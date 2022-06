Momentul emoţionant trăit de o româncă în Grecia. „Deci suntem văzuţi şi altfel. Am plecat mândră de acolo”

Românca a povestit pe grupul de Facebook Forum Grecia întâmplarea pe care a trăit-o într-o staţiune elenă. Pe scurt, femeia se afla într-un magazin, în Kalimera, când vânzătoarea a întrebat-o din ce ţară este. În momentul în care grecoaica a aflat că femeia din faţa ei este româncă, i-a mulţumit într-un mod emoţionant pentru faptul că pompierii români au intervenit în incendiile izbucnite vara trecută în Grecia, salvându-i pe eleni într-o situaţie delicată.

„Kalimera

Aseară am avut cel mai plăcut sentiment de recunoştinţă din partea elenă. Aseară după bălăceală am intrat într-un market pentru cumpărături. Am ajuns la casă şi ca de obicei schimbi o vorbă şi încerci să spui şi tu puţinele cuvinte care le mai ştii în greacă. M-a întrebat vânzătoarea, care era şi proprietara magazinului şi a tavernei Zorba, de lângă magazin, de unde suntem. Am spus că din România. Femeia s-a întors spre un altul, şi a spus ceva în greacă, apoi sa întors spre noi şi a spus: voi sunteţi fraţii noştri, aţi venit să stingeţi incendiul în Grecia, şi mi-a mulţumit zâmbitor. În acel moment am fost mândră de Ţara mea şi am spus în gând: Deci suntem văzuţi şi altfel. Am plecat mândră de acolo. Hai, vă pup. Mă aşteaptă Marea!”, a scris românca pe Facebook.

Postarea a devenit în scurt timp virală, iar reacţiile nu au întârziat. „O asemenea poveste am trăit-o eu anul trecut în Evia-Edipsos, în toiul marelui incendiu, dacă va aduceţi aminte. Seara pe promenadă ne întrebau...,,de unde sunteţi? Cu lacrimi în ochi şi atât de mulţumiţi că au venit românii şi-au stins incediul care era foarte aproape de Edipsos, la o aruncătură de băţ Te îmbrăţişau pe stradă şi citeai mulţumirea sufletească....mândră de pompierii români! Jos pălăria pentru ei! Şi cu asta am spus tot!”, a confirmat cineva. „Anul trecut în Chania, Creta, acelaşi sentiment de mândrie”, a completat o altă persoană.

„Am plâns şi am fost mândră în acelaşi timp citind postarea şi comentariile”, a scris altcineva.

„E hai să nu cădem în varianta ce mult ne iubesc grecii. Unii poartă respect pentru acei pompieri care au ajutat atunci. Unii ne respectă, alţii ne înjură, iar marea majoritate se bucură de banii noştri”, a fost o altă părere.

