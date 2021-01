Mizele războiului dintre piloţii de nave şi statul român, care ameninţă să blocheze activitatea în porturi

De aproximativ 7 ani, România a externalizat serviciul de pilotaj maritim, acesta fiind asigurat de piloţii a patru firme private, în schimbul unei redevenţe de 25%. Doar că, Ministerul Transporturilor a demarat procedura de preluare a pilotajului care va fi asigurat de Administraţia Porturilor, începând cu acest an.



Prin Ordinul 991/2020, emis de ministrul Transporturilor, „se instituie obligativitatea efectuării serviciului de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime în porturile aflate în administrarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa.” Ordinul urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2021, dată la care expirau contractele încheiate cu firmele private.



CN APM SA arată că în porturile europene, serviciile de pilotaj sunt considerate servicii de interes public, care nu pot fi supuse unui sistem concurenţial şi sunt asigurate de administraţiile portuare sau o asociaţie profesională unică.



„Din analizele efectuate până în prezent, a rezultat faptul că prestarea serviciului de pilotaj de către administraţia portuară prin corpul propriu de piloţi va conduce în principal la creşterea calităţii serviciului, dar şi la scăderea costurilor şi, în final, la creşterea atractivităţii porturilor româneşti”, spun cei de la Administraţia Porturilor.

Ordin atacat în instanţă

Încă de anul trecut, de la emiterea Ordinului 991, asociaţiile piloţilor maritimi au anunţat că nu sunt de acord cu trecerea serviciului în subordinea statului, vorbind chiar de o „naţionalizare”. Principalul motiv este că aproape 200 de oameni vor rămâne fără un loc de muncă. În cele patru firme care erau specializate în pilotaj maritim sunt aproximativ 250 de angajaţi (piloţi, echipajele pilotinelor, dispeceri, personal auxiliar şi administrativ), dar odată cu intrarea în vigoare a noului ordin, Administraţia Portuară are prevăzută o organigramă de 60 de piloţi.



Şi veniturile, raportate la volumul de muncă, ale piloţilor angajaţi la stat ar fi mai mici. „Calitatea serviciului şi siguranţa activităţilor vor avea de suferit. Programul de lucru propus (12/24 şi 12/48), reducerea numărului de piloţi, scăderea veniturilor angajaţilor (venitul pe ora muncită) şi reducerea numărului de pilotine de la 15 la 4 vor conduce inevitabil la acest deznodământ”, spun asociaţiile de piloţi maritimi.



În consecinţă, acestea au atacat la Curtea de Apel Bucureşti ordinul ministrului Transporturilor şi au obţinut anularea acestuia, în prima instanţă. Totodată, judecătorii au dispus suspendarea lui până la o sentinţă definitivă.



În această situaţie, CN APM SA a propus firmelor private o prelungire a contractelor de pilotaj cu trei luni, până la finalul lunii martie, doar că acestea solicită prelungirea contractelor pe cinci ani şi au refuzat să mai asigure serviciul după data de 1 ianuarie 2021. De asemenea, în Portul Constanţa sunt organizate zilnic proteste ale piloţilor care cer respectarea sentinţei judecătoreşti şi încheierea unor noi contracte între stat şi firmele de pilotaj.

Reacţia Administraţiei Porturilor

Pentru că vechile contracte de pilotaj au expirat la finalul anului 2020, altele noi nefiind semnate, iar judecătorii au suspendat Ordinul 991, Administraţia Porturilor a decis să recruteze piloţi şi să efectueze serviciile de pilotaj pentru a nu bloca activitatea portuară. Până la această oră, aproximativ 27 de piloţi au ales să se mute de la firmele private la compania de stat, procesul de recrutare continuând.



„Operatorii de pilotaj mi-au trimis notificări, inclusiv pe 31 decembrie, că ei vor continua să efectueze pilotajul în porturi numai dacă semnez un contract cu ei pe cinci ani. Eu am avut mandat de la Consiliul de Administraţie să le ofer o prelungire a contractului până pe 31 martie 2021. Atunci am fost pus în situaţia extremă de a lua o decizie pentru a nu bloca Portul Constanţa”, a declarat Florin Goidea, directorul general al companiei.



Goidea spune că, în realitate, în mediul privat sunt doar 72 de piloţi, dintre care 17 sunt pensionari. Aşadar, toţi piloţii vor avea un loc de muncă în cadrul CN APM, dacă vor dori acest lucru. Cifrele directorului sunt contrazise, însă, de asociaţiile piloţilor care arată că sunt 107 piloţi cu brevet, ei fiind chiar semnatarii unui protest adresat Ministerului Transporturilor.



„Din punct de vedere legal, ca administraţie sunt total acoperit. Nu pot bloca Portul Constanţa sub nicio formă”, conchide directorul general Florin Goidea, care spune că miercuri, 6 ianuarie, va avea o întâlnire cu protestatarii.



Serviciul de pilotaj este unul destul de scump, pentru anumite vapoare care transportă produse petroliere (de exemplu) intrarea şi scoaterea din radă poate costa până la 15.000 de euro.

