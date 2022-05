Strigătul disperat al unei femei. „Poate fi vindecat sau va trebui să trăiesc cu frica?”

Soţul ei a reuşit să-şi ascundă ani la rând dependenţa, iar femeia a aflat de această problemă abia atunci când acesta a cheltuit economiile familiei şi a vândut obiecte din casă din cauza viciului său.

„Am aflat recent că soţul meu este dependent de jocurile de noroc (aparent, este veche dependenţa, dar nu am ştiut). Am aflat asta după ce a amanetat un laptop şi telefonul, şi a pierdut tot, inclusiv economiile. Sunt foarte dezamăgită. Acum el jură ca nu mai joacă, vrea să caute ajutor, dar nu ştiu dacă pot sa mai am încredere in el. Ce parere aveti? Poate fi ”vindecat” un jucător? Sau mereu va trebui să trăiesc cu frica, că va cădea din nou pradă viciului? Mulţumesc de păreri”, a postat clujeanca, pe un grup de Facebook.

Cele mai multe replici venite au fost de încurajare, dar unii au dat şi exemple din viaţa personală. Evident, au existat cazuri când totul s-a terminat urât. „Vă spun sincer am avut o relaţie de patru ani de zile. Nu ştiam că joacă la aparate. Până nu mi-a băgat salariul la aparate mă minţea că a pierdut salariul lui. Eu l-am părăsit. Am avut planuri de măritat, dar am renunţat. Şi până în ziua de azi nu s-a ales nimic de el. Astfel de oameni nu se schimbă. Pot să zic că a fost o experienţă groaznică. Când îmi amintesc. Doamne fereşte!”.

Altcineva a reuşit să treacă peste această problemă şi a relatat cazul său fericit. „Soţul meu a făcut inclusiv şi credit la bancă pentru a juca (acum opt ani înainte să ne cunoaştem). De şapte ani suntem împreună, eu o singură data am fost la aparate cu el, chiar la începutul relaţiei şi am băgat toţi banii pe care-i aveam (13 milioane). De atunci i-am zis ca eu nu mai merg veci acolo şi el dacă mai joacă noi nu o să mai fim împreună. A avut ambiţie şi nu a mai jucat. O data pe an sau chiar de două ori zice dacă îl las sa bage 50 lei maxim 100 de distracţie şi da îl las, atâta timp cât nouă nu ne lipseşte nimic. Nici bani şi nici lucruri, mai bine îmi zice de două ori pe an ca îşi doreşte decât sa ma minta (strict părerea mea) .

Ne iubim, avem o familie minunată. Totul este ok, din toate punctele de vedere, dar dacă aş afla că mă minte sau că amanetează, vinde lucruri personale pentru a juca, clar nu aş mai continua relaţia, doar din cauză ca tot timpul va ascunde. PS: Doar dacă va vrea el să se lase, se va lăsa.”

„Nu e scapare!”., s-a limitat să comenteze altcineva, în timp ce o femeie a venit cu o veste bună: „Se poate lăsa. Şi soţul meu a jucat la aparate, dar de şapte ani nu mai joacă. Era înrăit, dar a avut ambiţie si s-a lăsat.”

