primul rând, avem nevoie de o strategie de dezvoltare a oraşului Constanţa. Apoi, trebuie să regândim procedurile din primărie astfel încât acestea să fie disponibile electronic în marea lor majoritate: dacă omul are nevoie de o interacţiune cu primăria să intre de pe telefon pe site şi să îşi spună problema, dar să i se şi răspundă. Evident, la probleme care ţin de administraţia locală”, a explicat Chiţac.

Lista consilierilor judeţeni

Pe siteul Consiliului Judeţean Constanţa a fost publicată decizia de convcare a noilor consilieri.

Prin Ordinul Prefectului Judetului Constanta nr. 663/27.10.2020 se convoacă în sedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Constanţa, în data de 29.10.2020 la ora 17.30, in sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ - Consiliul Judetean Constanta, consilierii judeteni alesi la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020.



1. Domnul Badila George – Alianta USR PLUS



2. Doamna Bercaru Nicoleta – PSD



3. Domnul Bola Alexandru Bogdan – PNL



4. Domnul Bucovala Enache – PNL



5. Domnul Chiriac Stefan Cristian – PMP



6. Domnul Ciobanel Marius Costel – PSD



7. Domnul Ciobanu Cosmin – PSD



8. Doamna Constantinescu Dana Mariana – PNL



9. Domnul Crusoveanu Marian – PNL



10. Domnul Dima Alexandru Cristian – PNL



11. Domnul Dontu Gheorghe – PSD



12. Doamna Dordea Andrada - Alianta USR PLUS



13. Doamna Dragnea Marilena – PSD



14. Domnul Dragan Leonard – PRO ROMANIA



15. Domnul Enciu Petre – Alianta USR PLUS



16. Domnul Filipescu Razvan – PRO ROMANIA



17. Domnul Geafer Dincer – PNL



18. Doamna Gheorghe Veronica Adriana – PSD



19. Domnul Gima Stelian – PNL



20. Domnul Guteanu Stere – PNL



21. Domnul Ilie Catalin Costel - PNL



22. Domnul Mirsu Alexandru – PSD



23. Domnul Nedelcu Ilyus – Edward – Alianta USR PLUS



24. Domnul Negoi Eugen – Remus – Alianta USR PLUS



25. Domnul Opreanu Dorin – Dumitru – PNL



26. Domnul Palaz Claudiu Iorga – PMP



27. Domnul Petre Marius – Liviu – PSD



28. Domnul Pirvulescu Florin – PNL



29. Domnul Popa Liviu – PNL



30. Domnul Rizea Vasile – PRO ROMANIA



31. Doamna Scrieciu Mihaela Antoanela – PNL



32. Domnul Senopol Virgil - Cristian – PMP



33. Domnul Tanase Leonard Florin – ALDE



34. Doamna Topolov Gianina Ionela – PNL



35. Domnul Tutuianu Marius Horia – PSD



36. Domnul Zahariuc Cristian – PNL

Citeşte şi:

UPDATE Gest incalificabil de Ziua Armatei. Niciun primar al Constanţei, nici cel în funcţie, nici alesul, n-a fost prezent la ceremonialul de cinstire a eroilor

Decebal Făgădău, primarul în funcţie al Constanţei, trimis în judecată de DNA. În dosar este inculpat şi Radu Mazăre