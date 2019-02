Mesajul unei şoferiţe pentru cel care a trimis-o la şcoală: „Am fost, boss...dacă mai fac şcoala de 5 ori, tot nu mă învaţă să parchez cu faţa pe bordură”

Decizia Andradei de a scrie mesajul a venit în urma unui incident pe care l-a avut în traficul din Cluj-Napoca, fiind claxonată pentru că a reuşit să parcheze pe bordură.

„Dacă postarea e deranjantă, a se şterge...deşi am scris mult. Postez pentru ca e un subiect pt. mine şi câţiva prieteni, tot începători.

Dragi şoferi avansaţi, puţină răbdare, vă rugăm! Circulăm oricum cu coada între picioare, vai steaua noastră! Dacă greşim, nu e cu voinţă, de şmecheri ce suntem! Daca s-ar putea, ne-am dori sa fim "invizibili" în trafic. Nu e uşor deloc sa îţi iei examenul (greu si asta) pe unul dintre cele 3-4 "trasee de examen" învăţate pe de rost în timpul şcolii de şoferi cu un instructor care vorbeşte la telefon 40% din şedinţă şi apoi sa te trezeşti prin centru si alte cartiere precum boul la poarta noua.

INVĂŢĂM, avem nevoie de experienţă şi noi.

Astăzi m-a îndrumat cineva sa merg iar la şcoala: "Măă, daca nu stii conduce, meri la şcoală!". Am fost, boss...plus multe ore suplimentare pentru ca mi-am dorit sa conduc in siguranţă, dar daca mai fac şcoala de 5 ori, tot nu mă învaţă să parchez cu faţa pe bordură. Totul a durat maximum 1 minut in care, da...mi-a murit motorul de 2 ori, iar tu nu puteai sa treci. Te-am văzut, m-am fâstâcit mai tare si:

1.Nu ştiam iniţial ca acolo e bordura;

2. Nu am exersat niciodată o asemenea parcare la şcoala;

3. Fiind cu fata la perete, îmi era ca accelerez mai tare si stric peretele, daca întelegi.

Data viitoare o sa ştiu sigur...acum a fost prima data.

Daca avem semnul acela de începător, înseamnă ca putem avea permis si de ieri. E de înţeles că vă enervaţi, dar nu ne descurajaţi si mai tare pentru ca nu e constructiv, nu ajuta la nimic.

Suntem incepători, sunt mulţi care conduc prost oricum...(asta ca să fiu şi răutacioasă, nu doar plângacioasă)”

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: