O companie de top din Cluj investeşte în start-up-uri din România şi Marea Britanie. Domeniile care sunt finanţate

Fortech Investments, noua divizie de investiţii lansată de compania de dezvoltare software din Cluj-Napoca, vrea să se implice şi mai mult în domeniul tehnologiei, atât la nivel naţional cât şi internaţional. De la momentul înfiinţării şi până în prezent, s-au realizat deja trei investiţii în start-up-uri din România, precum Licenseware sau Telios, dar şi într-un start-up din Marea Britanie, RacketPal.

Procesul prin care se analizează start-up-urile are o durată medie de aproximativ 10 zile şi constă în trei etape, la care participă o echipă dedicată a diviziei.

„Anul acesta a fost unul plin pentru noi. Am reuşit deja să încheiem trei runde de finanţare în valoare de peste 500.000 de euro, de care suntem foarte mândri. Ne-am uitat mereu către soluţii inovative, atunci când am analizat start-up-urile şi oferta din piaţă. Pe lângă elementul de business şi profitabilitate, am căutat mereu produse care să rezolve nevoi reale ale companiilor, dar şi ale noastre. Practic, am căutat soluţii cărora să le putem deveni chiar noi clienţi”, spune Valentin Filip, Managing Director Product Investments al Fortech.

Inovaţia, principalul criteriu pentru start-up-urile care vor să primească finanţare

De aceea, printre domeniile vizate de către Fortech Investments, se numără Educaţia, Transportul, Producţia, Finanţele şi Healthcare, însă oportunităţile sunt deschise către toate start-up-urile tehnologice care pot aduce o contribuţie majoră în societate prin inovaţie.

„Noi considerăm că o soluţie este inovativă atunci când reuşeşte să se folosească eficient de cele trei forţe majore care există în orice piaţă - forţele sociale, economice şi tehnologice. Iar aceste cinci domenii de care vorbim sunt în prim-plan acum, bineînţeles, şi datorită contextului creat de pandemie”, mai spune Valentin Filip.

Cu alte cuvinte, divizia de investiţii vrea să susţină soluţiile tehnologice care pot să mobilizeze aceste trei forţe din piaţă şi să le pună în practică cu un model de business puternic pentru a aduce schimbări pozitive în viaţa oamenilor şi în activitatea companiilor.

Tocmai pentru că se axează pe inovaţie, iar aceasta presupune, de cele mai multe ori, incertitudine şi flexibilitate, cei de la compania de software din Cluj au decis să fie şi ei mai flexibili în ceea ce priveşte opţiunile pe care le oferă fondatorilor şi antreprenorilor.

Pe lângă opţiunile de capital Seed şi Pre-seed pe care le oferă, aceştia se pot implica activ şi în dezvoltarea start-up-urilor, dacă acestea sunt nevoile, şi să pună la dispoziţie toate resursele de care dispun pentru ca fondatorii să îşi atingă obiectivele de business.

Un exemplu în acest sens este colaborarea cu Licenseware, ecosistemul de aplicaţii pentru managementul licenţelor de software, în cadrul căreia experţii din cadrul Fortech au contribuit major la dezvoltarea tehnică a produsului.

„Cei de la Fortech Investments ne-au oferit şi smart-money, dar şi expertiza lor tehnică, lucru care ne oferă un avantaj strategic imens. Parteneriatul presupune şi că ne pot ajuta să ne creştem vânzările şi să îmbunătăţim procesul de dezvoltare, în timp ce ne păstrăm controlul asupra companiei şi, evident, asupra viziunii noastre iniţiale”, explică Alex Cojocaru, CEO Licenseware.

Au investit într-un start-up din Londra

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în colaborarea de la începutul anului cu RacketPal, start-up-ul londonez fondat de români care conectează jucătorii de tenis, badminton şi squash, printr-o aplicaţie prin intermediul căreia s-au organizat deja peste 5000 de meciuri. Fondatorii au observat că, pe lângă expertiza tehnică pe care o aduce la masă, Fortech nu abuzează de o birocraţie laborioasă sau de termeni şi condiţii greu de gestionat, prezente de obicei în astfel de înţelegeri.

„Fortech Investments a avut, de la bun început, o foarte bună înţelegere a nevoilor noastre, iar procesul a fost lipsit de obstacole, de acele fişe de investiţii pe care le găseşti la majoritatea investitorilor, şi lipsit de prea mulţi termeni şi condiţii. De aceea s-au dovedit a fi un investitor strategic de care chiar am avut nevoie să fie de partea noastră”, spune Robert Rizea, Cofondator RacketPal.

În procesul de selecţie, start-up-urile trec prin trei etape de evaluare, în funcţie de stadiul în care se află. Pentru start-up-urile care se află într-un stadiu avansat, procesul de analiză poate dura până la 10 zile.

În primul rând, se face o cercetare a pieţei, cu ajutorul analizei PEST, un instrument care le permite celor din echipă să analizeze contextul politic, economic şi social în care se dezvoltă start-up-ul. Apoi, sunt analizate soluţiile deja existente, competiţia şi, mai apoi, se analizează modelul de business şi caracteristicile tehnice ale produsului. După cele trei etape, se face un raport complex, sub forma a două prezentări, care sunt trimise tuturor shareholderilor. Oportunitatea este apoi evaluată în timp ce echipa organizează runda de investiţie.

Procesul de investiţie poate dura până la 2-3 săptămâni şi este flexibil, în funcţie de nevoile de business ale fondatorilor şi ale companiilor. Membrii echipei Fortech Investments, cât şi alţi parteneri ai companiei, vor urmări progresul şi se vor asigura de atingerea obiectivelor de business.