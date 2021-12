Dobrogea sălbatică şi misterioasă, văzută de un pasionat explorator. Imagini extraordinare dintr-un viitor film | VIDEO

În Ajun de Crăciun, Mircea Bezergheanu a lansat şi un alt clip, făcut pe Podişul Casimcei. Autorul a explicat cum a realizat filmarea: „Teste cu cea mai nouă dronă de la DJI, pe care o voi folosi la realizarea cadrelor aeriene din filmul Dobrogea. Filmam la răsărit, cu versanţi in contralumină, ptr a realiza dacă senzorul camerei vine cu un plus valoare faţă de ce aveau până acum pe dronele lor portabile. Foarte interesant rezultatul! Coloana sonoră conţine 2 piese ptr care am cumpărat drepturile de autor, le voi folosi in filmul Dobrogea“