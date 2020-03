„Modelul Nicuşor Dan“ s-ar putea repeta la Constanţa. Cine sunt cei doi candidaţi cu şanse la şefia primăriei vizaţi de PNL

Zilele trecute, Ludovic Orban, liderul PNL, a anunţat că va susţine un independent la Primăria Capitalei, pe Nicuşor Dan – care obţinuse deja sprijinul USR, nu şi al PLUS, în cursa electorală.

Acelaşi model ar urma să fie aplicat şi la Constanţa, unde liderii PNL n-au anunţat încă nominalizarea pentru şefia primăriei. Ludovic Orban a fost în judeţul Constanţa la finele ultimei săptămâni din februarie, chiar a doua zi după anunţul legat de susţinerea candidaturii lui Nicuşor Dan. Orban s-a oprit la Cernavodă, unde a discutat cu primarii din judeţ, atingând şi chestiunea candidatului la fotoliul de primar în reşedinţa de judeţ. Ideea este aceeaşi: trebuie susţinut candidatul „neutru“ care ar strânge cele mai multe voturi, credibil, activ, implicat, bine văzut, care îşi doreşte să schimbe faţa oraşului.

Pentru a nu mai fi responsabili de necâştigarea alegerilor cum s-a întâmplat la Bucureşti în 2016, când PNL a mers în cursă cu Cătălin Predoiu, fragmentând din voturile Dreptei în dauna lui Nicuşor Dan, liberalii sunt dispuşi să renunţe acum la orgolii pentru a câştiga bătăliile electorale locale.

Principalii oameni din afara partidului pe care PNL i-ar putea susţine sunt amiralul Vergil Chiţac (senator, fost liberal, actualmente independent) şi avocatul Stelian Ion (USR). Ambii au fost măsuraţi în cercetarea sociologică făcută de PNL, pe toată ţara, pentru identificarea celui mai sigur candidat care să câştige primăria. Ambii au reuşite în privinţa stopării unor abuzuri ale municipalităţii din Constanţa, în special pe construirea de imobile pe spaţii protejate de lege. Va fi ales cel care va negocia cel mai bine şi îşi va arăta disponibilitatea pentru a face o echipă echilibrată pentru Primăria Constanţa.

În aşteptarea verdictului PNL, Vergil Chiţac şi Stelian Ion arată că sunt hotărâţi să nu abandoneze lupta – un argument pentru a atrage susţinerea liberală ce le-ar putea aduce şi consolida victoria.

Vergil Chiţac a anunţat pe Facebook:

„Dragi constănţeni,

Nu sunt rupt de realităţi din contra, urmăresc reacţia fiecăruia dintre voi. Reacţiile pe care le aveţi – multe dintre ele contradictorii şi pe care le împărtăşesc, arată faptul primăria ne-a abandonat de mult– o realitate pe care o cunoaştem şi o vedem. Şi mai văd că sunteţi dezamăgiţi că apăr idei şi propuneri doar în campaniile electorale – orice s-ar spune, acum chiar suntem în campanie electorală. Găsesc normale reacţiile voastre, într-un oraş care nu a oferit nimic atâţia ani, să nu ştim exact unde suntem şi ce vrem, în marasmul nerealizărilor şi al haosului administrativ...

Dar, tocmai reacţiile voastre contradictorii mă pun serios pe gânduri. Prin Asociaţia Constanţa Altfel am demonstrat nu doar că promitem, ci şi realizăm, dar sigur că nu este suficient. Constanţa are atât de multe probleme, încât va trebui să facem un SUPRA efort. La asta va invit, la efortul reconstrucţiei! Să facem Constanţa aşa cum ne dorim!“

Stelian Ion a venit cu o decizie întărită, chemând la discuţii forţele de Dreapta:

„Nu se retrage nimeni din nicio cursă pentru primărie.

Cel puţin eu şi USR vom continua să ne întâlnim cu constănţenii, să-i ascultăm şi să-i convingem că suntem pregătiţi să preluăm conducerea acestui oraş. De câteva săptămâni suntem pe străzi: la Brotăcei, în Piaţa Tomis 3, pe Ştefan cel Mare, în Km 4-5, în Piaţa Griviţei. Urmează şi alte zone până când vom acoperi Constanţa. Astfel de drumuri sunt şi ocazii să vezi la tot pasul ce-a făcut PSD din oraş. Să vezi cu câtă delăsare i-a tratat de 20 de ani problemele, cum l-a parcelat şi l-a acaparat.

De aceea, i-am chemat alături pe toţi cei care îşi dau seama ce pacoste este acest partid pentru oraşul nostru. Trebuie să ne punem la aceeaşi masă, să vedem ce atuuri, ce resurse şi câtă determinare are fiecare şi cum putem să ne integrăm ideile. Nu propunem un troc, ci o negociere complexă care presupune şi discuţii despre echipele pentru Consiliul Local şi Consiliul Judeţean, discuţii în care un rol esenţial, cel puţin pentru noi, îl vor avea ideile din programul nostru.

Deci încă o dată: n-am renunţat, nu ne-am pus problema să renunţăm şi facem tot ce putem să rupem Constanţa de epoca Mazăre-Făgădău, scoţând-o din promiscuitate, din cenuşiu şi din blazare.“

USR a venit cu ceva în plus, vrând să demonstreze că, în mandatul său, Constanţa va fi conectată la Europa prin Parlamentul European, deschizând primul cabinet de europarlamentar din oraş. Nicu Ştefănuţă este reprezentantul României la Bruxelles care are de sâmbătă un birou la Constanţa, pe Bulevardul Mamaia nr. 39, aproape de intersecţia cu strada Mihai Viteazu. La inaugurare a participat însuşi Dacian Cioloş, liderul Plus.

„Constănţenii vor avea în noi un aliat în lupta pentru un oraş dezvoltat, european, verde, cu un port conectat la Europa. Stelian Ion este candidatul care va revoluţiona administraţia oraşului Constanţa, care deşi splendid şi plin de istorie, este astăzi într-o stare dezolantă. Voi lucra cu el pe proiecte europene, pe proiecte de mediu, pe atragerea investitorilor şi îmbunătăţirea portului. Am fost foarte încântat că la inaugurarea biroului meu europarlamentar din Constanţa a venit Dacian Cioloş. Nu suntem doar colegi şi prieteni la Bruxelles, ci suntem amândoi oameni care militează pentru o uniune tot mai puternică între USR şi PLUS. Destinul nostru e împreună. Suntem acasă în săptămâna de circumscripţie şi fiecare merge prin ţară pentru a sprijini colegii care vor candida la locale“, a anunţat europarlamentarul Ştefănuţă.

În acest timp, primarul PSD Decebal Făgădău este în vervă cu comunicarea: face planuri ca pentru o Constanţă de secol 21, repară trotuare, reface asfaltul (chiar şi unde nu era cazul), introduce autobuze pentru elevi, dotează şcoli şi arată că şantierul a început la Cazino, în an electoral, la timp pentru a-i mai conserva din şansele la un nou mandat. Deocamdată, actualul primar nu a anunţat oficial că va dori să candideze, dar o demonstrează toată promovarea de doi ani încoace.

