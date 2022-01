Un renumit virolog român din SUA explică de ce COVID-19 va deveni o banală răceală

Cunoscutul virolog Cristian Apetrei, profesor universitar şi cercetător în cadrul Diviziei de Boli Infecţioase a Departamentului de Medicină, la Şcoala de Medicină şi la Departamentul de Boli Infecţioase şi Microbiologie a Şcolii de Sănătate Publică al Universităţii din Pittsburgh (SUA), e convins că vaccinurile vor rămâne în continuare importante în lupta cu virusul, însă nu crede că vom continua să ne vaccinăm de trei ori într-un an.

„Pot să vă spun însă că sunt de acord că nu putem continua să facem câte trei doze de vaccin pe an. Nu este fezabil. Cu un efort extraordinar, în ultimul an au putut fi administrate vccinuri la aproape jumătate din populaţia planetei. Nu văd cum am putea continua aşa”, spune Apetrei.

De altfel, în opinia sa, ne apropiem de momentul când vom începe să convieţuim rezonabil cu acest virus. Evoluţia coronavirusurilor de până acum tot asta ar indica.

„Prin natura lucrurilor, dacă ceea ce am învăţat în cursul campaniei de vaccinare este corect, anume că persoanele imunizate, natural sau prin vaccin, prezintă o infecţie de o patogenicitate mult atenuată şi un risc mult mai mic de spitalizare sau deces, atunci virusurile circulante vor determina doar o simplă răceală. De fapt, noi vedem asta cu alte coronavirusuri pe care le cunoaştem de vreo 60 de ani şi cu care ne infectăm odată la doi-trei ani fără să le dăm nici o importanţă. În cursul pandemiei, persoanele cele mai vulnerabile şi care ar fi putut face formele grave şi decesele au fost fie infectate, fie vaccinate, sau au decedat. Adulţii mai tineri sunt imunizaţi deja natural sau prin vaccin, şi până ajung la bătrâneţe, vor mai trece prin câteva infecţii, încât riscul de deces va fi diminuat substanţial până atunci”, mai spune virologul.

Cristian Apetrei crede şi că boala COVID-19 va deveni o răceală obişnuită. În cazul răcelilor banale, vina o poartă alte virusuri din familia coronavirusurilor, care nu pun însă în pericol viaţa oamenilor. Dar asta nu înseamnă că acele virusuri au avut întotdeauna patogenicitate minimală, mai spune virologul, care dă ca exemplu o nouă teorie apărută în virologie care susţine că marea pandemie de „gripă rusească” din anii 1890 a fost în realitate o pandemie de coronavirus.

„Istoricii medicinei au produs argumente foarte credibile că, dacă urmărim paternurile de evoluţie ale acelei pandemii, ele sunt mai apropiate de acelea ale pandemiei de SARS-CoV-2, decât de cele ale gripelor pandemice. Ceea ce înseamnă că avem deja un exemplu de coronavirus care a evoluat de la o mare problema la o răceală banală şi neimportantă”, punctează Apetrei.

Viitoarele variante SARS-CoV-2, după chipul şi asemănarea Omicron

În plus, varianta Omicron se răspândeşte cu o asemene viteză, încât va imuniza natural foarte rapid o mare parte a populaţiei.

„Evident, în proces se vor produce mutaţii. Şi variante. Cum vor arăta variantele, nu putem prevedea. Sincer, după cum a evoluat virusul în ultimii doi ani, nu cred că este posibil să vedem o variantă extrem de patogenă. În laborator au fost văzute câteva, dar erau instabile. Trebuie pornit de la principiul că legile selecţiei naturale sunt imuabile. Acţionează în întreaga natură.

Virusul care îşi elimină rapid gazda reprezintă o aberaţie evoluţionară. Principiul selecţiei naturale ne învaţă că cel mai de succes individ viral va fi unul cu o transmisibilitate similară cu cea a Omicron şi o patogenicitate redusă. Acesta va găsi un pool de gazde enorm. Un virus cu transmisibilitate mare si patogenicitate mică va avea un mult mai mare succes evoluţionar decât unul extrem de patogen. Aşa încât presiunile evoluţionare vor acţiona în această direcţie. Când se va ajunge acolo? E o întrebare care merită toţi banii. Curând!”, mai spune el.

De altfel, în acest moment aproape nicio ţară, cu excepţia Chinei şi a Olandei, nu mai ia în calcule un nou lockdown. „Avem materiale de protecţie, ştim cum să controlăm virusul, avem vaccin, avem tratamente. Nu văd necesitatea unui lockdown. A unei populaţii disciplinate care să urmeze nişte principii elementare, da. Bine, ţările vestice ar trebui poate să-şi pună întrebarea de ce oare, chiar şi acum majoritatea măştilor tot din China vin?”, conchide virologul.

Vă recomandăm să mai citiţi: