Preot atacat de antivaccinişti: „După ce am anunţat că mă vaccinez m-am trezit cu atacuri la persoană”

„Nu sunt singurul preot atacat de antivaccinişti, chiar din oraşul nostru mai cunosc doi colegi care şi-au făcut publică opţiunea pro-normalitate, să-i zicem aşa. La rândul lor, paginile lor de Facebook au fost inundate de reacţii dure din partea antivacciniştilor”, a spus preotul Dorel Galan, într-o intervenţie telefonică la Digi24.

Părintele a spus de unde au pornit atacurile: „Un amic din presa clujeană, ştind că am trecut prin coronavirus, m-a sunat şi am povestit cu el ce înseamnă experienţa, trăirile psihologice pe care le ai. Am avut o formă moderată, dar nu e simplu să fii departe de soţia însărcinată şi infectată cu coronavirus. A fost o situaţie delicată şi din punct de vedere familial. Amicul m-a întrebat dacă mă voi vaccina, i-am spus că m-am întrebat şi eu acest lucru, dacă mai e cazul. Dar pentru că nu sunt specialist medical, am întrebat oameni din sistemul de sănătate şi mi-au spus că este bine, chiar dacă în mod normal am o imunitate naturală, îmi recomandă pentru consolidarea răspunsului imun, în caz de reinfectare. Motiv pentru care am făcut public lucrul acesta”.

Când a apărut pe paginea sa de Facebook interviul respectiv, Gălan s-a trezit cu „nişte atacuri, culmea, la persoană. Înţeleg dacă e atacată opinia, că până la urmă vaccinul e un drept, dar nu e o obligaţie. Am spus şi în biserică, într-o predică, credincioşilor, că-i îndemn nici să se vaccineze, nici să nu se vaccineze, pentru că nu sunt specialist. În schimb, le-am cerut să se informeze din surse credibile şi decizia lor să fie una informată. Le-am mai spus că personal mă voi vaccina, asta nu înseamnă că trebuie să-mi urmaţi exemplul”.

Gălan a mai susţinut că „e nevoie şi de acel transfer de încredere, care să se realizeze între ştiinţă şi cei care consumă produsele ştiinţei, în cazul de faţă vaccinul. Marea problemă - de ce nu se realizează transferul de încredere - este pentru că aspectul sanitar este impregnat şi de factorul politic. Atâta vreme cât în ţara noastră suntem atât de sceptici şi atât de scăzută încrederea în clasa politică, de aici şi problema lipsei de încredere”.