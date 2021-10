Metroul din Cluj va avea de 10 ori mai puţini angajaţi decât cel din Bucureşti. Trenurile vor complet automatizate, iar proiectul e inspirat de Paris şi Londra

Cei 21,1 de kilometri de metrou din Cluj ar urma să coste 1,7 miliarde de euro, însă vor fi împărţiţi în etape, pentru optimizarea costurilor. Banii vor proveni în cea mai mare parte din fonduri europene. Prima etapă, cuprinsă între carterele Mănăştur şi Sopor, ar urma să aibă nouă staţii şi a fost evaluată la 800 de milioane de euro.

La final, după ce va fi realizată întreaga investiţie, metroul clujean va avea 515 angajaţi, de 10 ori mai puţini decât în Bucureşti. Trenurile vor fi complet automatizate, la fel cum sunt deja pe unele linii de metrou din Paris şi Londra, astfel că nu vor avea nevoie de mecanici urmând să fie implementat sistemul driverless. Pentru asta se va apela la soluţii pentru sisteme de semnalizări automate, transmisie de date, sisteme de supraveghere centralizate şi integrarea generală a sistemului de transport.

Practic, cuvântul de ordine este eficientizarea, pentru a nu exista ulterior probleme de genul celor din Bucureşti, unde Metrorex are datorii uriaşe şi este susţinută cu sume imense de la bugetul central. De altfel, fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, anunţa la începutul acestui an că metroul bucureştean este subvenţionat anual cu sute de milioane de euro de la bugetul de stat, dar chiar şi aşa are datorii istorice de alte sute de milioane.

Numai în 2020 metroul din Bucureşti a fost subvenţionat de la bugetul naţional cu 683 de milioane de lei, iar în acest an Metrorex a solicitat un miliard de lei, echivalentul a peste 200 de milioane de euro, doar pentru a-şi putea desfăşura activitatea, fără nicio investiţie.

În schimb, metroul din Cluj ar trebui să fie la fel de eficient ca şi cel din capitala Israelului, Tel Aviv. Dacă la Cluj schema de personal cuprinde 515 angajaţi pentru cei 21,1 kilometri şi 160.000 de călători estimaţi zilnic, la Tel Aviv metroul are 631 de angajaţi la o linie de 28 de kilometri şi la circa 170.000 de călători. Bucureştiul, în schimb, are 4.445 de angajaţi care deservesc o linie de 21 de kilometri.

Estimările arată că metroul va scădea poluarea din trafic, dar şi ambuteiajele de pe străzile din Cluj. Potrivit experţilor care au realizat studiul de mediu, numai în prima etapă, până în 2030, metroul din Cluj ar trebui să scoată 30.000 de maşini din trafic, zilnic, iar până în 2060, va scoate din trafic 120.000 de maşini.

Vă mai recomandăm şi: