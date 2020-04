VIDEO Mărturiile emoţionante ale oamenilor care au învins SARS-CoV-2

Într-o perioadă în care ştirile rele abundă, iar panica este generalizată, există şi veşti bune, iar unele vin de la bolnavii vindecaţi. Printre cei peste 300.000 de pacienţi care au ieşit învingători în lupta cu noul coronavirus, aşa cum arătau datele oficiale de sâmbătă, 4 aprilie, se numără şi vedete, actori, politicieni şi foşti sportivi. La noi, aproape 300 de români se vindecaseră până sâmbătă.

Cum au sărbătorit medicii spanioli vindecarea unui pacient român

Medicii aflaţi în prima linie a luptei cu noul coronavirus se bucură pentru fiecare pacient salvat din ghearele morţii. Este şi cazul medicilor spanioli care trăiesc momente emoţionante atunci când starea unui bolnav aflat până atunci în stare critică se ameliorează.

Ce spun sportivii vindecaţi

Tot din Spania a venit o altă veste bună. Unul dintre marii foşti portari de la Real Madrid, Hugo Gatti, s-a vindecat de boală. Fostul sportiv, acum în vârstă de 75 de ani, a intrat în direct prin telefon la postul de televiziune La Sexta, acolo unde este colaborator al emisiunii El Chiringuito.

„Teamă nu mi-a fost, dar toată această situaţie mă afectează mental. Cred că pe undeva, aici este secretul. Poţi să învingi acest virus, dacă mental eşti ok. Pentru că eu am văzut lucruri în ultimele zile, pe care nu credeam vreodată că am să le văd. Am tuşit, dar aşa tuşesc de foarte mulţi ani. Febră şi alte dureri nu am avut. Nu cred că am fost în pericol, refuz să cred asta” i-a explicat el, moderatorului Josep Pedrerol.

Alfonso Reyes a fost unul dintre cei mai importanţi şi cei mai iubiţi baschetbalişti din istoria lui Real Madrid. Fostul sportiv a trecut de curând printr-un adevărat coşmnar, după ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus la mijlocul acestei luni. Alfonso a povestit într-un interviu pentru Marca simptomele sale şi spaima trăită.

„Am trecut peste durerile de cap. A fost ca o mahmureală groaznică, cea mai dificilă parte. Nici nu mai puteam să dorm şi să gândesc. N-am mai avut durerile de câteva zile. N-am mai avut nici febraăşi nici nu am mai tuşit aşa des, fapt ce semnalează procesul de vindecare.Însă vor mai fi 14 zile de carantină, până când virusul va trece complet”, a relatat baschetbalistul.

Tom Hanks şi Olga Kurylenko, învingători în faţa coronaviruslui

Celebrul actor Tom Hanks şi soţia sa, Rita Wilson, ambii în vârstă de 63 de ani, au fost şi ei infectaţi. /„Ne simţim puţin obosiţi, ca şi cum am avea o răceală, şi dureri musculare”, a explicat actorul. Câteva zile mai târziu, el s-a vindecat şi a părăsit spitalul australian în care a fost internat.

Tom Hanks şi soţia sa au fost infectaţi cu coronavirus FOTO Guliver/Getty Images

Actriţa franceză de origine ucraineană, Olga Kurylenko, cunoscută ca „Bond's Girl” din „Quantum of Solance”, a ce simptome a avut şi a dat detalii despre schema de imunizare pe care a urmat-o.

„Închisă în casă după ce am fost testată pozitiv cu coronavirus. Sunt bolnavă de aproape o săptămână. Febra şi oboseala sunt principalele mele simptome. Aveţi grijă de voi şi luaţi totul în serios”, a scris actriţa, pe Instagram, după care a revenit, în zilele următoare, cu un nou mesaj, mult mai optimist: „Bună, tuturor! Mă simt mai bine azi, febra a dispărut. Aud că lumea se întreabă unde sunt. Sunt în Londa. Cum ştiu că e coronavirus şi nu doar o răceală? Am făcut testul şi a ieşit pozitiv. Ce medicamente mi-au prescris doctorii? Nici unul! Mi s-a spus să iau paracetamol în caz că va creşte febra sau dacă am dureri. Oricum, iau vitamine şi suplimente alimentare, dar vă rog să ţineţi cont că aceste vitamine nu vindecă infecţia cu coronavirus, ci doar ajută sistemul imunitar să fie mai puternic”, a scris Olga Kurylenko pe Instagram.

Primul pacient român s-a vindecat în câteva zile

În România, printre cei care s-au vindecat de COVID-19 se numără primarul municipiului Deva, Florin Oancea, dar şi fiica sa, Laura. Cei doi au primit rezultatul negativ pentru a doilea test consecutiv de coronavirus, astfel că ei vor fi externaţi. „Nu i-am văzut faţa, nu i-am cunoscut zâmbetul. Ştiu doar că este o doamnă doctor. Şi mai ştiu că, sub masca de protecţie, acest OM zâmbeşte. Pentru că, alături de colegii ei, astăzi a mai câştigat o bătălie. Un zâmbet care durează doar o clipă, nu e timp acum de sărbătorit, se întoarce pe front, pentru a reda vieţii alţi oameni ca noi. Vom reveni aici, după ce va trece toată nebunia, pentru a le mulţumi tuturor medicilor şi asistentelor de la Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeş Timişoara pentru dăruirea şi sacrificiul lor”, a scris Florin Oancea pe Facebook, în urmă cu două săptămâni.

Primarul Devei şi fiica sa au trecut uşor peste boală

Mai devreme, Sergiu Sgurescu, primul român diagnosticat cu noul coronavirus şi unul dintre cei care s-au vindecat, a povestit cum s-au petrecut lucrurile în cazul său. Norocos, Sgurescu s-a confruntat cu o formă uşoară a bolii. Tânărul de 25 de ani din comuna gorjeană Prigoria a fost diagnosticat cu COVID-19 pe 26 februarie şi a fost adus în Bucureşti, la Institutul „Matei Balş”. Câteva zile mai târziu, pe 1 martie, era deja externat, pentru că toate testele au arătat că se vindecase.



„E o răceală care se tratează. Nu am avut simptome, nu am avut absolut nimic. Eu cred că nici nu am avut coronavirus. Probabil a fost o greşeală ceva, mă gândesc. Nu e chiar aşa de rău cum se pare”, a mărturisit Sergiu Sgurescu.

Chiar dacă pandemia pare în acest moment greu de oprit, mărturiile pacienţilor vindecaţi arată că boala nu echivalează cu o condamnare. În esenţă, mesajul tuturor este acelaşi şi este unul optimist, întrezărind luminiţa de la capătul tunelului pe care toţi o aşteaptă şi care, mai devreme sau mai târziu, va pune capăt cumplitei pandemii, dar şi epidemiei de panică însoţitoare.