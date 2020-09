Candidat din Medgidia, omis pe buletinul de vot. „Cine are interesul de a ne bloca?“, întreabă preşedintele Partidului pentru Proiecte şi Idei de Interes Local

Romulus Aurelian Vasilescu (născut la 1 octombrie 1954) este un fiu al Medgidiei care a mai candidat la primărie în 2016. Atunci a obţinut, ca independent, un procent de 0,88%, clasându-se ultimul dintre cei 7 candidaţi. Acum şi-a înfiinţat un partid, Partidul pentru Proiecte şi Idei de Interes Local (PPIIL), cu care atacă din nou scena politică de la Medgidia.

„În 2016 am fost sabotat de o televiziune locală care nu mi-a acordat timpi de antenă şi care a interzis să-mi fie pronunţat numele pe timpul campaniei electorale. Mi-am făcut partid, în urmă cu un an, la 28 octombrie 2019. Am o decizie a Tribunalului Bucureşti, definitivă, sunt înscris în Registrul Partidelor Politice, dar dintr-o eroare, nu am fost trecuţi pe site-ul Tribunalului Bucureşti. Iată că se face un an şi încă nu am apărut pe platforma online“, explică Vasilescu saga partidului său.

Omul spune că greşeala a fost că a povestit păţania sa preşedintelui de Birou Electoral de Circumscripţie de la Medgidia. „M-am spovedit la dracu'“, regretă el.

Când şi-a depus dosarele pentru înscrierea în cursa electorală, părea totul în regulă – dar a constatat apoi că nu figurează nici în tragerea la sorţi, iar pe buletinele de vot lipseşte.

Printr-o decizie a Biroul Electoral Central dată în 28 august 2020 către Prefectura Constanţa, BEC Medgidia este obligat să remacheteze buletinul de vot şi să-l treacă pe candidatul/candidaţii PPIIL pe ultima poziţie de vot. „Am fost de acord şi cu asta“, a lăsat de la el Vasilescu.

BEC Medgidia l-a chemat însă pe şeful de partid joi, 24 septembrie, după-amiaza cu actele doveditoare ca să vadă ce e de făcut.

Prefectura Constanţa a dispus de urgenţă în dimineaţa de joi, 24 septembrie, cu doar 3 zile înainte de scrutin, verificarea tuturor listelor cu candidaţi la alegerile locale din 27 septembrie 2020.

„Alegerile locale la Medgidia pot fi amânate dacă autorităţile abilitate nu rezolvă problema candidaturii Partidulului Pentru Proiecte şi Idei de Interese Locale, candidatura prof. Vasilescu Romulus Aurelian pentru funcţia de primar al municipiului Medgidia şi candidatura celor înscrişi pe lista candidaţilor pentru funcţia de cosilieri,în conformitate cu înscrisul documentului de mai jos.

Cine are interesul de a ne bloca?

Au reuşit să încurce lucrurile atât încât astăzi să fie afişate buletinele de vot fără noi. Au crezut că răbdarea noastră poate fi soră cu prostia sau că vom ceda şi vom lăsa mafia locală să-şi facă mendrele. Nu-mi imaginam că frica de o administrare cu transparenţă 100% şi oferirea puterii locale cetăţenilor o să-i determine să procedeze atât de mizerabil.

Încă de la debutul campaniei am adus la cunoştinţa Preşedintelui BEC 3 Medgidia că este o problemă cu ridicarea pe platforma online a Tribunalului Bucureşti a partidului. I-am pus la dispoziţie toate documentele partidului (inclusiv Hotărârea definitivă a Tribunalului care certifica înfiinţarea partidului, precum şi extrasul din Registrul Partidelor care certifica acelaşi lucru).

În primă instanţă ne-a fost respinsă candidatura, dar la contestaţie am câştigat. "Mafia" locală a intrat în funcţiune şi cu toate că am câştigat şi după o contestaţie (tardivă), a lucrat până astăzi când s-au afişat buletinele de vot.

Am tot dreptul să solicit (chiar şi public) să se remedieze imediat defecţiunea şi să fim acceptaţi. Ne deranjează că nu am avut parte de o campanie normală, dar avem certitudinea că locuitorii Medgidiei au înţeles necesitatea anihilării grupurilor infracţionale şi preluarea puterii locale de către cetăţeni. Autorităţile electorale să-şi facă urgent datoria!“, a postat public Romulus Aurelian Vasilescu.

Romulus Aurelian Vasilescu din Medgidia, şeful Partidul pentru Proiecte şi Idei de Interes Local Sursa Facebook RAV

