Şcoala cu o nouă viziune asupra educaţiei: „Copilul să vină cu drag la ore“

Şcoala gimnazială nr.28 „Dan Barbilian” din Constanţa va fi centru-pilot, începând din 6 octombrie, pentru proiectul SuperTeach, care îşi propune schimbarea mentalităţii profesorilor, copiilor, părinţilor, dar şi a membrilor comunităţii.

Mai întâi, se va face o diagnoză pentru a se vedea unde sunt problemele, apoi cadrele didactice vor fi pregătite de către facilitatori, explică Florina Zecheru, cadru didactic la şcoala-pilot, şi unul dintre cei doi facilitatori pe care-i are până acum judeţul Constanţa. „Vom avea studii de caz, exemple de bună practică documentate în şcoală, iar profesorii vor participa la cursul de mentalitate deschisă, acreditat de minister. Totodată, se vor derula ateliere susţinute de specialişti în mentalitate deschisă, în educaţie şi în business“, explică Florina Zecheru.

Prin acest proiect, se urmăreşte eficientizarea procesului de învăţământ. „Primul pas aparţine dascălului, care trebuie să vadă copilul aşa cum este, să scoată ce-i mai bun din el, să-l facă să vină cu drag la şcoală“, spune învăţătoarea Florina Zecheru, care este dascăl la clasa a II-a.

„Nimeni nu ne-a învăţat că şcoala poate fi diferită“

Aşteptările sunt foarte mari din partea copiilor. Iulia Niculae este elevă în clasa a VII-a la Şcoala „Dan Barbilian”, iar până să-şi împlinească visul de a deveni designer de interior sau architect trebuie să-şi învingă angoasele provocate de sistemul de învăţământ. „Simt un stres foarte mare atunci când sunt ascultată. Când se face liniştea mormântală şi eu trebuie să spun lecţia. Vreau să nu-mi mai fie frică atunci când dau un răspuns, care poate fi greşit. Vreau să mă bucur că sunt la şcoală“, se destăinuie eleva. Ea speră ca, odată cu implementarea proiectului „SuperTeach“, să se schimbe ceva şi în modul în care un cadru didactic îşi pregăteşte orele, dar, mai ales, în felul în care va face evaluarea.

Eleva are şi modele de bune practici, de profesori care ştiu cum să-i captiveze pe elevi. „Profesorul de matematică ne explică la ce ne poate ajuta în viaţă să ştim să calculăm perimetrul unei camera: «Tu, dacă vei fi architect, vei avea nevoie de aceste noţiuni», i-a spus domnul profesor unui coleg de-al meu. La fel a procedat şi domnul profesor de muzică cu un elev despre care ştia că este pasionat de compoziţiile muzicale. Totul este să-ţi cunoşti elevii“, spune eleva.

„Profesorii să aibă ceva din spiritul antreprenorilor“

Programul Mentalitate Deschisă în Educaţie este susţinut de Institutul Dezvoltării Personale cu certificarea exclusivă Arbinger Institute US, de Grupul Educativa şi de Romanian Business Leaders. Proiectul care se va desfăşura pe o perioadă de doi ani a fost fondat de Felix Tătaru, Dragoş Anastasiu, Cristina Gheorghe şi Alexandru Ghiţă. Ulterior, echipei i s-au alăturat Felix Pătrăşcanu, Andy Szekely şi părintele Constantin Necula.

Dragoş Anastasiu, unul dintre cofondatorii SuperTeach, a spus cu ocazia lansării proiectului la Constanţa că a plecat de la premisa că România are nevoie de schimbarea mentalităţilor. „Primii care trebuie să se schimbe sunt antreprenorii şi dascălii. Am vrut să transmitem dascălilor ceva din spiritul nostru, al antreprenorilor: să aibă curajul de a lua decizii, să nu aştepte pe nimeni care să le spună ce să facă. Consider că meseria de dascăl este mai importantă decât cea de medic, şi am spus-o întotdeauna: medici fără dascăli nu se poate“, a conchis el.