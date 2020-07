Cel mai luxos sat de pe litoral, trimis să voteze la 10 kilometri distanţă VIDEO

„Suntem dispersaţi în 21 secţii, câte două-trei străzi arondate pe fiecare secţie. Una dintre secţii este într-o incintă total improprie, la coloana auto de la USAS (n.r. - Uzina de Superfosfaţi şi Acid Sulfuric, fostul Combinat de Îngrăşăminte Chimice, redenumit Fertilchim)“, se plâng oamenii din Mamaia-Sat.

Mamaia-Sat este o aşezare situată între Mamaia şi Năvodari, de o parte şi de alta a DC86, fiind cunoscută mai nou sub numele de Mamaia Nord, cea mai nouă staţiune de pe litoralul românesc. Este înconjurată de ape: Marea Neagră, lacurile Taşaul şi Siutghiol şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari.

Aici se vota până acum 10 ani într-o secţie amenajată la Hanul Piraţilor, devenit Hanul cu Peşte. În ultimii ani, când satul a devenit o zonă rezidenţială de lux, numărul locuitorilor a crescut de la câteva sute la 2.000 persoane. Tocmai în această situaţie, Primăria Năvodari a relocat secţiile de votare, împrăştiind votanţii. Locuitorii din Mamaia-Sat consideră că administraţia locală PSD a făcut acest lucru cu bună-ştiinţă.

„Aici stau oameni care nu depind de mila PSD-ului, sunt votanţi mai degrabă anti PSD şi atunci edilii nu-s interesaţi să aducă aceşti oameni la vot. De aceea ne trimit la 10 kilometri distanţă, să scape de noi“, spun ei.

Dacă pentru 1.500 persoane nu s-a găsit un loc, în afara Năvodariului mai funcţionează o secţie de vot cu doar 540 alegători. Un consilier local, lider al PNL-ului local, face de câţiva ani demersuri pentru a aduce o secţie de vot mai aproape de comunitatea sa.

„Această manevră de împânzire cu votanţi prin toate secţiile de vot din Navodari a fost inventată de PSD fix pentru descurajarea acestora. Nu au făcut nici cel mai mic efort pentru noi. Legea spune că nu se poate ca o secţie de votare să fie mai departe de 2 kilometri de reşedinţă. Aici sunt 10 kilometri distanţă“, arată Daniel Dumitrescu, care a trimis adrese şi petiţii la toate autorităţile abilitate să rezolve situaţia, fără să primească, nici până acum, niciun răspuns.

La cererile insistente ale locuitorilor din Mamaia Sat, cu buletin de Năvodari, edilii au răspuns că nu au un loc propice de alocat pentru secţia de votare. Mai aproape de sat se află noul Centru de Afaceri din Năvodari, unde se poate amenaja cel mai simplu o secţie.

Conform legislaţiei electorale, arată expertul electoral Septimius Pârvu de la Expert Forum, „administraţia locală trebuie să asigure şi să suporte, sub coordonarea prefecţilor, cheltuiala pentru funcţionarea şi dotarea sediilor secţiilor de votare“.

Primarul din Năvodari: „La alegerile viitoare“

Primarul Florin Chelaru din Năvodari invocă faptul că în Mamaia-Sat nu există nicio clădire care să fie a autorităţii locale. „Am căutat şi eu de-a lungul timpului o soluţie. Am discutat cu cei de la unitatea militară din sat, dar nu am primit un accept de a face secţie de votare acolo, fiind o incintă de mare securitate. Astfel că nu am mai făcut acest demers“, afirmă edilul-şef.

Chelaru aminteşte că a discutat cu reprezentanţii PNL despre Centrul de afaceri, dar că această soluţie iese deocamdată din calcul.

„A fost făcut cu fonduri, suntem în perioada de implementare care durează 5 ani, iar 5 ani se fac în iarnă. Încalc legile europene. După aceea va reveni primăriei, cu toate obligaţiile şi vom putea amenaja acolo. Centrul trebuie să genereze venit, poate doar Autoritatea (Electorală Permanentă – n.r.) să închirieze acolo. Iar schimbarea de secţii nu o pot face cu două luni înainte, să anulez o secţie în Năvodari ca s-o amenajez acolo. Sunt foarte multe documente care ţin de ISU, de securizări, de internet. Nu pot face la momentul acesta 100%. Doar în viitorul apropiat“, se justifică primarul.

Mamaia-Sat Sursa campaniamea.declic.ro

Edilul-şef menţionează că grija sa mai mare este acum cu secţiile de votare de la liceu.

„Am cel puţin 4 secţii acolo şi un proiect european în derulare. Iar la parter, unde aveam secţiile, nu am toată logistica pentru amenajarea lor. O să trebuiască să le mut la etaj, iar cu noile măsuri de respectare a siguranţei o să ne fie tare greu. Pentru cei cu handicap nu se mai poate să se amenajeze secţii de votare la etaj.

Da, situaţia de la Mamaia-Sat este mai veche, iar Centrul de afaceri îl avem doar de 4 ani. E o idee bună cu amenajarea unei secţii acolo, o voi implementa, eu sau cine va ieşi câştigător la aceste alegeri“, declară primarul Florin Chelaru (PSD), care are concurenţă la alegeri din partea partidelor şi a independenţilor.

„Salvăm Mamaia-Sat“

Rezidenţii din Mamaia-Sat s-au strâns într-o asociaţie „Salvăm Mamaia-Sat“ care doreşte reglementarea situaţiei aşezării cândva rurale de la haosul urbanistic întemeiat pe un teren sălbatic care nu are nici la ora actuală utilităţi adecvate.

„În ultimii ani, Mamaia-Sat s-a dezvoltat mai mult decât se aşteptau chiar şi cei mai optimişti dintre noi. Au apărut peste noapte pensiuni, case, blocuri, hoteluri iar administraţia locală a privit cu uimire cum - pe locurile altădată virgin e- au crescut peste noapte construcţii care de care mai ciudate, care nu respectă nicio regulă de bun simţ şi/sau de urbanism.

Conducătorii urbei noastre au dat dovadă de pasivitate şi amatorism, favorizând prostul gust şi aglomeraţia, transformând untr-un veritabil kitsch această zonă care a fost odată un paradis sălbatic. Timp de zece ani ne-au minţit în fiecare an, că vom avea în Mamaia Sat canalizare şi implicit asfalt; nu este nicio diferenţă între Evul Mediu şi aşa cum arată Mamaia Sat în zilele noastre, cu toate că în perioada istorică amintită existau totuşi în oraşele medievale străzi pavate/pietruite.

În fiecare an electoral, în prag de alegeri, în fiecare candidat la funcţia de Primar al UAT Năvodari şi/sau la funcţia de consilier local, ne-a promis că va rezovă problemă canalizării şi a asfaltării. Suntem conştienţi de faptul că nu reprezentăm un capital electoral preţios pentru dânşii, dar totuşi amânarea la infinit a acestor proiecte de infrastructura şi păcăleală electorală pe care ne-o furnizează de fiecare dată în ani electorali, au devenit insuportabile.

Cu toate că nu avem parte nici măcar de un minim de infrastructură, plătim impozite de regim de staţiune, dar avem condiţii, după cum am spus, de Ev Mediu. Ne confruntăm în permanenţă cu defecţiuni la maşini, aproape zilnic suntem nevoiţi să le spălam, o plimbare pe jos prin sat reprezintă o adevărată aventură (din cauza gropilor, prafului/noroiului, câinilor) şi rămânem înzăpeziţi cu săptămânile (de fapt, până când se topeşte zăpada).

În ceea ce priveşte iluminatul public, acesta – în fapt – lipseşte cu desăvârşire, fiind nefuncţional chiar şi în zonele în care există, în paralel cu faptul că există în continuare străzi care nu sunt deloc iluminate (M17, M14 etc).

Nu în ultimul rând, toleranţa de care autorităţile dau dovadă faţă de anumiţi investitori ridică multe semne de întrebare: se construiesc blocuri în zone de case, se construiesc blocuri ce nu au posibilitatea de a asigura/amenaja parcare auto şi nu ultimul rând, se construiesc blocuri cu regim de înălţime mai mare decât cel reglementat (P+4). În curând, străzile neasfaltate se vor transformă într-o parcare uriaşă.

Sunt tolerate mormanele de gunoi, adevărate focare de infecţie, în timp ce Poliţia Locală veghează selectiv asupra orarului de funcţionare al şantierelor.

Cu toate că, aşa cum am arătat, se contruieşte mult şi haotic, zona fiind plină de şantiere şi echipe de muncitori, autorităţile nu au deschis nici măcar un punct de prim-ajutor.

Cât despre posibilitatea de a avea un parc şi o grădiniţă pentru copiii din zonă-din ce în ce mai mulţi dat fiind popularea zonei – acestea rămân în continuare deziderate de neatins“, arată locuitorii din Mamaia-Sat.

