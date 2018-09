O conferinţă inedită, concursuri şi peste 60 de companii la Târgul de Cariere Cluj

Companiile Emerson, Lidl, Bombardier, Genpact, Vertiv, Steelcase, STC, Kaufland, PBF Power, Blue Projects, Thomsons, E.ON, Mc Donald’s, Bosch, Rigips Saint Gobain, CSI, Vodafone, Leroy Merlin, Bosch Automotive, Jac Travel, Banca Transilvania, DB Schenker, Arrk Research, Cora, Electrolux, Danieli Enginerring, Energobit, Premier Pro Management, Endava, De Longhi, Sam Mills, Tenaris, Office Depot, Terapia şi FSA îi aşteaptă pe candidaţi cu oferte de muncă atractive.

Una din noutăţile acestei ediţii este platforma I love my job Academy. Axată pe dezvoltarea personală şi profesională a candidaţilor, platforma reuneşte trei activităţi: conferinţa I love my job, concursul de public speaking Job Heroes in Action şi concursul de debate în limba română Always Right. În cadrul conferinţei I love my job publicul va avea ocazia să interacţioneze cu 10 speakeri din diverse domenii, care îşi vor împărtăşi poveştile.

Pe 3 octombrie de la ora 15.00, cei interesaţi au ocazia să-i cunoască mai bine pe Andi Vanca, Bogdan Ciocian, Cornelia Borza, Cristi Danileţ, Daniel David, Gabriela Culda, Oana Pocan, Răzvan Onu, Roxana Dumitrache şi Radu Valentin Băzăvan. Cele două concursuri organizate în cadrul I love my job Academy explorează diferite aspecte legate de alegerea unei cariere, decizia de a pleca în străinătate la muncă sau de a rămâne în ţară.

Noi oportunităţi

La Târgul de Cariere Cluj, candidaţii au oportunitatea de a vizita standurile de simulare de interviu, negociere de salariu, dar şi de consiliere profesională şi legislaţie a muncii. Totodată, participanţii la eveniment au ocazia de a-şi compara salariul în timp real cu Paylab, o aplicaţie prezentată prin intermediul eJobs. Prin intermediul eJobs, se introduce digitalizarea CV-ului. Cu ajutorul unei noi aplicaţii, numită CV2GO, toate CV-urile de la Târgul de Cariere Cluj vor fi colectate într-un singur loc. Candidaţii îşi vor imprima CV-ul la intrarea în târg, sub forma unui QR Code, pe care îl vor putea scana cu ajutorul aplicaţiei.

„Este un nou început pentru Târgul de Cariere. Evenimentul este într-o continuă dezvoltare. Introducerea platformei I love my job Academy este o dovadă a faptului că încercăm în permanenţă să ne apropiem de candidaţi prin modalităţi inedite. Ne dorim să sporim interacţiunea dintre angajatori şi participanţi, să transformăm Târgul de Cariere într-o platformă complexă, care include atât oportunităţile de angajare, cât şi experienţele profesionale”, a declarat Alina Agafiţei, PR Manager Târgul de Cariere.

La această ediţie, organizatorii se aşteaptă să participe peste 5.000 de candidaţi, interesaţi de job-uri, dar şi de activităţile noi desfăşurate în cadrul evenimentului.