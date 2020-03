Vaccinul-minune împotriva tuturor formelor de gripă, tot mai aproape de a deveni realitate. Boala provoacă anual peste o jumătate de milion de decese

Coşmarul gripei sezoniere a fost dat uitării de autorităţile sanitare din întreaga lume, pe fondul asaltului pandemiei de Covid-19. Asta deşi cifrele arată că „banala” gripă sezonieră, care revine an de an în timpul sezonului rece, ucide anual sute de mii de oameni. Potrivit cifrelor oficiale, în medie în lume se înregistrează anual circa 600.000 de decese din cauza gripei sezoniere. Numai în Uniunea Europeană mor în fiecare an 40.000 de oameni din cauza acestei boli, conform cifrelor oficiale.