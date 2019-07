Fotograful fără mâini de la Neversea. Cazul uimitor de voinţă al lui Iulian, tânărul născut cu o malformaţie teribilă

Iulian Ovidiu Bohan s-a născut acum 40 ani, la 27 iunie 1979, cu un defect fizic major: nu avea mâinile formate complet. Malformaţia congenitală îl afectase puternic: mâna dreaptă nu are decât un deget, la mâna stângă nu are antebraţ, iar în loc de degete are 2-3 muguri digitali.

Băiatul a crescut la o şcoală specială, pentru copii cu handicap. Aici a văzut ziarişti care le tot vizitau centrul pentru materiale de presă, iar ideea fotografiatului ca pasiune i-a încolţit în minte.

Câte şanse să aibă, însă, un copil cu asemenea infirmitate să ajungă să mânuiască un aparat de fotografiat?

Era de necrezut, dar Iulian a reuşit să răstoarne prejudecăţile. A învăţat la 20 ani să facă fotografii, a intrat în presă şi acum este fotoreporter la o agenţie de presă din Germania, AppF.

„M-au ajutat oameni profesionişti, din Cluj-Napoca, de unde sunt eu, şi mai ales din Bucureşti. Am furat meserie de la ei, am făcut şi cursuri de fotografie, îţi trebuie şcoală ca să ajungi la un asemenea nivel. Este foarte important să ai aparatură performantă. Am aparate care costă zeci de mii de euro. Practic, tot ce câştig este investit în aparate – altfel nu prinzi contracte bune“, explică Iulian.

Faţă în faţă cu vedetele

Trăieşte de mai mulţi ani în Germania, la München, şi a avut prilejul să călătorească şi să surprindă vedete internaţionale, politicieni de talie mondială, personalităţi celebre, de la Papa Francisc, Barrack Obama, prinţul William şi ducesa Kate Middleton, la George Clooney, Sophia Loren, Pierce Brosnan, Antonio Banderas, Viggo Mortensen, Pamela Anderson. I-a surprins şi prin faptul că ei observau că în faţa lor stă un fotoreporter fără mâini, care seamănă cu actorul american de origine egipteană Rami Malek (interpretul lui Freddie Mercury în „Bohemian Rhapsody“, premiat cu Oscar).

Iulian Ovidiu Bohan, la NEVERSEA Foto Sînziana Ionescu

„Asta mă ajută de multe ori, ei se uită la mine, văd ceva în neregulă, <un fotograf fără mâini?!?>, rămân cu privirea la mine şi eu profit şi îmi trag rafala. Nu e nevoie să mai strig la ei, cum fac ceilalţi fotografi. E un noroc, angajatorilor mei le place că le aduc poze bune, cu vedeta uitându-se direct în obiectivul meu“, râde Iulian.

Îndemânarea unui fotograf fără mâini

Călătoreşte mult, la festivaluri, concerte, încoronări, vizite oficiale, gale, lansări, festivităţi de premiere. A fost şi la NEVERSEA (4-7 iulie), cel mai mare festival de pe plajă din Europa, ce se desfăşoară pe plaja din Constanţa. Iulian a fost argint viu în culise, la scenă şi în public. Atunci când observau cine se află printre ei, un fotograf fără mâini, rapid şi agil, care mânuieşte aparatul cu dexteritate, chiar şi cei mai teribilişti spectatori aveau un şoc, privindu-l muţi de uimire, apoi cu respect.

„Am grijă să mânuiesc aparatul astfel încât să nu-i deranjez sau să-i lovesc din greşeală pe cei din public care se mişcă întruna, dansează, se agită, sar. Eu urc pe câte o cutie dacă n-am trepiedul la mine şi mă înalţ deasupra capetelor lor. Aparatul este uşor, are vreo 3 kilograme şi jumătate, dar munca în sine, de fotoreporter, este grea“, spune Iulian Bohan.

Un ciocoflender mai deştept

Joacă tenis de masă, ca paralimpic, şi participă la competiţii sportive, pe care le câştigă. Este mândru că astfel a reuşit să o fotografieze pe Nadia Comăneci, cea mai bună gimnastă a tuturor timpurilor, care este ambasador al mişcării paralimpice „Fără prejudecăţi“.

Pentru Iulian, fotografia - care l-a scos dintr-o viaţă grea, din ostracizare, milă şi respingere - i-a adus admiraţia celor din jur, aprecierea profesională şi fericirea de a fi util. Astfel că nimic nu e mai important decât fotografia, pentru el. „Nu m-am împiedicat în prejudecăţi, în obstacole. Am fost mai deştept decât ceilalţi ciocoflenderi. Îi datorez recunoştinţă lui Florin Piersic, care m-a arătat unor oameni de la Bucureşti şi le-a spus: <Uitaţi-vă la ciocoflenderul ăsta! Să vedeţi ce poate face! E mare lucru!“

Voinţa bate infirmitatea

După NEVERSEA, Iulian pleacă la treabă în Germania, dar se întoarce în ţară pentru UNTOLD (1-4 august). Vesel şi plin de prieteni, ştie că este un model pentru ceilalţi, deşi nu face caz de handicapul său. „Lumea se uită ciudat întâi la mine, apoi când vede ce fac se schimbă dintr-odată. Mi-ar plăcea să-i învăţ cândva şi pe alţii ca mine cum să fie mai puternici decât piedicile şi cum să-şi folosească capul şi mai ales inima într-o meserie. Bate orice infirmitate voinţa de a face lucruri bine“, spune Iulian Ovidiu Bohan, fotograful fără mâini.

Iulian Ovidiu Bohan, la NEVERSEA Foto Sînziana Ionescu

