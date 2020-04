Apelul disperat al unui primar pentru respectarea interdicţiilor: „Interveniţi cu Armata”

Viorel Ionescu, primarul oraşului Hârşova (judeţul Constanţa) solicită, printr-o scrisoare deschisă, intervenţia de urgenţă a forţelor de ordine pentru respectarea interdicţiilor impuse de Ordonanţele Militare.

Primarul spune că a primit nenumărate sesizări din partea locuitorilor cu privire la diferiţi cetăţeni care nu respectă limitarea deplasărilor sau care tulbură ordinea şi liniştea publică. În situaţia în care poliţia locală a trecut în subordinea IPJ Constanţa, edilul mai spune că nu are niciun fel de pârghii pentru ca administraţia locală să intervină în astfel de cazuril.

„Având în vedere nenumăratele mesaje, însoţite de fotografii şi apeluri telefonice primite din partea cetăţenilor revoltaţi de inconştienţa unui număr mare de persoane ce refuză să respecte obligaţiile privind limitarea deplasărilor şi răspândirea Covid-19 (care încalcă autoizolarea, mint cadrele medicale, se comportă violent cu cadrele medicale, punându-le în pericol, circulă nestingheriţi prin oraş şi nu sunt verificaţi etc.), precum şi de ineficienţa în gestionarea acestor situaţii de către EFECTIVELE INSUFICIENTE ale Poliţiei Naţionale, Jandarmeriei şi Politiei Locale, întrucât eu ca Primar NU am în subordine Poliţia Naţională şi NU am nicio prerogativă în coordonarea forţelor de ordine din oraş, neputând interveni direct, adresez această scrisoare deschisă conducerii IPJ Constanţa, prin care REVIN cu solicitarea de: