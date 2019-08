Pregătiri pentru Untold 2019: cazare la preţuri de până la 10 ori mai mari, trafic infernal şi un şantier enorm cu o zi înaintea începerii festivalului

Cea de-a cincea ediţie a Untold debutează joi, 1 august, pe scena principală la ora 18.00, iar primul show live va fi cel al lui Alex Parker, între orele 19.00 şi 20.00. Numele grele care vor urca mâine pe scena principală sunt James Arthur, Tujamo, Dmitri Vegas & Like Mike şi Steve Aoki.

Două dintee cele mai importante nume, britanicul Robbie Williams şi DJ-ul francez David Guetta, vor susţine concerte duminică, 4 august, chiar în ultima zi de festival. Până atunci, vineri, 2 august, un alt nume mare, olandezul Armin Van Buuren, de cinci ori declarat cel mai bun DJ al lumii, va susţine un show incendiar, special conceput pentru Untold. Anul trecut, peste 60.000 de fani s-au înghesuit pe Cluj Arena pentru al urmări pe Van Buuren, care a mixat până a doua zi dimineaţa.

Un imens şantier

Miercuri, 31 iulie, chiar în preziua festivalului, aleile parcului central din Cluj, unde va avea loc festivalul, arătau ca un furnicar. Mii de voluntari, dar şi muncitorii care lucrau încă la construcţia scenelor şi la ridicarea diferitelor obiective, se aflau pe ultima sută de metri.

Miercuri, muncitorii lucrau încă de zor la scena de pe platoul din faţa Sălii Polivalente

Scena principală, aflată pe Cluj Arena, era aproape gata, însă se lucra la ultimele finisaje. Lucrurile stăteau la fel în cazul scenei de lângă Sala Polivalentă, dar şi la celelalte scene secundare. În schimb, terasele unde festivalierii vor lua masa în următoarele zile erau încă departe de a fi puse la punct, iar cele mai multe dintre restaurantele provizorii din incinta parcului se aflau încă într-un stadiu incipient.

„Nu cred că apucăm să terminăm azi”, se lamenta unul dintre muncitori colegilor săi. Mai optimişti, aceştia au găsit o cale să-l încurajeze. „E şi mâine o zi, plus că se mai lucrează şi diseară. Aşa că terminăm fără probleme”, i-a răspuns un alt coleg.

În centrul oraşului, terasele sunt pline, însă cei mai mulţi turişti nu sunt interesaţi de festival. Un grup de mai mulţi turişti olandezi se aflau în Piaţa Unirii, unde admirau clădirile din zonă, în special catedrala gotică Sfântul Mihail, al cărei turn imens veghează Clujul de peste şapte secole (foto, jos). Niciunul dintre ei nu a venit însă pentru festival.

„Admirăm acest frumos oraş, ne interesează arhitectura şi obiectivele culturale. Ni s-a spus că în perioada aceasta va fi un festival important aici, dar nu am luat bilete şi am înţeles că nici nu mai există, că au fost toate vândute”, a spus Arthur, unul dintre turişti.

Totuşi, odată cu trecerea orelor, primele valuri de turişti, din ţară şi din străinătate, au început să sosească la Cluj având ca ţintă festivalul. Deocamdată mai degrabă timid, pentru că cei mai mulţi dintre ei erau aşteptaţi în cursul serii de miercuri, 31 iulie, şi joi, 1 august, când debutează festivalul.

Preţurile camerelor de hotel au explodat

Cu doar o zi înainte de debutul festivalului, gradul de ocupare al hotelurilor şi pensiunilor din Cluj şi din apropiere depăşise 85%. Din experienţa anilor trecuţi, hotelierii erau însă convinşi că cel mai târziu mâine vor fi ocupate asbolut toate camerele.

Pe paginile speciale pentru rezervări mai puteau fi găsite camere începând cu 271 de euro pentru patru nopţi, la un han din localitatea Tureni, la circa 20 de kilometri de Cluj, şi 2.536 de euro, preţ cu care putea fi închiriat un apartament în centrul oraşului. De altfel, în această perioadă preţurile camerelor sunt mult mai scumpe decât în mod obişnuit, ajungând în unele cazuri să fie chiar şi de 10 ori mai piperate (foto, captură booking.com).

Toate cele aproximativ 12.000 de locuri de cazare în camping erau deja rezervate, iar turiştii erau aşteptaţi începând cu ziua de joi, 1 august. În acest interval, un loc de cazare la cort a pornit de la suma de 90 de euro şi a ajuns la 270 de euro, pentru cazul în care organizatorii ofereau şi cortul în chirie. Situaţia era identică şi în privinţa celor peste 10.000 de locuri de cazare oferite în căminele studenţeşti, unde au fost puse la dispoziţia celor interesaţi camere la preţuri între 1.800 şi 2.800 de lei pentru cele patru zile de festival, în funcţie de confortul camerelor.

Festival sold out

Aproape toate tichetele puse în vânzare de organizatori au fost epuizate. Dacă abonamentele au fost epuizate, totuşi, pe site-ul oficial untold.com se mai găseau bilete valabile pentru o singură zi, la preţul de 170 de euro plus alte taxe. Organizatorii spun însă că festivalul va fi sold out, la fel ca în fiecare an. Totodată, în cele patru zile de festival ar urma să ia parte la evenimente aproape 400.000 de oameni. Ca termen de comparaţie, anul trecut, la ultima ediţie, au fost peste 355.000 de oameni.

Tramvaie suspendate şi autobuze deviate

O astfel de mulţime de oameni concentrată într-un spaţiu totuşi limitat nu putea să nu aglomereze şi mai mult oraşul. Cunoscut drept un oraş foarte aglomerat, Clujul, ale cărui străzi sunt practic sufocate la orele de vârf, va avea de suferit din acest punct de vedere. Şi transportul public a suferit câteva modificări importante în aceste zile. Compania de Transport Public Cluj a suspendat provizoriu două linii de tramvai (101 şi 102) care treceau chiar prin apropierea stadionului şi a parcului.

În acelaşi timp, linia de autobuze 30, una dintre cele mai importante, care străbate oraşul pe axa vest-est, este deviată, la fel cum a fost deviată şi una dintre liniile de autobuze metropoplitane care leagă Clujul de zona metropolitană.

Pe durata festivalului, trei linii de autobuze şi două de troleibuze vor asigura traficul de noapte, între orele 23.00 şi 06.00.

Ce spun meteorologii

Însă nu toate veştile care vin de la Cluj sunt bune. Vremea nu pare să ţină cu festivalierii în a doua parte a săptămânii. Potrivit prognozei Administraţiei Naţională de Meteorologie, temperaturile vor marca o scădere de câteva grade în majoritatea regiunilor ţării, iar manifestări specifice instabilităţii atmosferice se vor înregistra în intervalul 31 iulie - 4 august, exact pe durata Untold. După data de 5 august, vremea se va încălzi, în majoritatea ţării.

