Visul american trăit de un român: de la vânzător ambulant la magnat în Silicon Valley şi consul onorific în SUA

George Roth a făcut parte din prima generaţie de absolvenţi ai Liceului de Informatică din Cluj, după care a urmat cursurile Facultăţii de Matematică, Secţia Informatică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. De la început, şansa i-a zâmbit generos şi i-a dat aripi. O spune chiar el, conştient că succesul său a reprezentat, pe lângă efort şi talent, şi un lung şir de momente în care norocul i-a surâs.

„Una din cărţile mele preferate este «Outliers» (Excepţiile) a lui Malcolm Gladwell. Aici, el discuta cum unii oameni au privilegiul de a locui în anumite locuri speciale la un anumit moment în timp, iar asta îi ajută să-şi aleagă un drum de succes în viaţă. Eu sunt unul din aceşti oameni, pentru că am locuit la Cluj şi am fost la o şcoală generală care în 1970 urmă să se transforme în primul liceu cu profil de informatică din România, alături de încă trei licee din România în Bucureşti, Iaşi şi Timişoara. Şi am avut marele noroc să aflu de acest lucru înainte de admitere. Deci, încă din liceu m-am îndreptat spre o carieră legată de computere şi programare, iar aici am avut profesori extraordinari care ne-au dezvoltat şi mai mult pasiunea pentru acest domeniu emergent la aceea dată”, spune el.

De la programare, la munca de jos

După absolvirea facultăţii, într-o perioadă în care tot ceea ce însemna IT se afla abia la începuturi în întreaga lume, iar în România comunistă era departe de a reprezenta o prioritate pentru regim, el s-a angajat la Centrul Teritorial de Calcul Electronic (CTCE) Cluj. Acolo, a făcut parte din grupul de programare asistată de calculator şi a lucrat la un produs de modelare digitală a suprafeţelor.

George Roth la Lucas Studios SF, cu tizul Curious George FOTO G Roth arhiva personală



Revoluţia l-a găsit la CTCE, iar în 1991 a luat decizia care avea să-i schimbe întreaga viaţă. A ales să plece în Statele Unite ale Americii, ceea ce i-a schimbat practic destinul.

„Am plecat cu o viză de turist în SUA în 1991, la invitaţia unei bune prietene de familie, am cerut azil politic iniţial - pe vreme aceea se dădea drept de muncă instantaneu pentru asta - şi până la urmă am renunţat la azil şi am fost sponsorizat de o firma de software unde am lucrat mai mulţi ani. Dar până să ajung să lucrez ca IT-ist, începuturile nu au fost deloc simple, deşi eu am crezut că o să-mi fie uşor să găsesc o slujbă de programator foarte bine plătită.

Abia acolo am realizat că atunci când îţi faci CV-ul şi mergi la un interviu, trebuie să spui doar informaţiile relevante, nu şi alte lucruri. Pentru că, dacă pui prea multe, rişti să ţi se spună că eşti «prea calificat» şi nu te mai angajează. America te învaţă să accepţi orice job dacă trebuie să supravieţuieşti. Aşa că am început la muncă de cel mai jos. Am avut mai multe slujbe: la o staţie de benzină, vânzător ambulant de chinezării şi vânzător de jucării muzicale”, rememorează clujeanul.

El povesteşte că i-a fost extrem de greu în America până să obţină prima slujba în IT, dar şi că de la celelalte locuri de muncă am învăţat multe lucruri. „Benzinăria m-a învăţat să interacţionez cu oamenii şi aşa am aflat că americanii respectă pe oricine care lucrează, indiferent ce anume face. Ca vânzător ambulant am învăţat să vând, ceea ce nu-mi trecuse niciodată prin minte să fac acasă, în România. Deci, eu pot spune că din fiecare slujba am învăţat câte ceva. Ca vânzător ambulant am avut ocazia să văd cartierele sărace din Los Angeles, unde am văzut în ce condiţii grele trăieşte pătura săracă americană, o sărăcie total diferită de cea pe care am văzut-o atâţia ani în România. Acei oameni trăiesc în case neîngrijite, aproape ruine, mulţi dintre ei nu au nici măcar un perete deasupra capului şi dorm în stradă, alţii sunt cu drogurile. Dar, dacă e să trag linie, a fost şi asta o experienţă foarte folositoare”, spune George Roth.

În viaţa lui a intervenit până la urmă şi şansa, când i s-a oferit un prim job de programator. Dar pentru asta a făcut şi un prim sacrificiu, s-a mutat de la Los Angeles la Phoenix, Arizona. Aici, a primit primul job de IT-ist la o firma de consultanţă care lucra pentru American Express. În 1994 s-a mutat din nou, de această dată la San Francisco. Aici, el a condus o echipă care implementa un sistem de curăţare a datelor pentru Barclays Global Investors, care ulterior a fost cumpărată de BlackRock Investment, una din cele mai mari firme de investiţii din lume.

Recognos, un pariu uriaş câştigat

Aici l-a cunoscut pe Ken Rogers, care era consultant. Cei doi au discutat despre un produs special, care, spune George, se lega cumva de curăţarea de date, dar era mai general. În 1998, cei doi s-au reîntâlnit, iar viaţa i-a scos în faţă o nouă provocare.

Împreună cu Rogers a înfiinţat Recognos, o companie de software, care ulterior avea să devină un important succes. Un an mai târziu, a deschis primul birou Recognos România, la Cluj, unde dezvoltă programe pentru firmele de investiţii, şi totodată un produs de extragere de date din documente neformatate folosind tehnici de Inteligenţă Artificială şi NLP – procesare de limbaj natural.



George Roth împreună cu Ken Rogers (partenerul de la Recognos) şi fiul lui George, Andi. FOTO G Roth arhiva personală George Roth împreună cu Ken Rogers (partenerul de la Recognos) şi fiul lui George, Andi. FOTO G Roth arhiva personală

„Ken m-a căutat şi mi-a spus că are un job interesant la o firmă şi are nevoie de ajutor. Era vorba de Fisher Investment, o firmă de investiţii bursiere pentru cei care aveau cel puţin 500.000 de dolari în portofoliu. Asemenea firme se numesc «money managers» în America. Ei aveau nevoie de cineva să le scrie un program care să verifice tranzacţiile pe care le generează, ca să respecte regulile contractuale. În discuţia cu Ken, am decis să găsim o firmă în România care să facă asta. Dar în acelaşi timp am constatat că mai uşor ar fi să general noi tranzacţiile în aşa fel în care regulile să fie sigur respectate”, spune clujeanul.

Au găsit o firmă la Târgu Mureş, Infopulse care s-a oferit să ajute. Au lucrat la acest proiect, a fost un succes deosebit pentru firma Fisher. Dovadă că aceştia folosesc şi acum acest program în generarea de tranzacţii zilnice, deşi au crescut între timp de la o investiţie 1,5 miliarde de dolari, la 120 de miliarde, având prezenţă globală.

„Când am realizat ce succes avem, i-am propus să ne facem propria noastră firmă în California şi să preluăm acest proiect. Aşa s-a născut firma noastră, Recognos. Numele a venit de la «reconciliere». Am ales să deschidem Recognos şi în România, la Cluj, pentru că ştiam ce potenţial şi tradiţie are acest oraş în IT, cât de puternice sunt universităţile clujene. Pe 28 august 2000 am deschis oficial compania la Cluj, în prezenţa ambasadorului SUA în România de atunci, Jim Rosapepe”, povesteşte românul.

„Recognos a dezvoltat şi dezvoltă în continuare software pentru firme de investiţii şi bănci. Pe lângă această linie de business, eu am avut ideea să creăm startup-uri finanţate din profitul activităţii de consultanţă. Una din aceste idei a fost în 2008, când am aflat de tehnologia semantică şi de NLP. Ne-a venit ideea să dezvoltăm un produs care să extragă date din documente folosind aceste tehnici. Pe vremea aceea nu prea erau multe firme care făceau asta. NLP este o tehnologie, care face calculatorul să înţeleagă texte scrise în limbaj natural”, explică George Roth.

Primul Decacorn românesc

Recognos, prin produsele dezvoltate s-a dovedit un succes important. În 2018, după negocierile cu UiPath, celebra companie româno-americană cotată la 10 miliarde de dolari, primul Decacorn românesc, a cumpărat platforma de extragere de date a celor de la Recognos. În baza înţelegerii, mai mulţi programatori de la Recognos au trecut la UiPath, iar George Roth a devenit manager senior pentru parteneriate şi alianţe în cadrul UiPath, iar fiul său, Andrei, a fost numit managerul campusului de la Cluj.

George Roth cu echipa UiPath în 2019 FOTO G Roth arhiva personală

„UiPath a fost - şi mai este şi acum - ca un vis frumos. O mare parte din această tranzacţie o datorez fiului meu Andrei. Andrei s-a repatriat din America după 2010, şi a devenit managerrul firmei Recognos la Cluj. El a văzut oportunitatea de a încerca să vorbim cu UiPath. Platforma de software de extragere de date pe care a achiziţionat-o UiPath a deveni baza pentru platforma de «înţelegere de documente» pe care a lansat-o UiPath anul ăsta, în aprilie, după doi ani de la achiziţie şi pot să spun că a devenit una din componentele platformei apreciată pe plan mondial”, susţine Roth.

„Ani de zile am lucrat în Silicon Valley să conving investitori şi firme să vină în România, şi iată că UiPath este o firmă născută în România care a devenit un succes mondial, ba mai mult e unul din cele mai mari succese ale IT-ului mondial. În numai patru ani au ajuns la o evaluare de 10 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă realmente un timp record în afaceri”, mai afirmă românul.

Consul onorific al României

Încă din 1998, George Roth a început să se implice în promovarea IT-ului românesc în Silicon Valley. Este cofondator al „Romanian American Business Network Silicon Valley”, organizaţie care are peste 600 de membri. Organizaţia a contribuit în peste 20 de ani la stabilirea unor relaţii între firmele de IT din România şi cele din SUA. Mulţi dintre membri sunt chiar români din diaspora americană, oameni de afaceri importanţi, dar şi mulţi americani, proprietari de companii din acest domeniu.

Imagine din februarie 2007, când a devenit Consul al României FOTO G Roth arhiva personală

Din 2007, George Roth este şi consul onorific al României în San Francisco, iar în acelaşi timp este senator de onoare al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. În calitate de consul onorific al României, George Roth a avut ocazia să cunoască mii de români din SUA. Pe unii dintre ei i-a şi ajutat, aşa cum a ajutat o serie de companii româneşti, pe care le-a pus în legătură cu firmele americane interesate.

Visul lui George Roth

Dincolo de visul lui american, George Roth spune că se gândeşte mult la ziua când mulţi dintre cei care s-au realizat în America vor decide să se întoarcă în România. Totuşi, repatrierea lor se anunţă lungă şi anevoioasă, în condiţiile în care niciun guvern, indiferent de culoarea politică, nu a făcut nimic concret în acest sens. În schimb, clujeanul preferă să-şi păstreze optimismul şi spune că România se poate inspira de la Irlanda, ţară care a reuşit să-şi convingă o bună parte din diaspora să se întoarcă acasă, iar în ultimii 10-15 ani s-a dezvoltat enorm.

„Repatrierea va avea mai multe nivele. Dar ca să-i readucem acasă pe români ar trebui înfiinţată un organizaţie naţională special care să se ocupe cu asta. Dacă aş putea decide, aş instrui consilieri care apoi să-i ajute să se integreze pe românii întorşi acasă în diverse domenii, aşa cum au făcut irlandezii. Mă gândesc inclusiv la copiii români care au învăţat în alte limbi, iar acum ar trebui să schimbe totul radical. Apoi, de discutat ar fi şi despre reîntoarcerea acasă a seniorilor, mulţi dintre ei oameni prosperi care s-au realizat afară şi care ar dori să se întoarcă acasă şi să investească”, arată el.

„A fost extrem de greu în America până să obţin prima slujba în IT, dar şi de la celelalte locuri de muncă am învăţat multe lucruri.” George Roth

„Românii sunt printre cei mai apreciaţi programatori din SUA”