„Nămolul sapropelic de Techirghiol“ a devenit marcă înregistrată. Cine deţine certificatul OSIM

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol deţine marca înregistrată OSIM – „Nămolul Sapropelic de Techirghiol”, devenind unicul furnizor al nămolului extras din Lacul Techirghiol, se arată pe pagina de Facebook Staţiunea Balneară Techirghiol.



Roxana Almăşan, manager Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol spune că „înregistrând marca la OSIM obţinem siguranţa că activitatea sanatorială se desfăşoară în condiţii legale din acest punct de vedere şi contribuim totodată la creşterea renumelui deja dobândit a acestui nămol sapropelic unic. Să nu uităm că anul acesta se împlinesc 120 de ani de balneologie în Techirghiol. Evităm confuziile, îl diferenţiem şi îi punem în evidenţă unicitatea”.



Înregistrarea mărcii la OSIM conferă Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol controlul deplin asupra mărcii, folosirea ei fără acordul proprietarului de drept fiind ilegală. De asemenea, sanatoriul poate solicita anularea unor mărci identice sau asemănătoare cu marca înregistrată, iar în cazul unui conflict între denumirile comerciale, marca înregistrată va avea prioritate. În scurt timp, Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol intenţionează crearea şi comercializarea unor game de produse bazate pe nămolul sapropelic de Techirghiol.



„Unul din factorii primordiali care ne-au determinat să obţinem această marcă a fost aceea de a obţine posibilitatea de a folosi în exclusivitate acest nămol şi de a-l exploata”, spune Carmen Oprea, director Îngrijiri Medicale în cadrul Sanatoriului.

Nămolul, supranumit „aurul negru de la Techirghiol“ este utilizat în tratarea de afecţiuni reumatismale degenerative (artroze periferice, spondiloze vertebrale, etc.); – afecţiuni reumatismale de tip inflamator (poliartrită reumatoidă,spondilită anchilozantă, artropatie psoriazică, etc.); sechele postraumatice; – afecţiuni ale sistemului nervos central şi periferic (nevralgii de orice cauza şi localizare, radiculopatii, hemiplegii, hemipareze, paraplegii, parapareze, scleroză multiplă, boală Parkinson, etc.); – afecţiuni ginecologice (sterilitate secundară, insuficientă ovariană, dismenoree, etc.); – afecţiuni dermatologice (dermatoze, psoriazis, eczeme, urticarie cronică, acnee, etc.); – afecţiuni vasculare periferice (insuficientă circulatorie venoasă periferică, sindrom de ischemie periferică, etc.).

