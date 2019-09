Mama tânărului care şi-a dat viaţa salvând doi copii de la înec: „Vreau să-i cunosc, să văd pentru cine a murit copilul meu“

tragedia vieţii ei Silvia Iosif, mama lui Marian Silviu, de 32 de ani, tânărul care a murit la 31 august după ce a salvat doi copii de la înec în staţiunea Olimp, retrăieşte în fiecare zivieţii ei

Femeia povesteşte că pe 31 august 2019, la ora 16.00, nora sa a sunat-o disperată: „L-am pierdut!“. Atât a putut să zică tânăra care a văzut sub ochii ei cum îi dispare soţul înghiţit de valuri, după care a făcut un atac de panică. Mama lui Marian Silviu era acasă, în Găeşti Dâmboviţa. „De felul meu sunt impulsivă, dar atunci nu am ştiut ce să fac, nu puteam să zbor. Am ajuns noaptea la Olimp“, rememorează femeia acele ore cumplite. A doua zi de dimineaţă, la ora 6.00 era pe plajă, aşteptând să vină scafandrii care să caute trupul fiului său. I-a fost teamă să plece singură în căutarea lui, chiar dacă mai avea un dram de speranţă că băiatul ei este în viaţă.

Dar nu a fost să fie aşa. După doar 20 de minute de căutări pe apă şi pe uscat, scafandrii i-au găsit cadavrul tânărului erou. Nu era desfigurat, ci avea doar câteva lovituri, din momentul în care, probabil, a fost lovit de stânci. A îngenuncheat lângă el, i-a închis ochii şi i-a şters fruntea udă. Aşa a început cea mai neagră zi din viaţa unei mame de erou.

După ce şi-a înmormântat copilul, a început să-şi pună întrebări: „Unde erau salvamarii dacă era steag roşu şi nimeni nu avea voie să intre în apă?“, „Cine îi supraveghea pe copii?“, „Cum arată aceşti copii? Vreau să-i cunosc să văd pentru cine a murit copilul meu“, „De ce nu a încercat nimeni să-l salveze pe fiul meu?“. Femeia consideră că dacă se acţiona repede, băiatul ei nu ar fi murit sau, dacă ar fi murit, l-ar fi scos din apă mai repede, nu după o noapte.

Ea spune că pe plaja mizerabilă, pline de saltele urâte, erau multe skijeturi, cu care s-ar fi putut interveni, mai ales că trupul a fost găsit la scurt timp de când au început căutările.

Femeia spune că prima greşeală a fost a băiatului său, care a sărit în apă să salveze doi copii. „A făcut asta probabil gândindu-se la cei doi copii ai săi. „Avea 32 de ani, dar avea inima tot de copil. Mai rar se nasc oameni de genul lui“, plânge mama sa, care adaugă: „Bunătatea aici te duce, uneori, la moarte“.

Marian Silviu Iosif se afla câteva zile pe litoral unde frecventa cursuri PRO România. Duminică, urma să se întoarcă acasă, împreună cu soţia sa. „Tot duminică l-am adus acasă, în sicriu“, oftează mama sa. Băiatul ei s-a căsătorit din facultate cu fata pe care a iubit-o şi au împreună doi copii.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: