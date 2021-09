Weekend cu concerte în Iulius Parc, la „Rock and Blues Nights by Cluj Blues Fest”

Rock and Blues nights by Cluj Blues Fest va avea loc în Iulius Parc, o locaţie apreciată de amatorii de concerte în aer liber.

Sub clar de lună, fanii genului şi publicul larg se vor putea delecta cu muzica binecunoscută a celor de The Green Onions Experience (Cluj-Napoca), Marcian Petrescu & Trenul de Noapte, Foxy Lady Band (Bucureşti), Quo Vadis şi Leslie Wolf & The Groovemakers (Timişoara).

Fanii rockului vor luat parte la un recital în forţă a trupei clujene Masterpiece Romania- tribute Metallica.

”După un an de pauză, în care tuturor ne-a fost dor de muzică şi artiştii favoriţi, ne-am dorit să organizăm neapărat o ediţie specială cu concerte în aer liber pentru iubitorii rockului şi bluesului, în ciuda contextului sanitar şi economic foarte dificil. Suntem convinşi că va fi o experienţă de neuitat pentru public datorită muzicienilor de top care vor urca pe scena Iulius Parc şi a atmosferei extraordinare pe care o oferă această locaţie binecunoscută publicului clujean şi nu numai. Îi aşteptăm pe toţi iubitorii de muzică bună să participe la cele două zile speciale de rock and blues”, a declarat organizatorul Tiberiu Fărcaş.

În premieră, cu această ocazie, Marcian Petrescu, cel mai valoros muzicuţist din România împreună cu trupa acestuia, Trenul de Noapte, vor lansa cel mai nou album intitulat „Drifting Blues”.

Biletele pot fi procurate online de pe platforma Ambilet.ro

Siguranţa publicului, a artiştilor şi a organizatorilor este prioritară, astfel că evenimentul va respecta normele legale cu privire la situaţia pandemică. Eventualele modificări legislative vor fi comunicate ulterior de către organizatori.