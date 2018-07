FOTO Horahaii din Castelu, trataţi gratuit de nemţi. Oamenii s-au lăsat convinşi cu greu să vină la caravană, speriaţi de „ambulanţa care fură copii“

Nemţii vin de la Nürnberg cu sprijinul organizaţiei Die Johanniter, fiind aduşi de Asociaţia Reality Check. La consulturile gratuite din perioada 23-29 iulie, localnicii primesc periuţe şi pastă de dinţi, fructe şi sfaturi legate de igienă.

Pentru că horahaii nu vorbesc româneşte, o asistentă medicală comunitară şi mediatorul şcolar din Castelu vor sta alături de medici şi studenţi pentru a facilita comunicarea. „Oamenii n-au fost niciodată la doctor, iar dantura este principala lor problemă, aşa că la dentist e cea mai mare coadă - medicul le tratează cariile, le pune plombe şi le sigilează dinţii la copii“, arată Nadia Gavrilă, coordonator RealityCheck.

Organizatorii acţiunii speră ca 300 persoane să primească astfel îngrijiri medicale.

Geanina Löw din Sibiu trăieşte din 1999 în Germania, unde lucrează aducă ca asistentă de pediatrie. „Aici am întâlnit probleme diferite faţă de Ponorâta din Maramureş, unde am mai desfăşurat acţiuni de acest gen. Oamenii din Castelu sunt ceva mai răsăriţi, părinţii s-au lăsat convinşi în cele din urmă şă-şi aducă copiii la doctor pentru că erau speriaţi şi ei de povestea macabră cu ambulanţa din Germania care fură copii. Am văzut cazuri dramatice, de mame în vârstă de 20 ani care au deja 5 copii. Igiena este deplorabilă, zero spre minus, au râie, dinţi foarte neîngrijiţi, toţi stricaţi, cu abcese dentare. Le-am arătat cum să se spele pe dinţi, păreau că ştiu, dar... Copiii erau cooperanţi, optimişti, îâmbitori, cu adulţii era mai rău. Sunt şi în Germania oameni atât de săraci, dar Protecţia Copilului este foarte atentă şi colaborează strâns cu medicul pediatru care are sarcina să-i monitorizeze pe copii“, spune Geanina.

Silvia Ţugui (25 ani) din Giurgiu este medic rezident în anul I la Oncologie pediatrică la Spitalul Fundeni din Bucureşti, specializarea Hematologie. Absolventă de facultate la Bucureşti, Silvia participă din studenţie la acţiuni de voluntariat. Anul acesta şi-a luat concediu ca să vină la Castelu pentru a trata copiii de horahai. „Îmi place echipa, cu care am mai lucrat, cunosc oameni noi, comunităţi noi, locuri noi, cazuri noi. Să îngrijesc copiii este cea mai mare bucurie pentru mine, sunt topită după ei. Când vezi copii fără educaţie cât de recunoscători sunt pentru cel mai mic gest, preţuieşti altfel viaţa“, spune Silvia.

Cadrie Osman este mediatorul şcolar de la Castelu, cea care umblă prin comunitate şi convinge părinţii şă-i lase copiii la şcoală. „Caravana aceasta este tare binevenită, de când vine la noi OvidiuRo şi Reality Check s-au făcut progrese. Au creat un mediu tare plăcut, la şcoala unde se fac consulturile este o sală de aşteptare pe hol, cu cărţi colorate să-i atragă, pentru că ei nu ştiu să citească. Pentru copii este o şansă“, arată mediatorul.

Caravana este rezultatul parteneriatului dintre Asociaţia Reality Check, Asociaţia OvidiuRo şi Societatea Studenţilor în Medicină din Bucureşti, în cadrul proiectului Împreună Pentru Sănătatea Rurală. „Este bine cunoscut faptul că o stare de sănătate precară afectează într-o mare măsură dezvoltarea copiilor şi creşte rata absenteismului la şcoală. Educarea continuă atât a părinţilor cât şi a copiilor pe teme ce privesc sanătatea, igiena, nutriţia şi prevenţia bolilor infecţioase este absolut necesară în zonele rurale“, spun reprezentanţii de la OvidiuRo.

Castelu este o comună din judeţul Constanţa, cu o populaţie mare şi foarte săracă de turci-romi, numiţi horahai, care nu sunt recunoscuţi oficial şi nu sunt sprijiniţi nici de comunitatea turcă, nici de cea romă. Majoritatea părinţilor săraci nu au nicio clasă, nu ştiu să scrie şi să citească, sunt intimidaţi de şcoală şi au nevoie de ajutor să înscrie copiii. Adulţii merg în Constanţa la cerşit sau la colectat de plastic şi fier vechi şi de multe ori iau copiii mici cu ei, sau îşi lasă acasă copiii puţin mai mari să aibă grijă de fraţii lor, în loc să meargă la şcoală. Nutriţia şi igiena copiilor din comunitate sunt precare, ca şi igiena locuinţelor şi accesul la servicii medicale, în general. O parte dintre case sunt dărăpănate şi toate sunt suprapopulate.

