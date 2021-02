O bugetară din România câştigă mai mult decât premierii Franţei, Suediei şi Danemarcei. „Vrednică este!”

Vlad Mixich susţine că Aurelia Surulescu, şef serviciu administrativ la Autoritatea Rutieră Română, câştigă 18.000 de euro în fiecare lună, mai mult decât orice bugetari din ţări dezvoltate ca Franţa, Suedia, Danemarca sau Norvegia. Mixich spune că Aurelia Surulescu ar fi de meserie prelucrător prin aşchiere şi că ar fi absolvit o facultate neacreditată.

La fel ca în cazul Simonei Iancu, tânăra cheleneriţă angajată la Apele Române de Petru Avram, vicepreşedinte al PNL Iaşi şi director la ABA Prut - Bârlad, şi în cazul Aureliei Surulescu ar fi funcţionat tot criteriul politic. Singura diferenţă ar fi că şefa de la Autoritatea Rutieră Română ar fi fost pusă în funcţie pe filiera PSD.

Potrivit Ziare.com, Aurelia Surulescu, vicepreşedinte PSD Sector 6 şi şefă peste organizaţia locală a femeilor social-democrate, ar fi avut venituri de 1.031.240 de lei, echivalentul a 18.000 de euro pe luna. Informaţia are la bază chiar declaraţiile sale de avere.



„Ghici ce funcţionar public român câştigă mai mult pe lună decât premierul Franţei sau decât prim-miniştrii scandinavi?

Ghici ce funcţionar public român câştigă la fel de mult pe lună ca Trudeau, premierul Canadei?

Ghici ce funcţionar public român face lunar mai mulţi bani decât un chirurg cardiovascular de succes şi mult mult mai mult decât un pilot de avion cu grad de comandant?

Eh? Credeţi că Preşedintele? Nţ... Sau şeful de la Centrala Atomică de la Cernavodă? Nţ... Sau poate cel mai citat om de ştiinţă român? Nţ...

18.000 Euro pe lună (!) a fost salariul câştigat în 2020 de Aurelia Surulescu, şef serviciu administrativ la Autoritatea Rutieră Română. Pregătirea profesională care a calificat-o pe doamna la acest salariu de merit: prelucrător prin aşchiere, facultate neacreditată făcută la 45 de ani şi şefă la partid (partidul pesedeu în cazul ei, dar nah, putea fi oricare altul). Vrednică este!

Am citit despre asta la Valeriu Nicolae şi pur si simplu nu mi-a venit să cred. M-am dus şi am verificat personal în documentele oficiale care sunt, toate, publice şi foarte uşor de găsit. Dar n-o să vedeţi vreodată, la niciuna din televiziunile sau siteurile ciomag-de-partid, nici măcar o ştiruţă-ruţă despre doamna. Vrednică este!

În ce ţară trăim... Doamne mă tot minunez, dar în ce ţară trăim!”, a scris Vlad Mixich pe contul său de Facebook.

Expert în sănătate publică, Mixich este recunoscut la nivel internaţional. De altfel, el a fost desemnat de Parlamentul European ca expert independent în board-ul Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă EU-OSHA şi este membru ales în consiliul director al Alianţei Europene de Sănătate Publică

O poveste, mai multe variaţiuni

Cazul Aureliei Surulescu nu reprezintă o excepţie. Recent, jurnaliştii de la „Recorder” au făcut noi dezvăluiri despre angajările care se fac în instituţiile statului, descoperind de această dată o ospătăriţă din Iaşi, care a ajuns inginer la Apele Române. Chiar dacă are studii superioare în domeniul Chimiei, Simona Iancu nu a reuşit să răspundă unor întrebări simple, pentru un inginer care ar trebui să salveze România de inundaţii. Tânăra nu ştie care este unitatea de măsură a debitului de apă, care mal este stângul şi care e dreptul sau după ce lege funcţionează Administraţia Naţională Apele Române. Neştiinţa tinerei angajate a fost scoasă la iveală de Gabi Musteaţă, , director tehnic la Apele Române, ABA Put-Bârlad, care pentru „tupeu” a fost pur şi simplu înlăturat din funcţie. Metoda, una subtilă: desfiinţarea postului. „Colegii au întrebat-o: <<totuşi, nu aţi mai lucrat după terminarea facultăţii?>>, întrebare la care ea a răspuns că a lucrat cinci ani la master. Totuşi, cam mult cinci ani pentru master. De fapt, ea lucrase la un club care se numea aşa”, a declarat Gabi Musteaţă.

