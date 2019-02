Românca al cărei machiaj la Săptămâna Modei din New York a ajuns în Vogue Rusia

GALERIE FOTO

„Sunt o clujeancă hotărâtă. Chiar şi la New York sunt clujeancă. Îmi place despre mine să zic că mă grabesc încet şi îmi iau momente să analizez ce se întâmplă în jurul meu“, mărturiseşte Bianca Manole. Este make-up artist şi s-a mutat din toamna anului trecut la New York. În lumea modei există trei mari evenimente ce dau tonul: New York Fashion Week, Paris Fashion Week, Milano Fashion Week.

Totoriale de machiaj pe Youtube

Prima dată când Bianca a căutat un tutorial de machiaj a fost prin 2011, după ce s-a întors din vacanţa petrecută în Palma de Mallorca. Prima zi de plajă i-a adus şi câteva pete pe faţă. „Aveam pete mari sub ochi, una triunghiulară în mijlocul frunţii şi bonus, deasupra buzei. Problema cu petele acestea era culoarea, maro închis. Şi pe măsură ce încercam să le ascund cu fond de ten parcă deveneau şi mai vizibile“, povesteşte Bianca. De ce deveneau şi mai vizibile a aflat singură mai târziu: culorile pe care le combina. Şi urmărind tutoriale de machiaj pe Youtube a avansat de la ascuns pete pe faţă la machiaje mai aparte. Uimite, prietenele i-au cerut să le machieze. Atunci a descoperit că „una e să te machiezi foarte bine pe tine şi alta este să ştii să machiezi pe cineva“. De aceea s-a înscris prin 2013 la un curs autorizat de specialitate.

Bianca Manole a machiat la New York Fashion Week FOTO: Cristina Cosa

După acel curs, a început să posteze imagini cu machiaje realizate de ea pe Facebook şi aşa a atras atenţia unei femei designer din Cluj care a chemat-o să-i machieze modelele la un eveniment. Bianca mărturiseşte că entuziasmul a fost uriaş. Nu-i venea să creadă că propunerea primită era reală. La aproape două luni distanţă, PR-ul acelui eveniment i-a dat un mesaj în care i-a spus că i-au plăcut machiajele sale şi a recomandat-o la MAC Cosmetics, cea mai bună companie de cosmetice din lume, care urma să deschidă un magazin la Cluj.

„Pentru mine, MAC era ca un fel de idol, ca şi brand de machiaj. Nu există nimic mai bun. Îmi strângeam bani şi-mi cumpăram produse de la ei când am început să machiez, dar să merg la ei la interviu! Mi se părea ceva de neimaginat“, spune Bianca.

Nu ştia pentru ce post s-a dus la interviu. Le-a spus că nu o interesează asta, ci domeniul o pasionează mult. I-au propus să fie mabager de magazin în Cluj. Înainte să intre în lumea machiajului a lucrat câţiva ani în vânzări şi ca lider de echipă la o companie: „Domeniul machiajului a fost prea tentant. M-am întors în domeniul vânzărilor. (…) Nu ştii niciodată cum îţi apar şansele“.

Fiind foarte pasionată de machiaj a ales să dea toate testele pe care le-au trecut şi make-up artiştii din magazin şi aşa a fost certificată de MAC pentru a face lecţii de machiaj. A participat la evenimente de profil în ţară şi străinătate: Săptămâna Modei din Bulgaria, Balkan Fashion Week, 3 ani consecutiv la Gala Universităţii de Arte şi Design din Cluj, la câteva piese de teatru.

„Dacă mă întrebai acum un an care e cea mai mare realizare profesională a mea, ţi-aş fi spus: lansarea primului magazin online MAC Cosmetics din România. Compania şi colectivul cu care am avut ocazia să lucrez mi-a influenţat mult viziunea despre machiaj. La început eram timidă, nu ieşeam din regulile clasice învăţate la curs, iar aici am învăţat să am curaj, să am curaj să experimentez, să mă joc cu texturi şi mixuri de produse.

Acum, răspunsul meu este: fără vreun brand în spate, şi mutată într-un oraş de 8,6 milioane de locuitori, aproape cât jumătate România, am ajuns să machiez la evenimentul care pentru mine era un doar un vis: New York Fashion Week. Şi mai mult decât atât, am fost lead make-up artist pentru un designer de origine română, stabilită la New York, Alexandra Popescu-York“, mărturiseşte Bianca Manole.