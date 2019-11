Primar surprins dând bani preşedintelui secţiei de votare. „Le-am dat bani pentru masă”

Primarul Stelian Clinciu (PSD) a fost filmat şi fotografiat în faţa secţiei de votare 440, de pe strada şcolii numărul 6 din satul Furnica, comuna Dumbrăveni (judeţul Constanţa( în timp ce dădea bani preşedintelui secţiei de votare, Georgeta Poşircă, relatează jurnaliştii de la Constanţa de Azi.

„Nu are nicio relevanţă. Am venit până aici şi am plecat. Să văd dacă au nevoie de ceva. Nu merge o priză pentru la urnele de votare, nu merge un ştecher şi am chemat pe cineva să remedieze problema. Nu trebuia să vin să văd că nu merge ăla? Nu pot să vă spun dacă am stat o jumătate de oră sau 5 sau 10 minute în secţia de votare”, a declarat primarul pentru „Adevărul”.

Întrebat de ce a dat bani preşedintelui secţiei de votare din satul Furnica, edilul a explicat: „Da, le-am dat bani pentru masă, pentru 5 persoane, 150 de lei. Este ceva extra, pentru că vreau să le asigur, că stau de dimineaţa de la ora 7.00. Ştiu că nu stau pe gratis, dar dacă eu vreau să fac un gest, să le mai suplimentez ceva? Dacă i-am dat eu, cum să refuze. Şi datele trecute le aduceam pachete, acum nu am mai avut posibilitatea şi le-am zis: v-aţi comandat şi vă plătesc eu”. Primarul recunoaşte că a făcut acelaşi „gest” şi la secţia de vot din reşedinţa de comună.

În acest moment, poliţia s-a deplasat la faţa locului şi cercetează cazul.

