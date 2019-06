Cazarea pe litoralul românesc atinge cote uriaşe. Cum a ajuns să coste o cameră 365 de euro pe noapte. „Noi suntem o naţiune săracă, dar fudulă“

Dacă turiştii încep să vină pe litoralul, hotelierii încep şi ei să umble la preţuri, astfel că toate locurile de cazare vor avea tarifele modificate chiar cu o săptămână înainte de prima zi de iulie.



„Nu cresc preţurile automat de la 1 iulie, ci ele cresc în funcţie de fiecare hotel, de fiecare manager care şi-a făcut politica tarifară. Unele cresc preţurile de pe 20 iunie, altele 10 iulie, altele pe 1 iulie. Nu mai este ca înainte când toată lumea ştia data de 1 iulie”, spune Dragoş Răducan, vicepreşedinte al Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).



În realitate, preţurile la hotelurile de pe litoral vor creste aproape săptămânal, cea mai semnificativă creştere fiind la intrarea în luna iulie, între 10 şi 15%. „În fiecare an, trecerea de la perioada de extrasezon la perioada de sezon este de 10-15%. Cresc deoarece în perioada de extrasezon preţurile sunt foarte mici. Este perioada când cererea este mică, atunci scad preţurile. În extrasezon hotelierii pierd, merg cu tarife foarte mici din considerente de marketing”, mai spune reprezentantul FPTR.



Mamaia, campioana preţurilor



Dacă în perioada 13-22 iunie, la Hotelul Vega (5 stele) din Mamaia, o cameră dublă se închiriază pe noapte cu 219 euro, în următoarele zile, 23 iunie – 3 iulie, preţul acesteia creşte la 223 de euro, iar din 4 iulie tariful este de 325 de euro.



Şi la Hotelul Zenith (4 stele) din Mamaia, un sejur de 5 nopţi costă 1775 de lei/cameră, în perioada 22-27 iunie, apoi, săptămânal preţul se majorează ajungând ca la mijlocul lunii iulie să depăşească 2.500 de lei pentru un sejur.



La un alt hotel de patru stele din aceeaşi staţiune, la Malibu, un sejur de 5 nopţi costă aproximativ 3.500 de lei cu pensiune completă în ultimele zile ale lunii iunie, urmând ca la mijlocul lunii iulie preţurile să ajungă la peste 4.600 de lei.



Şi la hotelurile de trei stele din Mamaia preţurile vor creşte semnificativ în luna iulie. De exemplu, la Hotelul Bicaz-Pirates, la finalul lunii iunie un sejur de cinci nopţi costă aproximativ 2.080 de lei (demipensiune), iar în luna iulie va ajunge la 3.100 de lei.

O altă modalitate de a găsi cazare pe litoral FOTO: Adevărul

Pentru cei care nu-şi permit să plătească o cazare la hotel, sau dacă nu au mai găsit vreun loc disponibil, rămâne şi varianta închirierii de apartamente. În acest sens, site-urile de specialitate sunt pline de anunţuri, iar la intrările în staţiuni sunt nelipsiţi cei care vă arată chei, semn că au spaţii de cazare disponibile. Un apartament în Mamaia se închiriază cu aproximativ 200 de lei pentru o noapte, în luna iunie, apoi, din iulie turiştii vor plăti pentru acelaşi apartament 350 de lei.



Dacă nu doriţi să închiriaţi un apartament, există şi varianta unei camere în vilă/casă cu proprietarul sau cu alţi turişti, în oraşul Constanţa. Preţul unei camere închiriate la un particular este cuprins între 60 şi 100 de lei pe noapte. Desigur, aici se mai adaugă transportul până la o plajă din oraş sau din Mamaia.



La aceste preţuri trebuie adunate şi alte cheltuieli: 25 de lei închirierea unui şezlong, 35-40 de lei meniul de prânz la o autoservire, 5 lei o sticlă de apă sau 8 lei doza de bere luate de la magazinele din apropierea plajei.



Sudul litoralului



Hotelul Boutique Citadel (5 stele) din Eforie Nord închiriază un apartament în perioada 17-30 iunie cu 255 de euro pentru o noapte, iar din 1 iulie preţul va ajunge la 365 de euro. Pentru mic dejun, mai adăugaţi 30 de euro.



La Hotelul Europa (4 stele), tot din Eforie Nord, prima creştere de tarife va fi pe 22 iunie. Dacă până atunci turiştii găsesc camere cu 93 de euro/noapte, din 23 iunie tariful creşte 123 de euro, iar din 5 iulie acesta ajunge la 165 de euro.



Plaja din Eforie Sud FOTO: Călin Gavrilaş

În Eforie Sud, pentru o noapte de cazare la Hotelul Splendid plătiţi 221 de lei pe noapte pentru o cameră până pe 30 iunie. Din 1 iulie preţul creşte la 264 de lei, iar de la mijlocul lunii lui cuptor va fi de 358 de lei pentru o noapte.



„Staţiunea Tineretului”, Costineşti, are preţuri mai mici. O noapte de cazare la 3 stele (Hotel Ştefania) este 132 de lei/cameră, până pe 30 iunie. După această dată, tariful creşte la 165 de lei, iar din 6 iulie va fi de 205 lei/noapte. Tot la Costineşti puteţi opta pentru varianta cazare la vilă sau „la particular”.



În zona Neptun-Olimp, preţurile vor sări de la 119 euro/noapte la 5 stele (Hotel Mediterraneo), la 139 de euro după data de 5 iulie. La all inclusive, preţurile sunt în iunie de 2.175 de lei pentru un sejur de 5 nopţi/2 persoane (Hotel Atrium by the Blaxy), iar în luna iulie vor depăşi 3.000 de lei pentru acelaşi serviciu.



În Vama Veche, la Hotel Club D’or, până pe 4 iulie o cameră dublă costă 207 lei pentru o noapte, iar după această dată tariful urcă la 257 de lei. La Hotel Elektra, o cameră dublă costă până pe 27 iunie 518 lei/noapte, iar după această dată preţul ajunge la 564 de lei.



Vama Veche FOTO: Arhiva ziarului Adevărul

Suntem „săraci, dar fuduli”



Cazarea pe litoralul românesc se va scumpi din nou şi în jurul datei de 20 iulie, când se intră în vârf de sezon. Primele ieftiniri se vor înregistra după 20 august, iar de la 1 septembrie preţurile vor fi similare celor din luna iunie.



„Noi suntem o naţiune săracă, dar fudulă. Dacă nu mergem în august, nu mergem la mare. Atunci ar trebui să avem hotelurile de cauciuc, să le extindem de trei sau patru ori. Încercând să repartizăm uniform gradul de umplere umblăm la preţuri. Pe măsură ce începe să crească cererea cresc şi preţurile. Altfel ar trebui să avem tarife unitare, liniare, şi nu am avea pe nimeni în extrasezon”, explică Dragoş Răducan, vicepreşedinte FPTR.

