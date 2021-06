Şofer drogat şi băut, depistat în staţiunea Mamaia. Poliţia a început raziile pe litoral

În cursul nopţii trecute, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier şi ai Biroului Rutier Constanţa au desfăşurat o acţiune pentru depistarea conducătorilor de autovehicule aflaţi sub influenţa alcoolului sau substanţelor psihoactive.



„În urma activităţilor, au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de aproximativ 14.000 de lei, totodată fiind reţinute 12 permise de conducere, toate pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice (îmbibaţie alcoolică sub limita de infracţiune).



De asemenea, poliţiştii rutieri au constatat şi cinci infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere, dintre care trei pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, una pentru conducere fără permis şi una pentru conducere sub influenţa substanţelor psihoactive”, transmite IPJ Constanţa.

Iată câteva exemple:

La data de 26 iunie a.c., în jurul orei 19.20, un bărbat, de 52 de ani, a condus un autoturism pe DC 4, în localitatea Costineşti, în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.



La data de 26 iunie a.c., în jurul orei 22.50, un bărbat, de 49 de ani, a condus un autoturism pe strada Salamina din staţiunea Mamaia, în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 2.04 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.



La data de 27 iunie a.c., în jurul orei 00.05, un bărbat, de 23 de ani, a condus un autoturism pe Aleea Siracuza din staţiunea Mamaia, în timp ce se afla sub influenţa substanţelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drug-test a reieşit o valoare pozitivă pentru benzodiazepina, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii substanţelor din sânge. Totodată, în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,08 mg/l alcool pur în aerul expirat.



În toate cauzele au fost întocmite dosare de cercetare penală.



