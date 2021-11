Păţania a trei românce pe o autostradă din Ungaria. Coşmarul a început când au fost oprite de doi conaţionali deghizaţi în poliţişti VIDEO

Incidentul a avut loc acum doi ani, iar autorităţile maghiare au anunţat acum finalizarea anchetei declanşate în cazul jafului soldat cu rănirea celor trei victime, care au rămas fără bani şi fără toate obiectele de preţ.

Conform unui comunicat făcut public, vineri, 12 octombrie de Parchetului maghiar Bács-Kiskun , atacul s-a produs în noaptea de 22 aprilie 2019, pe autostrada M5. Victimele, care lucrau ca dansatoare în Germania, se întorceau în România şi au fost urmărite de atacatori cu o maşină închiriată până în apropiere de localitatea Lajosmizse. Aici, cei doi bărbaţi le-au depăşit şi au oprit într-o zonă de odihnă, după care au ieşit la şosea şi le-au făcut semnale luminoase îmbrăcaţi în haine de poliţişti maghiari şi purtând măşti pe faţă.

Momentul în care doi falşi poliţişti români le-au tâlhărit trei românce pe o autostradă din Ungaria. FOTO: captura youtube

Femeile au oprit maşina, iar una dintre ele a deschis geamul cu intenţia de a le prezenta actele falşilor poliţişti. Infractorii au profitat imediat. S-au postat de o parte şi de alta a maşinii, încercând să deschidă uşile. Pentru că erau închise, unul a tras 4 focuri de armă cu pistolul de gaze, spre pământ şi spre maşină, obligându-le pe femei să deblocheze portierele. Apoi, a deschis uşa din dreptul şoferiţei, luând cheia din contact şi a început s-o lovească cu pumnii în cap pe femeia care a încercat să-i smulgă arma. Nu s-a oprit aici. A târât-o din maşină, a aruncat-o pe jos în timp ce striga la ea în continuu „Give me the money”.

Şi bătute, şi cu banii luaţi

Între timp, partenerul său a deschis uşa din stânga faţă a maşinii şi a tras-o afară pe pasageră. Românca a reuşit să fugă, dar a fost ajunsă repede de conaţionalul ei care a prins-o, a aruncat-o la pământ şi lovit-o cu pumnii şi picioarele, după care i-a luat geanta. Panicată, cea de a treia femeie, aflată pe bancheta din spate, a luat-o la goană, traversând autostrada.

Imediat, unul dintre infractori a luat maşina victimelor, în timp ce partenerul său a luat maşina închiriată şi au pornit în trombă. Au condus circa 10 minute, după care au oprit, au luat toate bagajele din maşina femeilor şi au plecat cu maşina închiriată, abandonând-o pe cea furată.

Unul dintre tâlharii de pe autostrada M5 a fost capturat în Spania FOTO:Police.hu

Potrivit anchetatorilor maghiari, cei doi tâlhari români au furat aproximativ 13.000 euro, telefoane mobile, bijuterii, bani şi alte bunuri în valoare totală de aproximativ 7 milioane de forinţi (aproximativ 100.000 lei, n.r.). Cele două femei bătute au avut nevoie de 8 zile de îngrijiri medicale pentru vindecarea leziunilor suferite.

Între timp, tâlharii au circulat după jaf cu maşina închiriată, însă au înlocuit plăcuţele de înmatriculare cu cele de pe maşina victimelor, şi le-au acoperit parţial cu bandă adezivă. Cei doi au fost daţi în urmărire internaţională iar pe numele lor au fost emise mandate europene de arestare. În urma căutărilor, unul dintre ei, un tânăr în vârstă de 26 ani, a fost prins în România, pe 18 octombrie 2019, şi predat autorităţilor maghiare. În procesului declanşat pe numele lui, judecătorii maghiari l-au condamnat definitiv la 7 ani de detenţie plus interdicţia de a intra în Ungaria pe o perioadă de 10 ani după ispăşirea pedepsei.