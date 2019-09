VIDEO Poliţist local anchetat disciplinar pentru c-a amendat un PSD-ist cu funcţii, care staţiona cu maşina în faţa unei şcoli. Acesta l-a reclamat că l-a ales ca ţintă

Inspectorul principal Alexandru Pulbere de la Poliţia Locală Constanţa a venit în conflict cu un membru PSD când l-a amendat pe acesta pentru că parcase în faţa şcolii fiicei lui, pe banda întâi a unui bulevard.

Locul de pe Bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, din faţa Şcolii Spectrum, este cunoscut pentru ambuteiajele care se creează aici când părinţii vin să-şi lase sau să-şi ia copiii de la şcoală. Circulaţia este blocată efectiv de maşinile celor care opresc fix în faţa şcolii sau în imediata ei apropiere, staţionând acolo minute în şir. Pe lângă încurcarea traficului, coada de maşini care staţionează nepermis pe banda întâi obturează inclusiv vizibilitatea la trecerea de pietoni şi la staţia de autobuz din faţa şcolii.

Scuza părinţilor este că nu stau acolo „decât“ 5 minute - suficient cât să încurce circulaţia în zonă.

Zilele trecute, un pesedist a fost prins de un agent de la Locală că a staţionat neregulamentar. El a fost deranjat că tocmai pe el, din toată lumea, l-a amendat poliţistul.

Sorin Lucian Ionescu este preşedinte al Consiliului de Administraţie RAEDPP Constanţa, este angajat la RAJA Constanţa şi responsabil de relaţii mass-media PSD Constanţa. A fost directorul Televiziunii Neptun şi anterior al Teatrului de Operă şi Balet Oleg Danovski.

„Agentul Pulbere de la Poliţia Locală a venit acum câteva zile, ca hoţii şi, dintre sute de catarge oprite să-şi ia copii de la şcoală, preţ de 5 minute, m-a ales pe mine să mă ardă, că oprisem pe prima bandă. Alţii opresc pe a doua, în staţia de autobuz sau chiar pe trecere, după cum se vede în imagini. După ce i-am depus reclamaţie, de o săptămână n-a mai venit Pulbere să-i şicaneze pe bieţii părinţi. S-o fi dus să vadă adevăratele grozăvii, din restul oraşului. Dar amenda mea rămâne. Băi, dacă a fost să mă sacrific eu pentru asta, ca să lase oamenii în pace, aflaţi într-o situaţie fără rezolvare, chiar merită!“, a scris Sorin Lucian Ionescu pe Facebook.

„M-am dus la maşina dumnealui, m-am prezentat şi l-am rugat să-mi prezinte documentele. A spus că nu le are la el, dar m-a întrebat dacă nu îl recunosc, spunându-mi că este director, dar nu am reţinut unde. Pentru că nu avea actele, i-am spus că mă duc să-l verific în baza de date şi că îl voi sancţiona pentru oprire neregulamentară. În timp ce-l verificam, a venit şi a spus că dacă îl amendez mă dă afară. A spus că vorbeşte el cu şeful meu şi cu Decebal (primarul Constanţei, Decebal Făgădău – n.r.). Apoi l-a întrebat pe colegul meu dacă aşa se procedează, care i-a răspuns că ar fi procedat la fel. Apoi domnul Ionescu a replicat că el oricum mă dă afară“, a povestit poliţistul.

Pentru c-a oprit în acel loc, la 2 metri de marcajul pietonal, Ionescu a primit o amendă de 290 lei. El neagă discuţia în contradictoriu cu poliţistul Pulbere.

„Eu nu puteam să-i spun aşa ceva, pentru că ştiu toate precedentele iniţiale cu asemenea cazuri. Dimpotrivă, am vorbit foarte frumos cu el, l-am rugat să aibă înţelegere pentru că noi oprim la şcoală trei minute pentru că ne luăm copiii, nu ca să depunem un bilet la pariuri. El m-a chemat la maşină… Eu coborâsem să o iau pe fata mea. El e un element-problemă, face ambiţii cu şefii lui pentru că, probabil, vrea să demonstreze ceva. I-a căşunat pe mine, iar bănuiala mea e că mă ştia de la televizor şi am fost o ţintă mai spectaculoasă. Eu nu o să contest amenda, eu am contestat felul discreţionar în care a aplicat-o“, a declarat Sorin Lucian Ionescu pentru Constanţa de Azi