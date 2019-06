Litoralul, relaxare şi distracţie pentru orice buzunar. La ce preţuri te poţi caza la mare în perioada următoare

În staţiunea Mamaia, hotelul Iaki (4 stele) are o promoţie de Rusalii, cu 1.550 lei/persoană/pachetul cu 3 nopţi de cazare şi pensiune completă (mic dejun, prânz, cină). Clienţii se vor răsfăţa la SPA, cu băi în piscină, saună, jacuzzi, fitness, duşuri speciale, masaj şi terapii.

Copiii până la 3 ani au sejur gratuit, iar pentru cei cu vârsta cuprinsă între 3 şi 12 ani, preţul este 699 lei. Pentru o cameră cu vedere la mare, suplimentul este de 270 lei, iar cine doreşte o cameră mai mare are de achitat în plus 270 lei/camera dublă confort superior sau 450 lei/apartamentul.

În afara ofertei de Rusalii, preţul unui sejur de 3 nopţi de cazare este, pentru 2 persoane, între 2.467 lei (lunile iunie şi septembrie) şi 3.138 lei în lunile iulie şi august. Pentru copiii între 3 şi 12 ani se plăteşte 555 lei/pachetul (cazare, mic dejun, prânz). Suplimentul de vedere la mare este 400 lei, iar suplimentul de cină – 90 lei/persoană/zi. Pentru o cameră mai mare se mai achită 160 lei camera dublă superior sau 240 lei apartamentul.

Mamaia Nord, zona renumită pentru cluburile de lux, are preţuri pe măsură. Aici, o cameră dublă costă şi 700 lei/noapte la Vila Cristea, iar o căsuţă este 950 lei/noapte la Vila Carla.

La Eforie Nord, hotelurile-surori Brad, Bran, Bega (4 stele) au un tarif de 124 lei/persoană/zi, cu pensiune completă şi tratament balnear de 5 proceduri/zi. Oferta este valabilă pentru sejur de minimum 5 nopţi. La pachetul de 5 zile de proceduri, turistul primeşte gratuit un consult de la un medic specialist. Fără tratament balnear, tariful este de 103 lei/persoană/zi, cu pensiune completă la meniu fix, pentru sejur de minimum 5 nopţi. Promoţia este valabilă toată luna iunie. Aceeaşi ofertă se găseşte şi la hotel Hora (3 stele) din Saturn.

Costineştiul are preţuri asemănătoare la vile şi la pensiuni: de la 60 lei/noapte/camera. La Vama Veche se stă cu 80 lei noapte/camera, dar tariful poate ajunge şi la 300 lei/noapte, la hoteluri de 3 stele. Multe unităţi acceptă şi tichete de vacanţă.

Idei pentru timpul liber

Un festival dedicat pieselor antice se ţine la Constanţa, în perioada 20-27 iunie. Festivalul Miturile Cetăţii este organizat de Teatrul de Stat Constanţa, ca o continuare a „Serilor de teatru antic“ ce aveau loc aici în anii ’70. Spectacolele se joacă în apropierea vestigiilor tomitane: Piaţa Ovidiu, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Termele Romane, Edificiul Roman cu Mozaic, Teatrul Elpis etc. Poetul a cărui statuie tronează în mijlocul Pieţei Ovidiu, Publius Ovidius Naso, a scris o tragedie astăzi pierdută, „Medeea“, despre întemeierea cetăţii Tomis, pe locul unde Medeea, fata de rege al Colchidei (Georgia de astăzi) care îl ajută pe Iason să fure Lâna de Aur şi fuge cu el pe corabia argonauţilor, îşi taie fratele, pe Apsirtos, în bucăţi pe care le aruncă ca să zădărnicească urmărirea.

Plaja Modern din Constanţa se va transforma în perioada 4-7 iulie într-o lume fantastică, unde muzica domneşte, iar personaje de basm, acrobaţi şi artizani te încântă. La cel mai mare festival de pe plajă din Europa, NEVERSEA, vo evolua: G-Eazy, Jessie J, Afrojack, Lost Frequencies, DJ Snake, Alesso, Bassjackers, KSHMR, Salvatore Ganacci, Sean Paul, Vini Vici, Steve Aoki, Rudimental DJ, Jamie Jones, Tale of Us, Andy C, Wilkinson DJ Set, Flux Pavilion, Chinese Man şi Subfocus DJ Set, Rudimental DJ, Jamie Jones, Tale of Us, Subfocus DJ Set, Andy C, Chinese Man, Flux Pavilion şi Wilkinson DJ Set & MC Ad-Apt. Un abonament costă 499 lei, plus taxe, dar se pot cumpăra şi bilete pentru o zi, la preţ între 250 (primele două zile) şi 275 lei (ultimele două zile), plus taxe.

Pentru a colinda Constanţa de la înălţime, RATC Constanţa a pus în circulaţie autobuzele etajate de pe linia estivală CiTy Tour. Vor circua cu o frecvenţă de 25 minute, în orar 9.00-18.00 în prima parte a verii, apoi 9.00-22.00 în partea a a doua a verii. Plecările se fac din nordul Mamaiei (Tabăra Turist) şi din Gara Constanţa. Traseul include 100 obiective turistice, mergând până în Portul Constanţa (Cuibul Reginei), printre care: silozurile Anghel Saligny, vechea Bursă Maritimă, Gara Maritimă, Cuibul Reginei, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Edificiul Roman cu Mozaic, Moscheea Carol I, Cazinoul, Acvariul, Farul Genovez, Portul turistic Tomis, Delfinariul, Satul de Vacanţă, Cazinoul din Mamaia.

La îmbarcare, turiştii primesc o hartă gratuită a traseului, care poate fi văzut şi printr-o aplicaţie ce se descarcă pe telefon, inclusiv şi pe cele cu sistem de operare iOS. O călătorie costă 3 lei, iar pentru opţiunea de a te plimba când doreşti, pe parcursul a 24 ore, plăeşti 5 lei. În perioada de vârf de sezon (1 iulie - 31 august), preţul este de 6 lei pentru o călătorie şi 10 lei pentru o zi. Anul trecut, peste 200.000 călători s-au plimbat cu autobuzele etajate prin Constanţa şi Mamaia.

