Deţinuţii politic, condamnaţi la mizerie de statul român: „Eu am pensie 2.000 de lei, iar torţionarul meu avea 6.000 de lei“

În contextul recentului scandalul mediatic care i-a implicat pe fostul deţinut politic Iulius Filip şi pe procurorul Augustin Lazăr, jurnaliştii „Adevărul“ l-au contactat pe Octav Bjoza (80 de ani), preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR). Cu această ocazie, Bjoza a descris în amănunt umilinţele la care sunt supuse victimele regimului comunist în ultimii ani de viaţă.



Preşedintele AFDPR spune că Iulius Filip se stinge în anonimat, aşa cum li s-a întâmplat şi celorlalţi mii de oameni oprimaţi de regimul dictatorial. Bjoza arată că obişnuia să vorbească des cu Iulius Filip, însă de aproximativ un an nu i-a mai răspuns apelurilor telefonice. De aceea, şi-a trimis colegii la el acasă, însă nu le-a răspuns nimeni la uşă. „Eu cred că mai este în România, dar nu pot să garantez acest lucru. Se pare că Iulius Filip este doar umbra a ceea ce a fost altădată“, mărturiseşte Octav Bjoza.



Daţi afară cu executorul judecătoresc



Asociaţia condusă de Octav Bjoza de peste un deceniu se confruntă în ultimii ani cu tot mai multe probleme create de statul român. „Ca mine, în viaţă mai sunt aproape 1.000 de deţinuţi politici. Am ajuns să fim daţi afară din filiale pentru că nu putem plăti chiria. Noi trăim din modestele noastre cotizaţii de o franzelă pe lună, iar sumele încasate sunt tot mai puţine, întrucât colegii mei mor pe capete. Numai în ultimele trei luni au murit cinci preşedinţi de filială: la Galaţi, la Târgu Jiu...“, spune Bjoza.



El exemplifică cu situaţia de la filiala asociaţiei de la Galaţi, unde deţinuţii politici au fost somaţi de executorul judecătoresc să evacueze sediul, iar viceprimarul de la Deva i-a spus că, dacă deţinuţii politici vor să aibă un sediu, să participe la licitaţii. „Este o ruşine naţională. Statul nu face nimic pentru noi. Ar putea da o ordonanţă de urgenţă prin care foştii deţinuţi politici sunt scutiţi de taxe şi chirii pentru spaţiile deţinute, iar puterea locală ar putea să ne sprijine în obţinerea unei încăperi cu un grup sanitar, de preferinţă la parter, pentru că membrii noştri sunt în vârstă. Eu sunt cel mai tânăr şi am trecut de 80 de ani. Nu se ştie până când“, spune Bjoza, cu amărăciune.



Statul i-a cerut înapoi câte 2 lei de lună



Octav Bjoza a mărturisit faptul că nici în timpul anchetelor de la Securitate nu s-a simţit mai umilit ca în anul Centenarului: „S-au mărit pensii, salarii şi noi am primit mai puţin de 40% decât un revoluţionar care nu a pierdut nimic la Revoluţie. Este incredibil“.



Conform legii, deţinuţii politici primesc lunar câte 400 de lei pentru fiecare an de detenţie. „La mine este culmea exactităţii: pentru patru ani executaţi de mine în 14 locuri de detenţie mi se cuvenea suma de 1.600 de lei ca reparaţie. Dar a trebuit să restitui câte doi lei pentru fiecare lună pentru ultimii trei ani pentru că mi-au dat drumul mai devreme cu o zi. Aşa se face că acum primesc 1.598 de lei. Iată unde stătea exactitatea ANAF-ului, colectarea de bani la buget: de la cei pe care statul român i-a jecmănit în urmă cu 60-70 de ani, luându-le şi lingurile de lemn“, este revoltat preşedintele AFDPR.



Vorbind pe cifre, indemnizaţia medie lunară era, la data de 21 februarie 2019, în cuantum de 1.811 lei net pentru un revoluţionar, şi de 1.097 lei net pentru un deţinut politic. Octav Bjoza spune că revoluţionarii nu sunt vinovaţi cu nimic, că niciodată nu i-a apărat pe deţinuţii politici atacându-i pe alţii, însă spune că legiuitorul are partea sa de vină.



„Torţionarul meu avea pensie de 6.000 de lei“



Bjoza spune că se omite un lucru: foştii deţinuţi politici au suferit toată viaţa, chiar şi după eliberare. „Noi avem pensii foarte mici. Eu, ca inginer, până am primit în vara anului trecut 100 şi ceva de lei, îmi mai trebuia 15 lei ca să am 2.000 de lei. În schimb, torţionarul meu Ion Ficior, care timp de doi ani a fost comandant peste lagărele din Deltă, avea pensie de aproape 6.000 de lei“.



Mai mult decât atât, nu li s-a restituit nimic din ceea ce statul român le-a luat. „Am fost trimişi să ne judecă m cu ofiţeri de Securitate, cu activişti de partid care stăteau în casele noastre. Unii au murit şi n-au mai apucat să ia nimic înapoi“.



Pe lângă faptul că au fost urmăriţi permanent de Securitate, ei nu au putut promova în servicii. Octav Bjoza nu a putut fi niciodată şef de şantier. „Tovarăşe, dumneata lasă diplomele şi foile matricole. Pe astea să ţi le pui, tovule, în baie. Dumneata eşti bolnav la origine, tovule. Purificarea ta se face pe şantierele patriei cu lopata şi cu roaba“, îi spuneau trei inşi de la Biroului de sesizări ai Judeţenei de Partid Braşov în anul 1962. „Toţi trei aveau atâtea clase câte aveam eu singur“, reaminteşte Bjoza cui trebuia să se supună.



Arestat când era student



Octav Bjoza a fost primul deţinut politic decorat de preşedintele Klaus Iohannis, în urmă cu cinci ani. În timp ce era student al Facultăţii de Geografie-Geologie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi a fost arestat pentru că făcea parte din „Garda Tineretului Român“, o organizaţie cu opinii liberale şi deschisă spre Occident.



La 10 octombrie 1958, Tribunalul Militar Braşov l-a condamnat la 15 de ani de muncă silnică. Octav Bjoza a fost mutat succesiv în 14 locuri de detenţie: Securitatea din Iaşi, Uranus şi Braşov, în închisorile Codlea, Gherla, Jilava, Văcăreşti şi Brăila şi în lagărele de muncă de la Stoieneşti, Periprava şi Grindu. A fost deportat şi în Deltă, unde a muncit la recoltarea stufului. A fost eliberat în 1962, însă a fost urmărit de Securitate până la căderea regimului.

