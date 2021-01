Vaccinare pe pile la Cluj-Napoca. Soţia directorului Muzeului de Artă, trecută pe lista angajaţilor

„Lucian Năstasă Kovacs, directorul Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Cluj, a încercat să profite de poziţia pe care o deţine în arhitectura instituţională clujeană pentru a-şi strecura soţia în etapa a doua de vaccinare”, relatează Făclia de Cluj.

Şeful muzeului clujean şi-a introdus consoarta pe lista angajaţilor Consiliului Judeţean care urmează să fie vaccinaţi, deşi aceasta nu este angajata instituţiei sau a uneia dintre entităţile subordonate. ”Lucian Năstase Kovacs a recunoscut că vrut ca şi soţia sa să fie imunizată în această etapă de vaccinare, precizând că în acest sens a rugat-o pe contabila de la muzeu să fie trecută pe lista cu ceilalţi angajaţi, pentru că are probleme de sănătate”, arată sursa citată.

Muzeul de Artă din Cluj-Napoca este subordonat Consiliului Judeţean Cluj, astfel că angajaţii acestei instituţii precum şi cei din entităţile subordonate s-au putut programa pentru vaccinare în această etapă a 2-a.





„Dacă mi-aţi atras atenţia, îmi cer scuze în mod oficial”

Lucian Năstase Kovacs a precizat: „Am întrebat la contabilitate dacă poate să se înscrie şi soţia, explicând-i despre ce este vorba. Nu m-am folosit de autoritatea de director să spun treceţi-o. Am spus, dacă se poate, te rog să o treci pentru că locuiesc cu ea în casă şi are probleme de sănătate. Eu nu pot veni cu viruşi acasă. Nu este o pomană, nu au venit cadouri internaţionale pe care noi să le împărţim preferenţial. Este vorba de un vaccin gratuit stabilit de Uniunea Europeană”.

Directorul şi-a cearut scuze în mod oficial pentru acest gest: „Dacă mi-aţi atras atenţia, îmi cer scuze în mod oficial. În clipa aceasta, mă radiez şi eu şi soţia, şi cu asta basta. Eu mă şterg personal, şi eu şi soţia din grila de vaccinare, deşi consider că, locuind cu un om, aveam dreptul să fiu împreună cu el vaccinat. Nu ştiu toate detaliile ordonanţei. Dacă am făcut o greşeală şi dacă am trecut-o şi pe soţia mea, îmi cer scuze pentru că le-am luat locul altora”.