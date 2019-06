Când intră investitorii din turism în greva fiscală. „Este treaba autorităţilor să trateze corect câinii fără stăpân, dar şi turiştii care vin pe litoral“

Membrii Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) anunţaseră că de luni, 24 iunie, vor refuza să mai plătească taxele locale, dacă primăriile de pe litoral – cele 5 care au staţiuni: Năvodari, Constanţa, Eforie, Costineşti, Mangalia – nu vor strânge câinii de pe străzi.

„Dacă până luni mai există în vreo staţiune de pe litoral un singur câine vagabond şi dacă primăriile nu intervin de urgenţă ca să-i ia din locurile în care se relaxează turiştii, noi, operatorii de hoteluri şi restaurante suntem hotărâţi să nu mai plătim taxele locale. Au apus vremurile în care tăceam şi în care autorităţile locale făceau ce voiau ele", a declarat la 21 iunie Mohammad Murad, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). Investitorii estimau că pe litoralul românesc umblă liberi peste 5.000 de câini vagabonzi, care periclitează siguranţa turiştilor.

Acest lucru a stârnit o reacţie vehementă din partea apărătorilor animalelor, care l-au acuzat pe Mohammad Murad, preşedintele FPTR, de origine libaneză, că nu este un bun cetăţean pentru România.

„Din respect pentru clienţii dumneavoastră, dar şi pentru cultura ţării unde aţi acumulat o avere uriaşă, vă rugăm să nu mai instigaţi la masacrarea animalelor.

Ştim că există probleme la nivelul colectării taxelor de la operatorii economici din domeniul hotelier şi sperăm ca bietele animale fără stăpân să nu fie doar un pretext din partea dumneavoastră pentru eludarea fiscală. Respectaţi-vă obligaţiile legale şi plăţiţi-vă taxele şi impozitele corect, aşa cum o fac şi ceilalţi operatori economici, precum şi clienţii dumneavoastră. Vă plângeţi că prezenţa câinilor fără stăpân pe litoral ar descuraja turiştii să apeleze la serviciile dumneavoastră şi v-ar periclita investiţiile. Ar trebui să puneţi în balanţă acest aspect cu boicotul la nivel naţional şi internaţional. Nu cred că vă doriţi o hingheriadă în staţiunile de pe litoral şi nici imagini ale lagărelor de exterminare canină din Ovidiu sau Constanţa care să circule pe internet însoţite de textul „Boicott Mamaia”, preluate de celebrităţi din România şi din întreaga lume. În concluzie, rugămintea noastră este să nu faceţi din animalele fără stăpân motiv de neplată a datoriilor către stat sau pretext pentru servicii necompetitive la tarife usturătoare“, a transmis Federaţia pentru Protecţia Animalelor şi Mediului (FPAM).

Mohammad Murad a declarat pentru „Adevărul“ că nu-şi doreşte în niciun caz moartea animalelor, ci găsirea unei soluţii corecte pentru toată lumea. Reproşului că ar trebui să se preocupe de soarta animalelor maltratate, Murad răspunde că aceasta este sarcina autorităţilor care au obligaţia să strângă câinii de pe stradă, să-i sterilizeze şi să le ofere un cămin până la adopţie.

„Niciodată nu am spus că vreau omorârea câinilor vagabonzi, ci doar rezolvarea acestei probleme. Nu vrem o soluţie barbară. Chiar am depus adrese că voi susţine hrănirea animalelor în adăposturi. Eu cresc 77 câini la Buftea, am un centru special creat pentru ei, lângă fabrica mea. Am crescut dintotdeauna câini în casa mea, aceştia sunt luaţi de pe stradă, aduşi de alţi oameni care i-au găsit abandonaţi, fără pedigree neapărat. Vreau doar o soluţie corectă pentru ca turiştii să nu se mai simtă în pericol când trec printre haite de maidanezi. Litoralul este apreciat după tot pachetul, degeaba farfuria în care-i pun eu mâncarea este foarte frumoasă, dacă ciorba nu este bună“, spune Murad.

Preşedintele FPTR are promisiuni că problema este în curs de rezolvare, de aceea a mai dat un termen, nedefinit, edililor din cele 5 localităţi-staţiuni de pe litoral: „Am discutat cu primarii, am răspunsuri pozitive şi am mai acordat un răgaz pentru soluţionarea corectă a problemei. Am demarat totuşi dosarul de grevă fiscală, să vedem dacă ajungem să-l mai depunem“.

Mohammad Murad mai atrage atenţia că România întotdeauna acţionează doar după petrecerea unei tragedii, cum a fost uciderea lui Ionuţ Anghel, băieţelul atacat de o haită de câini de lângă Parcul Tei. „Nu vrem să vedem încă o mamă plângând. O durere mai mare nu există. Noi niciodată nu acţionăm preventiv, deşi aşa ar fi cel mai uşor să nu ajungem la o nenorocire. Dar libertatea mea se opreşte acolo unde începe a ta. Statul e un copil foarte răsfăţat, i se permite orice. Dacă tot ne iei banii, atunci blocăm banii. Au şi ei, funcţionarii statului, obligaţia lor. Dacă spaţiile verzi sunt maro, iar becurile de pe stradă sunt arse, e datoria lor, iar acest lucru se reflectă asupra noastră“, vorbeşte investitorul.

Murad a mai precizat că el, împreună cu colegii din federaţie, susţine şederea la mare a celor 25 echipaje de prim-ajutor, care acţionează pe litoral, câte 5 pe staţiune. „Le asigur cazarea şi hrana, ca turiştii să fie în siguranţă. Dacă unul dintre noi, investitorii de pe litoral, nu-şi onorează statutul, îl afectează pe celălalt. Avem şi noi probleme destule în turism: personal insuficient, servicii acceptabile, concurenţă. Dar la raportul preţ-calitate, litoralul românesc este ieftin, comparabil cu Turcia, să zicem“, încheie Mohammad Murad.

Pe aceeaşi temă:

