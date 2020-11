Stelian Tănase despre tragedia din Neamţ: „Se cere urgent capul lui Moţoc! Tătaru? Arafat? Orban? Toţi la pachet? Dacă PNL nu face nimic, pierde alegerile”

„Ce s-a întîmplat la Piatra Neamţ - pe moşia PSD a unuia Ionel Arsene - e un punct de cotitură în această toamna cu încărcătură maximă. E fals să citim explozia de aseara in cheie politico-electorală, ca un joc intre partide. Dar acest efect se produce la suprafata, ca ne place sau nu.

A fost pur şi simplu „ceasul rău”. Se putea întîmpla oricînd, oricui, în orice moment. Măgăreaţa a căzut pe guvernul Orban aflat la cîrmă. E de presupus că PNL va veni in picaj in sondaje. Inevitabil. Opiniei publice îi trebuie un vinovat de servici. Nu poate trăi într-o nebuloasă în care nimeni nu răspunde, nimeni nu a greşit, nimeni nu plăteşte. Se cere urgent capul lui Moţoc! Problema în palatul Victoria este identificarea lui. Tătaru? Arafat? Orban? Toţi la pachet? Dacă nu fac nimic, pierd alegerile, e clar.





„Avem un sistem corupt pînă-n măduvă, bazat pe medici obişnuiti prea tare cu plicurile”





De fapt aici se văd 30 de ani de subfinantare. Avem un sistem corupt pînă-n măduvă, bazat pe medici obişnuiti prea tare cu plicurile. Un sistem bazat pe manageri care trăiesc pe picior mare din contracte oneroase. Bazat pe ministere incapabile, mult mai atente la afacerile miniştrilor decit la pacienţi, bolnavi sau reformă. Desigur există şi mii de medici care trag cu mari sacrificii personale la căruţa impotmolită a sistemului de sănătate. Dar ei nu decid nimic. Sunt doar sclavi pe moşia acelor baroni în halate albe care controlează spitale, clinici, universităţi de medicină.

„Cred că politicienii nu se gindesc la cei 10 morţi, nici la cauzele exploziei. Se gîndesc exclusiv la alegerile parlamentare”

Acum fiecarea încearcă să arunce mîţa peste gard în curtea vecinului. E cea mai bună cale de a nu ajunge la nici un rezultat şi a nu rezolva situaţia - ca de obicei. Cred că politicienii nu se gindesc la cei 10 morţi, nici la cauzele exploziei. Se gîndesc exclusiv la alegerile parlamentare. Ciolacu &Co îşi freacă palmele multumiţi. Această nenorocire le-a picat la fix le permite să dea vina pe Orban & PNL. Vor exploata masiv subiectul in zilele care vin. Orice arătare cu degetul spre guvernul liberal adună voturi. Explozia le aduce 4 -5 procente în plus. Exact cît a pierdut aseară PNL. Nici USRplus nu iese în pierdere. De pierdut pierd numai liberalii.

Singura lor sansă este de a gestiona pragmatic criza cu scopul de a limita pagubele. 1/ Văd o şedinţă de guvern convocată de urgenţă, soldată cu demiteri şi măsuri ferme. Dacă nu o face, PNL va achita singur nota de plată în 6 decembrie. 2/ Trebuie evitate defetismul, panica şi debandada. Destui printre liberali se ascund după perdea, cînd ar trebui să iasă în faţă şi să facă ceva...Pe scurt, să fie lideri adevăraţi într-un moment foarte greu. Este exact ce aşteapta lumea de la ei”, a susţinut scriitorul Stelian Tănase.

Vă mai recomandăm